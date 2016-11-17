



Россия

Министерством иностранных дел РФ подготовлен проект президентского указа, согласно которому молодые неграждане Латвии и Эстонии получат право безвизового въезда в Россию. Документ размещен на федеральном портале нормативных правовых актов. Поскольку в Латвии по этому поводу кипели нешуточные страсти, кратко напомню предысторию вопроса.

17 июня 2008 г. президент России Дмитрий Медведев подписал указ «О порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации лиц без гражданства, состоявших в гражданстве СССР и проживающих в Латвийской Республике или Эстонской Республике». Указ предоставлял негражданам Латвии и Эстонии, а также их несовершеннолетним детям право безвизового посещения России.

Это было политически верное решение. Россия показала, что не забыла русских, оставшихся за пределами РФ. Однако указ содержал один изъян: он не распространялся на неграждан Латвии и Эстонии, родившихся уже после распада СССР (точнее — после 6 февраля 1992 г., когда был официально упразднен институт советского гражданства). Вряд ли за этим стоял какой-то сложный политический расчет. Просто предполагалось, что дети, родившиеся в семьях неграждан, получат гражданство своих стран автоматически. И поэтому нет смысла включать их в текст указа.

Но ожидания не сбылись. В пояснительной записке к проекту нового президентского указа говорится: «В настоящее время естественным образом образовалась отдельная категория неграждан, родившихся после 6 февраля 1992 года и достигших своего совершеннолетия, а также их детей, которые не могут воспользоваться режимом безвизового въезда в Россию». Авторы записки оценивают численность этой категории — суммарно в Латвии и Эстонии — в 6 тысяч человек. По мнению латвийских правозащитников, данные несколько занижены. Только в Латвии неграждан, родившихся уже в годы независимости, — около 11 тысяч. Но это непринципиальное расхождение.

Вопреки формальностям, в течение восьми лет прибалтийские неграждане, независимо от даты рождения, ездили в Россию без виз. Однако 10 августа 2016 г. были утверждены новые инструкции, предписывающие относиться к молодым негражданам Латвии и Эстонии, как к обычным иностранцам. Безвизовый режим для них был отменен.

Введение виз всколыхнуло русское сообщество Латвии. Разгорелась полемика. Нашлось немало защитников новых инструкций: мол, Россия строго следует букве закона, и это правильно. Мы возражали: нельзя в угоду «бюрократической гармонии» жертвовать интересами русских Прибалтики.

Наша позиция взяла верх, критика была услышана в Москве. Вот предлагаемая в новом проекте формулировка: «Лица без гражданства, проживающие в Латвийской Республике и документированные паспортом негражданина, выданным соответствующим органом Латвийской Республики, осуществляют въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации без оформления виз по вышеуказанному документу». Как видим, из текста исчезла отсылка к гражданству СССР, что дает молодым негражданам то же право на безвизовый въезд в Россию, что и их родителям.

Ошибка устранена, но почему бы не пойти дальше? С точки зрения российских интересов, следовало бы не сужать, а расширять круг русской молодежи, пользующейся правом безвизового въезда в страну. Ведь это инвестиции, причем копеечные (мы помним, что «денег нет»…), в будущее Русского мира, которые вернутся сторицей.

Применительно к молодежи Латвии, помимо «негражданства», я бы добавил еще два критерия, при наличии одного из которых человеку можно предоставить право безвизового въезда в Россию. Первый — имеет в паспорте запись «русский». Второй — закончил русскую школу (школу нацменьшинств с латышским и русским языками обучения, если официально).

Все это технически несложно организовать. В первом случае достаточно предъявить при пересечении границы паспорт с соответствующей записью. Во втором — российское посольство передает пограничникам полный список с номерами и названиями русских школ Латвии, а человек предъявляет на границе аттестат или копию аттестата об окончании школы.

А может быть, творчески переосмыслив польский опыт, создать «Карту молодого русского»?