О безопасности

Gazprom.ru Техника на компримированном природном газе

Начнем с главного. С безопасности. Речь в этой публикации идет о компримированном природном газе, именно такой природный газ реализует «Газпром газомоторное топливо» через сеть АГНКС «Газпром», и о сжатом природном газе. Второй легче воздуха. И в случае розлива моментально улетучивается, не создавая угрозы взрыва. Таким образом, СПГ ничуть не опаснее традиционного бензина. Кроме того, баллоны для хранения СПГ не столь тяжелы и объемны, как для КПГ, что создает дополнительные преимущества в использовании.

Кто основной потребитель?

Очевидно, что целевая аудитория, потребляющая природный газ в качестве топлива, — такси, корпоративные парки и перевозчики. Ниже несколько наиболее показательных примеров.

Сейчас, по информации пресс-службы «Газпром газомоторное топливо», собственный парк газомоторных транспортных средств в 2016 году был увеличен до 8200 единиц.

До 2020 года «Почта России» планирует перевести на газ до 1000 авто из своего парка.

Bnc-metall.ru Фургоны «Почты России»

«Макдоналдс», КамАЗ и «ХАВИ Логистикс» совместно с «Газпром газомоторное топливо» также принимают участие в переводе парков авто на газ и способствуют развитию инфраструктуры заправочных станций. КамАЗ производит ГБО (газобаллонное оборудование), «ХАВИ Логистикс» закупает его, «Газпром» создает сеть заправок на маршрутах доставки «Макдоналдс». Сроки пока не ясны.

Одна из стремительно развивающихся российских компаний «Альтернативные Топливные Системы» предлагает услуги по созданию экологичного таксопарка «под ключ», в том числе закупку заводского транспорта, установку газового оборудования, организацию бизнес-процесса.

Ladavesta.net Lada Vesta CNG

Грядущая новинка отечественной автоиндустрии, подготовленная этой организацией, — Lada Vesta CNG, старт продаж которой намечен на лето 2017 года.

Первый проект коммерческого автопарка на природном газе был реализован в Тольятти компанией АТС в 2014 году. Сейчас таксопарки на природном газе уже созданы в семи регионах России.

Но некоторые эксперты скептически настроены по отношению к конвейерной сборке таких авто.

Борис Паньков, генеральный директор Omnicomm:

«Пока что о массовом интересе покупателей к таким авто говорить не приходится, так как нет видимых драйверов роста в данном сегменте. Возможно, при внятной политике государства и четко выстроенной стратегии развития некоторые автопроизводители рискнут выпустить автомобили на газомоторном топливе, которые, скорее всего, найдут своего покупателя, но массовым это явление вряд ли станет».

В оппозиции предыдущему эксперту находится Олег Гребенько, генеральный менеджер по транспорту AsstrA-AssociatedTraffic AG:

«Приобретение техники с ГБО непосредственно у ее производителя — самый наилучший вариант, так как поставщик профессионально будет оказывать сервисную поддержку и нести гарантийные обязательства».

Мнение Олега Гребенько поддерживает и директор управления по экспедиторской деятельности ГК «Деловые Линии» Михаил Петров, так комментируя ситуацию:

«Наши эксперименты подтвердили, что газ позволяет значительно экономить на ГСМ, и перспективы для развития у данной технологии весьма значительные. Но. Адаптированные под технологию магистральные тягачи выпускаются ограниченными партиями и по довольно высокой цене. Найти газовые заправки на трассах пока проблематично. Наша компания рассматривает и тестирует только транспортные средства, на которые ГБО устанавливается на заводе. Благодаря этому мы минимизируем риски и у нас не возникает проблем с гарантийным обслуживанием техники».

Gazprom.ru АГНКС «Газпром»

Что с инфраструктурой?

На сегодняшний день сеть заправочных станций АГНКС «Газпром» в России» в России насчитывает 254 объекта. Динамика такова — в 2016 году построено 35 новых и реконструировано 4 действующих АГНКС.

Один из экспертов отрасли, Андрей Савин, коммерческий директор компании Traft, уверен, что наличие развитой инфраструктуры прямым образом влияет на развитие направления газомоторного топлива:

«Двигатели внутреннего сгорания и дизели относительно легко могут быть переведены на газ. Принцип работы у них аналогичный, но требует некоторых технических оптимизаций из-за отсутствия выделения смазки самим топливом.

В общем и целом, газ не будет развиваться без наличия соответствующей заправочной экосистемы. Поэтому в этой битве с бензином и дизелем победит тот, кто первым решит вопрос инфраструктуры. Первые результаты этого сражения стоит ждать не раньше 2025 года».

Дмитрий Иевлев, генеральный директор «Авто-ПЭК» — транспортного парка логистической компании:

«Для того чтобы развить использование природного газа в качестве автомобильного топлива, необходимо построить большую разветвленную сеть газовых заправок по всей территории страны, что, скорее всего, потребует немалых инвестиций и заинтересованности со стороны государства. Если в перспективе такая сеть появится и будет схожей с сетью бензиновых и дизельных заправок, то автомобили с серийным оборудованием будут широко востребованы».

