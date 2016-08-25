



Александр Горбаруков ИА REGNUM Засада

Негражданку Латвии, студентку третьего курса Московского института культуры Оксану Карая не пустили в Россию. Основание — отсутствие у нее российской визы. Российские пограничники утверждают, что 10 августа с.г. утверждены новые правила въезда в страну для неграждан Латвии и Эстонии. Тема вызвала бурное обсуждение в латвийских СМИ и социальных сетях. Вкратце напомню историю вопроса.

17 июня 2008 г. президент России Дмитрий Медведев подписал указ «О порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации лиц без гражданства, состоявших в гражданстве СССР и проживающих в Латвийской Республике или Эстонской Республике». Согласно указу, неграждане Латвии и Эстонии, а также их несовершеннолетние дети получали право безвизового посещения России.

Это было человечное и политически умное решение, за которое Дмитрию Медведеву многое простится. Россия показала, что не забыла русских, оставшихся за пределами РФ. Это был акт материальной (не надо платить за визу), но еще больше — моральной поддержки русских жителей Прибалтики, лишенных политических и гражданских прав. Я помню перекошенные физиономии латышских националистов, комментировавших решение президента России, но возразить по существу им было нечего. Россия вправе вводить такой визовый режим, какой считает нужным, исходя из своих интересов.

Однако в президентском указе был один изъян: он не распространялся на неграждан Латвии и Эстонии, родившихся уже после распада СССР. Не думаю, что за этим стоял какой-то сложный политический расчет. Скорей всего, просто предполагалось, что дети, родившиеся в семьях неграждан, получат гражданство своих стран автоматически, по факту рождения на территории Латвии или Эстонии. И поэтому нет смысла включать их в текст указа.

Но ожидания не сбылись. Порядок натурализации детей, родившихся в семьях неграждан после 1992 г., был упрощен, но все равно носит заявительный, а не автоматический характер. По последним данным Управления по делам гражданства и миграции, в Латвии живет 267 тысяч неграждан, из которых около 11 тысяч родились после распада СССР.

Вопреки формальностям, вплоть до 10 августа 2016 г., все прибалийские неграждане, независимо от даты рождения, пользовались правом безвизового въезда в Россию. До задержания Оксаны Карая, насколько я знаю, не было ни одного инцидента.

Что произошло 10 августа? Не располагаю никакой инсайдерской информацией, а в объяснения, предложенные посольством РФ, трудно поверить. Якобы в течение восьми лет, с июня 2008-го по август 2016-го года, российская погранслужба трактовала президентский указ в пользу потомков неграждан, а теперь вдруг пересмотрела свой подход и решила строго следовать букве указа. Отныне неграждане Латвии и Эстонии, не состоявшие в гражданстве СССР, должны оформлять визу для въезда в Россию.

Даже если так, то возникает вопрос: почему МИД РФ был не в курсе? Запоздалая реакция посольства показала, что задержание в аэропорту Домодедово Оксаны Карая стало для него такой же неожиданностью, как и для самой студентки.

Подозреваю, что внезапные изменения связаны с недавним визитом в Латвию заместителя главы российского правительства Аркадия Дворковича. В начале августа Дворкович встречался с латвийскими министрами, обсуждал — в качестве председателя ОАО «Российские железные дороги» — вопросы транзита. Возможно, латвийские партнеры попросили об одолжении — изменить существующий порядок въезда неграждан в Россию, и Дворкович пошел им навстречу.

Это лишь предположение, но оно, по крайней мере, более правдоподобно, чем версия российского посольства. Латвийские власти желают свести к минимуму контакты русских жителей Латвии с Россией.

Считаю, что принятое 10 августа решение противоречит государственным интересам России. В интересах России — не укреплять глобальный бюрократический порядок, а способствовать интенсивности связей между людьми внутри Русского мира. Особенно — между молодыми людьми. Знаю русских юношей и девушек, живущих в Латвии, которые впервые посетили Россию уже в достаточно зрелом возрасте, и для них это был шок — в самом позитивном смысле слова. Впервые увидеть Москву, Петербург, ощутить историю великой страны, к которой были причастны твои предки, — это мощное впечатление, способное зарядить человека на годы вперед. Такое нельзя разменивать на сиюминутные экономические выгоды.

Кстати, задержанная российскими пограничниками Оксана Карая учится в Москве в рамках программы помощи соотечественникам за рубежом. Право на учебу в России она получила по итогам конкурса, который ежегодно проводит в Латвии посольство РФ. Вот как все это сочетается? Чего хочет руководство России? Отстоять Русский мир или освободиться от ответственности за русских зарубежья и эластично вписаться в новый мировой порядок на условиях, которые диктуют враги России?