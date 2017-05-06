Разговоры о появлении нового мотора на автомобилях КамАЗ ведутся уже не первый год. Необходимость в новом силовом агрегате, впрочем, как и в новой кабине, назрела давно. Ранее в СМИ можно было ознакомиться с обрывочными сведениями, отдельными характеристиками мотора Р6 или стадиями его разработки. В этой публикации собраны все факты, которые существуют на сегодняшний день. Материал собран по итогам апрельской поездки на завод двигателей КамАЗ в Набережных Челнах.

Виталий Архиреев ИА REGNUM С приходом нового мотора и новой кабины старый модельный ряд КамАЗ сохранится

Сейчас в грузовиках из Татарии можно встретить три мотора: собственный дизельный двигатель 740-й серии, а также моторы Daimler OM 457 и Cummins. Импортные моторы — шестицилиндровые, с рядным расположением цилиндров, как и будущий Р6. А «семьсот сороковой» имеет восемь цилиндров.

Новый мотор готовится к выходу вместе с новой кабиной, о строительстве завода под которую вы можете прочесть в материале. Эта же публикация расскажет все о новом дизельном двигателе Р6.

Виталий Архиреев ИА REGNUM Производство нового мотора будет налажено на действующем производстве

На заводе двигателей КамАЗа (отдельные производства тут называют заводами) находится не только собственное производство моторов и трансмиссий, но и два совместных проекта КамАЗа и Cummins. На этих мощностях выпускаются моторы и все составляющие силового агрегата — раздаточные коробки и КПП.

Проект нового рядного двигателя КамАЗ Р6 носит название «Тибет». Мощность мотора будет составлять от 550 до 700 л.с. Это цифры серийных агрегатов, которые будут сходить с конвейера. Конструкторы же говорят о возможности увеличения мощности до 1000 л.с. Для сравнения: нынешняя линейка моторов КамАЗ выдает максимальную мощность 450 л.с. Но увеличение мощности — не единственное, ради чего создавался этот двигатель.

Виталий Архиреев ИА REGNUM Сборка текущего ряда двигателей

В производстве и сборке рядный мотор проще V-образного. Разница в количестве деталей для сборки составляет 150 штук. Удобнее новый мотор и в обслуживании. Узел имеет отдельные головки цилиндров, а не общую головку блока. Благодаря этому можно обслуживать каждый цилиндр по отдельности, снимая головку, демонтируя гильзу.

Добавим, что сбалансировать V-образный мотор гораздо сложнее, чем рядный. И с финансовой точки зрения дороже, конечно.

Разработка велась совместно с фирмой-прародителем — Liebherr. Еще на самой первой стадии формирования ТЗ был определен перечень важных и жестких условий — вес мотора, шумность и расход топлива.

На стадии отбора партнеров в проект «Тибет» рассматривались и другие компании, которые отсеялись по причинам слишком долгих сроков проектирования (до четырех лет) и, как же без этого, экономических санкций против России.

Виталий Архиреев ИА REGNUM Участок обработки блока цилиндров для нового мотора. В мае начнется монтаж оборудования

Новый мотор сразу будет соответствовать нормам Евро 5 и Евро 6 (текущая линейка соответствует Евро 4 и Евро 5). Межсервисный интервал составит 150 000 километров, а ресурс мотора — 1 500 000 км. В плане конкуренции новый мотор можно ставить в один ряд с моторами «Даймлер».

Теперь перейдем к трансмиссиям, с которыми будет агрегатироваться Р6. Первые моторы оснастят трансмиссиями «Траксон», которые будут поставляться из Германии. Впоследствии локализация увеличится за счет поставок агрегатов от совместного предприятия, производство которого находится на заводе двигателей КамАЗ. Это Zahnrad Fabrik. Сейчас СП выпускает трансмиссии двух типов — 110 НМ и 160−170 НМ. Речь о десяти‑ и шестнадцатиступенчатых коробках. Отметим, что на сегодняшний день около 80% трансмиссий текущего модельного ряда КамАЗа — это коробки Zahnrad Fabrik.

Впоследствии предприятие будет выпускать коробки, «переваривающие» более высокий момент, соответствующий техническим характеристикам Р6. Такой переход предусмотрен в проекте с самого начала.

Что касается локализации трансмиссии, а именно этот показатель позволяет не зависеть от колебания курса валюты, санкций и сохранять конкурентную цену и себестоимость, то на сегодняшний день в рамках производства КамАЗа локализованы: валы, шестерни и детали картера. Сборка, испытания и окраска коробок тоже будут проводиться на заводе в Челнах.

Сейчас трансмиссии Zahnrad Fabrik локализованы на 60%. Такой высокий процент достигается размещением заказов на предприятиях отраслевого кластера в Татарии. Что касается локализации самого Р6, то сейчас вопрос находится на стадии закрепления в 80%.

