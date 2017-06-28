Тест-драйв Лада Ларгус на метане. Его отличия от бензиновой версии и сравнение с битопливной Вестой.

Виталий Архиреев ИА REGNUM Тест-драйв LADA Largus

На тесте у нас оказался автомобиль, который компания АТС использует в качестве служебного. На одометре битопливного Ларгус Кросс уже больше 70 000 километров. Газовое оборудование установлено на собственном производстве. Металлопластиковый баллон (объем 90 литров) весит 72 килограмма. Именно цифры как нельзя точно будут характеризовать это авто. Они же и объяснят отличие битопливной версии от бензиновой.

Мотор Ларгуса-102-сильный французский агрегат Рено, имеющий индекс К4М. Трансмиссия тоже импортная, пятиступенчатая механика. Серийный Ларгус оснащается двумя моторами. Один из них — двигатель мощностью 87 л.с. И хорошо, что под использование метана переоборудовали не его. При использовании газа заметно теряется мощность. По ощущениям — 8−10 лошадиных сил. И это влияет на разгонные характеристики даже более мощного мотора.

Смириться с потерей динамики можно, учитывая экономию на топливе. И в данном случае она несколько меньше, чем на Lada Vesta CNG, тест-драйв которой ИА REGNUM проводило на маршруте «Тольятти — Ставрополь — Тольятти».

За время пробега ста километров в смешанном цикле наш Ларгус потратил около шести кубометров метана. Что обошлось нам в 78 рублей (средняя цена по России 13 руб./куб.метр). А расход бензина на этом автомобиле составляет 10 литров на сотню, что обходится в 400 рублей.

Но не стоит забывать, что во время использования метана расходуется и бензин. Сделано это для снижения потери мощности и нивелирования термического воздействия на двигатель. О расходе бензина в этом случае можно говорить условно, ориентируясь на опыт аналогичных тестов и показания индикатора топлива. На сто километров пути, с использованием метана, автомобиль потребляет от одного до полутора литров бензина. Но даже с учетом этого, экономия явная, что вкупе с экологичностью такого вида топлива, делает его интересным для такси, корпоративных парков, имеющих заправочные станции в шаговой доступности, служб доставки.

Если сравнивать с битопливной Вестой, то получить такую же экономию не удалось, что обусловлено иным силовым агрегатом и большей массой самого Ларгуса. Стоит учитывать и вес баллона.

Располагается он за спинками второго ряда сидений. Со стороны багажника баллон аккуратно прикрыт пластиковым кожухом. Ларгус имеет пятиместную комплектацию, что позволило сохранить максимум полезного объема багажного отделения. У серийного универсала это внушительные 560 литров.

Тестируемый автомобиль оснащен пакетом итальянского оборудования АТС — Westport, прошедшего все необходимые процедуры сертификации. Баллон рассчитан на рабочее давление от 20 до 30 Мпа. Заправляется он через штуцер, расположенный под капотом, оснащенный обратным клапаном.

Кнопка переключения «газ-бензин» находится на пластиковой панели, рядом с рычагом коробки передач. Старт двигателя всегда происходит на бензине. В самой кнопке расположен и индикатор объема топлива. Условно весь объем разделен на пять частей. Когда загорается красный индикатор R, на оставшемся газе можно проехать еще 50−70 километров.

Заправка автомобиля с таким баллоном занимает не более 10 минут. В зависимости от температуры окружающего воздуха, рабочего давления на заправочной станции, плотности метана, в баллон можно закачать от 18 до 22 кубических метров сжатого газа.

Таким образом, бензиновая версия Ларгуса отличается от газовой расходом топлива, чуть более просторным багажником и меньшей ценой. Цены на Ларгус в пятиместном исполнении, с 102-сильным мотором, начинаются с 620 400 рублей. О стоимости переоборудования чуть ниже.

Если сравнивать, а потребитель неизбежно будет делать это, битопливные версии Ларгуса и Весты, то делать это нужно с парой уточнений.

Первое: это совершенно два разных автомобиля, с разным дизайном, разными силовыми агрегатами, уровнем восприятия. Веста в этом случае безусловно выигрывает. Кроме того, скоро начнутся её продажи в салонах официальных дилеров бренда, что подразумевает выдачу всех необходимых документов на использование ГБО в день покупки. Не последнюю роль сыграет и цена. Ожидается, что она будет выше серийной всего лишь на 30 000 — 40 000 рублей. Бензиновая Веста в минимальной комплектации (106 л.с., 5 МТ) стоит 545 900 рублей.

Второе: объем багажника у Ларгуса на порядок больше. И метановый баллон не изменил этого. А значит, такой автомобиль выберут те, кому нужно перевозить не только пассажиров, но и негабаритный груз. Оснащение Ларгуса таким пакетом будет стоить около 75 000 рублей.

Не исключено, что некоторые потребители выберут Ларгус за его «неубиваемую» подвеску Рено. Но вместе с этим столкнутся со всеми эргономическими недостатками: маленькие зеркала, странные места расположения кнопок, замков ремней безопасности и ручек дверей.

Виталий Архиреев ИА REGNUM Тест-драйв LADA Largus

Сейчас битопливные Ларгусы используются в корпоративном парке Газпрома в различных регионах России. Также в качестве служебного транспорта ряда ведомств Татарии.