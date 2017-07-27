Виталий Архиреев

Автор

Родился 9 сентября 1973 года в городе Сызрань. С 1980 года проживает в Тольятти, где окончил среднюю школу, профессиональный лицей и ряд курсов, в том числе MBA по направлению «Управление информацией и персоналом». Имеет опыт в сфере бизнеса (управление спортивным клубом и организация соревнований). Автор нескольких книг о спорте и спортивных триумфах России. С 2010 года руководил редакциями и отделами в автомобильных СМИ (carobka.ru и kolesa.ru). Автор публикаций на автомобильную тематику. Организатор специальных проектов и автопробегов, проводимых при поддержке Министерства культуры и крупных автомобильных брендов – «Москва-Байкал», «Покажи Россию», «Подари папе автомобиль». Главная фраза жизни: «Чудес не бывает?! Ложь! Мир создан из чудес».