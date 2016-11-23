



Dabag.ch Тиски этнической диктатуры

23 ноября сейм Латвии большинством голосов, 56 против 35, принял в окончательном чтении поправки к закону об образовании, позволяющие увольнять учителей, уличенных в нелояльности государству. Точнее, даже не увольнять, а лишать права на работу в сфере образования. Фактически вводится «запрет на профессию». Чтобы ускорить принятие поправок, их последнее обсуждение каким-то образом подверстали к дебатам по бюджету.

Поправки были разработаны министерством образования и науки, которое сегодня возглавляет известный гонитель русских школ Карлис Шадурскис. Первоначальная редакция законопроекта подверглась критике со стороны педагогической общественности и даже некоторых однопартийцев Шадурскиса из правящего «Единства». Министерством были внесены косметические изменения, имеющие целью закамуфлировать антирусскую направленность поправок.

В частности, в духе модных европейских веяний учителя теперь можно уволить не только за нелояльность, но и за «нарушение запрета на дискриминацию» (имеется в виду дискриминация школьников из семей афро-азиатских иммигрантов, школьников-инвалидов, школьников с нетрадиционной секс-ориентацией и проч.). «Школьников надо защитить от беды встретиться с полусумасшедшим националистом, религиозным фанатиком или агентом Кремля» — заявил Шадурскис, сознательно смешав в одну кучу разнородные проблемы.

Всем понятно, что цель поправок — окончательно зачистить школу от учителей, не желающих воспитывать подопечных в духе оголтелой русофобии. Таких храбрецов среди педагогов осталось совсем немного: не более тридцати человек на всю Латвию, по словам министра. Важно наказать самых стойких, чтобы остальные боялись даже подумать о сопротивлении.

Само понятие «лояльность» никак не расшифровывается латвийским законодательством. Но в голове каждого учителя есть что-то вроде «методички»: он прекрасно знает, как надо трактовать исторические события, а также факты текущей политики, чтобы не быть уволенным с волчьим билетом. Вот примерный список основных критериев лояльности. Учитель должен внушать ученикам, что:

1) В 1940 году Латвия была оккупирована Советским Союзом. Оккупация продлилась до 1991 г. Весь этот период осуществлялся геноцид латышей. Современная Россия несет ответственность — как моральную, так и материальную — за последствия оккупации.

2) Война между коммунистическим СССР и нацистской Германией была конфликтом двух тоталитарных режимов. Латышские легионеры СС, вынужденно находясь в рядах одной из сторон конфликта, воевали за независимую демократическую Латвию. Отмечаемый 9 мая День Победы — шовинистический праздник, враждебный для патриота Латвии.

3) Официального статуса для русского языка и гражданского равноправия добиваются внутренние и внешние враги Латвии. Латвия для латышей.

4) Современная Россия — агрессивное государство. Она аннексировала Крым и хочет захватить страны Балтии. Членство в НАТО — единственная гарантия безопасности Латвии.

Учитель, который рискнет отойти от этих идеологических шаблонов, окажется под угрозой увольнения и полного запрета на работу по профессии. Новый закон обязывает работодателя незамедлительно прервать трудовые отношения с педагогом, уличенным в нелояльности. Работодателем учителя является директор школы, на которого, таким образом, возлагаются обязанности надсмотрщика.

Закон вступает в силу 1 января 2017 г. Есть вероятность, что его откажется подписать и вернет на повторное рассмотрение в сейм президент Вейонис, но шансы мизерны.

Что можно противопоставить этому наглому давлению? Будем оценивать трезво: протестов учителей не будет. До сих протест в основном выражался в тихом саботаже инициатив правительства, сейчас этот саботаж станет еще тише.

Единственный реальный публичный ответ — мощно, с большим привлечением школьников, провести в 2017 году акцию «Бессмертный полк». Показав тем самым, что попытки отлучить русскую молодежь Латвии от России, в том числе полицейскими методами, обречены на провал.