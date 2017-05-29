Часто в разговорах, от людей, узнавших цену на бюджетный авто, можно услышать что-то такое: о, как дорого! Я свой Дастер (Лансер, Тииду…) брал за 300… 500… И выясняется, что было это лет семь, а то и десять назад. Некоторые до сих пор хранят доллары, купленные за 30 рублей, но цены то уже давно выросли. Подорожало почти все: топливо, продукты, автомобили.

Виталий Архиреев ИА REGNUM Тест драйф LADA Granta лифтбек

На российском рынке Гранта самый дешевый авто, имеющий не автомат, а «робот», дарующий удобства по сравнению с механической коробкой. Но это в комплектации Norma Classic +, в кузове седан. Такой автомобиль обойдется покупателю в 484 600 рублей. Силовой агрегат — мотор 106 л. с, объемом 1,6 литра и роботизированная трансмиссия с пятью ступенями. Из прочего оснащения можно отметить:

подушка безопасности водителя;

ABS, EBD;

кондиционер;

передние электростеклоподъемники;

обогрев наружных зеркал;

Есть у Гранты и более доступная версия — автомобиль в комплектации Standart. Это самый доступный авто на нашем рынке, имеющий ценник на 10 000 дешевле Приоры, которая в этом году уйдет с конвейера. За машину со слабым 87-сильным мотором (такой мы недавно тестировали на Ларгусе), объемом 1,6 литра+"механика», попросят 389 900 рублей. Конкурентов, рассматривая новые автомобили, у этой Гранты нет, даже с учетом «китайцев»…

Продажи RavonR2 начинаются с 439 900 рублей, Renault Logan с 479 000 рублей, Lifan Solano 2 с 509 900 рублей. У всех перечисленных конкурентов аналогичные силовые агрегаты — моторы с мощностью от 82 л. с до 100 л. с и пятиступенчатая «механика». О Джили Эмгранд говорить и вовсе не стоит. Минимальная цена на него 649 000 рублей.

Продажи Датсуна, самого близкого родственника и конкурента, имеющего с Грантой одну плаформу, одни силовые агрегаты и собираемого на одном заводе, начинаются с 436 000 рублей.

Сомнительно, что массовый покупатель, у которого очень ограниченный бюджет на покупку, решит переплачивать от 50 000 рублей до 120 000 рублей за автомобили менее функциональные, более дорогие в обслуживании. Но такие, наверняка, найдутся. И не последним аргументом для них будет: «только не Лада».

Мне на тест досталась совершенно иная Лада Гранта, назвать которую бюджетником у меня никак не получается. И дело не только в цене — 586 200 рублей, но и в оснащении. Я бы сказал, что это «крепкий бюджетник», стремящийся перейти в более дорогую категорию.

Итак, сам тест-драйв. Лада Гранта лифтбек, комплектация Lux/Navi. Мотор 1,6 литра, 106 л.с., трансмиссия — 5 АМТ (робот). Для полного"фарша», в рамках модельного ряда, не хватает камеры заднего вида, мультифункционального руля и места для хранения очков.

Комплектация тестируемого авто включает в себя: кондиционер, круиз-контроль, функцию удержания при старте в гору, ряд других электронных помощников, навигацию, показания которой дублируются на панель приборов, что очень удобно, электростеклоподъемники всех дверей, обогрев стекол и зеркал, мультимедиа с Bluetooth и прочее.

Все достоинства и недостатки, по сравнению с Грантой в кузове седан, обусловлены именно кузовом. Лифтбек позволит перевозить крупногабаритные грузы, ведь к большому багажнику добавился и широкий проем пятой двери, которая, благодаря своему весу и размерам, окажется неподъемной для детей и женщин. Объем багажного отделения 440 литров. А при полностью сложенных сиденьях — внушительные 760 литров.

По причине вот этой вот утилитарности заметно ухудшился обзор в салонное зеркало заднего вида. Вы будете видеть узкую амбразуру окна, обе задние стойки и ремень безопасности среднего пассажира, который имеет точку крепления на потолке. Но это неудобство полностью компенсируется боковыми зеркалами. Они имеют достаточные размеры, чтобы забыть о салонном зеркале. Нужно будет только привыкнуть.

Рассматривая интерьер и некоторые элементы оснащения Гранты понимаешь, что производитель постоянно находится в поиске вариантов. Или грамотно оптимизирует производственные затраты. О реализации этого процесса в первые месяцы правления заявил Николя Мор, президент АвтоВАЗа. А как иначе объяснить то, что белая просторчка сидений, производящая хорошее впечатление и далеко не бюджетная ткань сидений соседствуют с абсолютно плохими щетками стеклоочистителя, издающими стук и скрежет на третьем махе? Если раньше со штатными дворниками можно было ездить почти сезон, то эти захотелось выкинуть сразу. Хотя и отделка раньше выглядела гораздо хуже. Но, как говорят в народе, на скорость не влияет.