Виталий Архиреев ИА REGNUM Головка цилиндра.Оборудование для её обработки уже установлено

По словам производственников, один из самых сложных вопросов — топливная аппаратура. Дело в том, что компания Liebherr, принимающая участие в разработке этого мотора и являющаяся поставщиком топливной аппаратуры, по условиям договора будет вести поставки в течение нескольких лет. Не исключено, что впоследствии и среди российских поставщиков найдутся предприятия, способные делать это. В качестве примера можно привести предприятие в Ярославле.

Первая партия двигателей, объемом в 200 штук, должна быть выпущена до конца текущего года. Точные сроки в компании не озвучивают. Но производственники готовы приступить к выпуску уже в сентябре.

Виталий Архиреев ИА REGNUM Часть оборудования уже установлена

Пул поставщиков оборудования для нового мотора определен и утвержден, а оборудование поступает в Челны еженедельно. Камазовцы встречают каждую неделю по несколько десятков автомобилей с грузом. Сейчас большая часть оборудования либо доставлена, либо уже смонтирована. Работы по монтажу, а также пусконаладочные работы ведутся специалистами фирм-поставщиков и инженерами КамАЗа.

21 мая 2017 года начнется монтаж линии обработки блока цилиндров. Первые сто пятьдесят блоков цилиндров закуплены в Германии. В апреле 2017-го литейный завод КамАЗ отлил партию из пяти блоков, которые не были приняты, а отправлены на доработку. Ориентируясь на знание положения дел и опыт работы, производственники ожидают собственные годные блоки к августу 2017 года.

Виталий Архиреев ИА REGNUM Монтаж линии по сборке нового мотора Р6

Не стоит думать, что с выходом нового мотора уйдет предыдущее поколение двигателей. Нет, «старые» агрегаты всегда будут востребованы благодаря иной цене, неприхотливости и простоте ремонта. Основными заказчиками, как и в случае с кабинами, будут коммунальщики, сельское хозяйство и военные. Кстати, именно по требованиям и пожеланиям основных потребителей в новом моторе отказались от пластикового поддона картера. Перепады между температурой масла в 100 градусов и внешней температурой в минус 50 оказались решающим доводом в пользу поддона из металла.

Сейчас испытания нового мотора проходят на четырех мулах (серийный автомобиль, приспособленный под испытание отдельных узлов и агрегатов). Автомобили испытывают под требования к существующей кабине КамАЗа, заимствованной у партнеров, и под грядущую кабину «Даймлер».

Виталий Архиреев ИА REGNUM С приходом нового мотора и новой кабины старый модельный ряд КамАЗ сохранится

До конца года вопрос с адаптацией мотора Р6 в промышленных масштабах, к какой-либо из кабин, должен быть решен. Но на производстве уже в 2018 году планируют выпускать некие переходные варианты КамАЗов с существующей рамой и кабиной. Понятно, что объемы будут малые, а сделано это будет с целью испытаний и адаптации узлов и агрегатов.

Для того чтобы понять, как рынок встретит новый мотор Р6 и новую кабину КамАЗов, мы обратились к экспертам в области продаж автомобилей и спец. техники, а также к специалистам в области разработки беспилотного транспорта.

В группе компаний «АвтоСпецЦентр», занимающейся продажами авто на российском рынке, считают, что:

«У мотора Р6 будет ряд существенных преимуществ перед конкурентами и перед текущей линейкой моторов. Первое — это высокая степень локализации, что позволит предлагать конкурентную цену за продукт. Второе — это низкий показатель шумов и вибраций, что положительно влияет на потребительские качества двигателя. Все это в конечном итоге сделает новый автомобиль более привлекательным не только на рынке России, но и за рубежом».

Артур Мурадян, исполнительный директор транспортной ИТ-компании Traft, дает оценку по интеграции нового грузовика в сферу беспилотных технологий:

«Считаю, что новая кабина КамАЗа не в последнюю очередь связана с развитием на платформе автомобильного гиганта беспилотных технологий. Грузовик, оборудованный элементами искусственного интеллекта, для управления транспортным средством в дорожном потоке и на погрузочной площадке, минимизирует участие водителя, превращая его в оператора, который уже не должен активно управлять автомобилем, а контролировать правильность работы всех систем и при необходимости срочно вмешаться в процесс руления. Ожидаемые перемены внутри кабины в значительной степени повлияют на эргономику водительского места — у него появится больше экранов бортовых систем и с выводимыми на них параметрами. Аналогичные технологические тенденции мы наблюдаем и у других автопроизводителей, замеченных в разработке беспилотных решений для грузовиков. Многие беспилотные решения для грузовиков сейчас представляют собой камеры, сонары и лидары, видимая часть которых иногда устанавливается на торпедо, то есть выходит в зону непосредственного обзора водителем из кабины. Вот почему кабину и модернизируют — так, чтобы новые аппаратные элементы не мешали обзору. Кроме того, обновление технологического каркаса кабины может быть обусловлено и чистой экономикой: в современном грузовике кабина составляет до трети стоимости всего ТС. Оптимизация решений кабины серьезно влияет на итоговую стоимость промышленной единицы».