На сегодняшний день лидерами по развитости инфраструктуры АГНКС в России являются:

Татария;

Башкирия;

Краснодарский край;

Ростовская область;

Свердловская область;

Челябинская область;

Ставропольский край.

Стоит учитывать, что в перечисленных регионах развиты логистические потоки перевозок грузов и сельское хозяйство, что оправдывает создание сети АГНКС.

Gazprom.ru АГНКС «Газпром»

О государственной поддержке

Кабинет министров Республики Татарстан утвердил субсидии в размере до 30% на возмещение затрат на переоборудование транспорта, что позволило региону занять верхнюю строчку рейтинга. Сейчас в Татарии 19 АГНКС (из них девять построены в прошлом году).

Относительно господдержки этого направления ИА REGNUM обратилось за комментарием к председателю Комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Сергею Чернину.

«Государственные субсидии крайне необходимы для развития использования природного газа в качестве моторного топлива. Но нужно понимать, что кроме субсидий также необходимы иные виды преференций, к примеру, бесплатные парковки и многое другое. Меры по господдержке заложены в разработанной Минтрансом РФ программе перевода на газ муниципального городского транспорта и коммунальной техники».

Аналогичного мнения придерживается и ведущий эксперт исследовательской группы Инфомайн Леонид Хазанов:

«Обойтись без государственной поддержки рынок газомоторного топлива в России пока не может. Выражаться же она может в самых различных формах, начиная от предоставления льгот по налогу на имущество и земельному налогу газозаправочным станциям, заканчивая предоставлением субсидий производителям автомобилей на природном газе».

Об экологии

Благодаря использованию природного газа в качестве топлива существенно, по сравнению с традиционными видами топлива, снижается парниковый эффект, количество выбросов оксида азота, сажи и угарного газа. Количество выбросов по разным параметрам уменьшается от 25 до 90%.

В результате реализации программы общая доля выбросов должна снизиться на 30%. Такие прогнозы дает Минтранс РФ, подготовивший пятилетнюю программу (2018−2022 годы) с целью расширения использования природного газа в качестве топлива.

Александр Павлов, директор по операциям FMLogistic, тоже отмечает высокую экономичность и экологичность этого топлива:

«СПГ— простое по своему химическому составу топливо, сгорающее без образования дыма. Содержание оксидов азота (NOx) и сажи (РМ) в выхлопных газах двигателя, работающего на сжатом метане, почти вчетверо ниже допустимых пределов. Получается, что и моторное масло можно менять реже. Налоговая составляющая стоимости такого топлива гораздо ниже, чем в цене обычного моторного топлива».

А вот Дмитрий Воеводин, начальник отдела логистических операций DPD в России, осмотрительно отмечает особенности регионов и проблемы с запасными частями, ставя под сомнение пользу в вопросах экологии:

«При эксплуатации подобного рода машин необходимо принимать во внимание климатические особенности региона, сервисную инфраструктуру и ограниченное предложение по запчастям.

Что же касается экологической привлекательности, будущее все же не за ТС с двигателями внутреннего сгорания, а за электромобилями, которые получают все большее распространение в Москве. При этом у гибридных автомобилей выброс вредных веществ в атмосферу находится наравне с авто, работающими на газомоторном топливе».

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Что дальше?

До 2030 года «Газпром газомоторное топливо» планирует активное повсеместное внедрение природного газа в качестве моторного топлива в сегменте частного легкового транспорта. На эти цели планируется выделить 769,6 млрд рублей.

Из федерального бюджета поступит 163 млрд рублей, половина из которых пойдет на покрытие льгот по транспортному налогу для владельцев газомоторного транспорта и субсидии на производство техники, а также на льготные парковки.

Стратегия включает в себя несколько этапов:

1) на природный газ планируется перевести муниципальный транспорт в городах с населением более 100 тыс. человек;

2) в планах компании до 2020 года приоритетное развитие сегментов коммерческого среднего и малого транспорта;

3) внедрение сжиженного природного газа в сегментах ж/д, магистральных грузо‑ и пассажироперевозок, а также тяжелой с/х техники.

Кратко резюмируя, можно сказать, что в вопросе использования природного газа Россия, впрочем, уже традиционно, не первооткрыватель. Кроме того, мы сильно отстаем от таких стран, как Франция, Италия, Индия. Но в этом есть и свои плюсы — можно использовать опыт других государств.

Ситуация с газомоторным топливом в России на сегодняшний день выглядит примерно так: мы не выпускаем автомобили, использующие природный газ, так как нет заправок и нужны инвестиции. Мы не строим заправки, так как нет автомобилей и нужны инвестиции. Мы дадим инвестиции, но где автомобили и заправки?