Что до скорости, то «робот» навязывает спокойный стиль езды, напоминая о себе заметными провалами при переключении с первой на вторую и со второй на третью. Хороший у этой трансмиссии кикдаун, позволяющий обгонять длинномеры на трассе и маневрировать в потоке. Для этого достаточно отпустить педаль газа и сразу нажать её до упора.

Самым большим недостатком АМТ Lada, и это относится ко всем моделям бренда, я считаю медлительность в сбросе ступеней при почти полной остановке. Пример: вы притормаживаете при выезде с примыкающей дороги в ожидании «окна» в потоке идущих по главной дороге машин. И вот он, после двух автомобилей. Жмете на газ, а ничего не происходит две-три секунды (робот еще не скинул с четвертой на первую). Разрыв в потоке заканчивается, а ваш автомобиль поехал. Опасно.

Если вас, теперь уже по вполне понятным причинам, не устраивает именно эта трансмиссия, то вы сможете приобрести лифтбек с японским четырехступенчатым автоматом Jatco. Но автомобили с этой трансмиссией предлагаются в менее оснащенной комплектации Norma/Comfort с мотором в 98 л.с. Цена 541 400 рублей.

Что касается управляемости, то у лифтбекаона довольно приемлемая. Но не забывайте, что мы говорим о бюджетном автомобиле. Все же хочется более четкого и жесткого управления, что сделало бы руление информативнее. На трассе недостатки замечаешь на скорости свыше 120 км/час. Гранта начинает рыскать, а ты её подлавливать. До этого серьезных нареканий авто не вызывает, как в управлении, так и в шумоизоляции.

Шумоизоляция, на мой взгляд, вполне соответствует классу авто и может сравниться с «шумкой» Весты. А вот на пассажирском ряду она мне показалась более достойной. Но кроме сноснойшумоизоляции пассажиры второго ряда, если их рост выше 175 сантиметров, столкнутся с низким потолком. И это снова обусловлено ниспадающей линией крышылифтбека.

Добавлю, что отличия в управляемости и шумоизоляции лифтбека от седана закладывались на старте производства. И тут на помощь, как ни странно, пришел партнер по Альянсу — Datsun. Российские инженеры сразу внедряли изменения, которые отличали японский суббренд от прародителя. Таким образом, Гранта получила усиленные элементы подвески, что было необходимо с учетом нового кузова, и улучшенную шумоизоляцию багажника и колесных арок.

Вернемся к приборной панели, на которую выведены показания температуры двигателя — окошко, которое появилось в более поздних вариантах Гранты по просьбам пользователей. В него интегрированы и показания штатной навигации. Вы можете видеть дистанцию до следующего маневра и направление движения. Графика в духе портативного тетриса навеивает ностальгию, но очень удобна. Дело в том, что экран штатной мультимедиа иногда бликует, не давая считывать актуальную информацию. Под козырьком приборки никаких бликов нет.

За несколько дней пользования Лада Гранта в кузове лифтбек были зафиксированы следующие показатели расхода топлива:

городской цикл — 12 литров на 100 километров (паспортные данные 9 литров);

смешанный — 10 литров (6,2);

трасса — 8 литров (5,2);

Стоит учитывать, что автомобиль имел на одометре 500 километров. И расход топлива со временем уменьшится. Рекомендуемый производителем бензин — не ниже АИ 95.

Когда все впечатления от езды на этом автомобиле были получены, все фотографии были сделаны, я задумался, а с кем конкурирует Лада Гранта в этой, богатой, комплектации? Если уж в базе конкуренты демонстрируют пропасть в несколько десятков тысяч рублей, то в топовых комплектациях она увеличивается еще больше.

Виталий Архиреев ИА REGNUM Тест драйф LADA Granta лифтбек

Какой автомобиль будет рассматривать покупатель в качестве альтернативы? Если отмести тех, кто не приемлет отечественный автопром, то все остальные однозначно перейдут на официальном сайте Лада с Гранты на страницу Весты. И это один из маркетинговых приемов — удержать покупателя внутри бренда. Купит не Гранту, а Весту. Все равно же купит у нас. Тем более, что цены на Весту, автомобиль другого поколения, качества и восприятия, стартуют с 570 900 рублей за версию с «механикой» и 106-сильным мотором. И с 595 900 рублей за аналогию, но с АМТ.

Что касается утилитарности, чем лифтбек и привлекает определенную аудиторию, то этим летом стартует производство Лада Веста в кузове универсал. Но цены на эту модель должны быть гораздо выше, чтобы сохранить спрос и на другие модели бренда.