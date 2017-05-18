До недавнего времени ситуация с газомоторным топливом выглядела следующим образом: транспортные компании ждут динамики в развитии инфраструктуры газовых заправок, Газпром ждет востребованности вложений в эти АГНКС, а региональные и федеральные власти хотят понять, что они должны субсидировать, и есть ли перспективы.

Виталий Архиреев ИА REGNUM

Сразу оговорюсь, что и сейчас ситуация не изменилась в корне. Все так же действуют с оглядкой на действия других игроков рынка. Но вот ведущий транспортно-логистический оператор России «Деловые линии», пользуясь программой Scania, взял в аренду на один год пять тягачей, оснащенных серийным ГБО, использующим метан в качестве топлива.

Краткие технические характеристики:

Седельные тягачи Scania G 340 LA4x2MNA оснащены рядными 5-цилиндровыми двигателями, работающими на газомоторном топливе и соответствующими нормам Евро-6. Они способны развивать мощность в 340 л. с. при 1900 об/мин, будучи построенными на той же платформе, что и 9-литровые дизельные двигатели Scania.

Виталий Архиреев ИА REGNUM

Идея передачи техники сама по себе не нова и оправдана со стратегической точки зрения. Не понравится, значит можно вернуть, почти ничего не теряя, кроме арендной платы. По примерным подсчетам тягач приносит компании порядка 500 000 рублей в месяц (без учета зарплаты водителям, Платона и расходов на топливо), а аренда обходится примерно в 250 000 рублей.

Программа аренды существует не первый день, но автомобили на газе появились в ней впервые. Шестого июня мне удалось пообщаться с представителями всех сторон на площадке ООО «Петроскан» в Санкт-Петербурге, где и происходила передача техники.

Но при всей начальной радужности ситуации остаются в этой истории и белые пятна. О них по мере повествования.

Виталий Архиреев ИА REGNUM

Пять тягачей будут эксплуатироваться в течение года, а первые возможные огрехи эксплуатации можно будет зафиксировать, при их наличии, уже через месяц. Именно за такой срок, по словам представителей перевозчика, будет пройдена дистанция в 20 000 километров. Тягачи уже 8 июня 2017 года отправятся по маршруту Санкт-Петербург — Москва, по которому и будут курсировать на протяжении всего срока аренды, перевозя собственные сборные грузы. Почему выбран именно этот маршрут понятно. Развитая инфраструктура заправочных станций. Но известно, что лидер по инфраструктуре — Татария. Почему арендная техника на метане не будет использоваться в этом регионе? Дело в том, что на данном этапе существую проблемы с обслуживанием таких автомобилей. Деловые Линии будут обслуживать технику в Питере, на базе Петроскан, где прошли обучение и десять водителей перевозчика, это предусмотрено условиями договора.

Виталий Архиреев ИА REGNUM

На данный момент созданы центры обслуживания автомобилей, использующих метан в качестве топлива, в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Кемерово. Но не во всех этих регионах присутствует развитая инфраструктура заправочных станций.

Кроме того, уже создан федеральный склад запасных частей по этому направлению. И по уверениям представителей компании срок доставки в любую точку России не превысит нескольких суток. По опыту работы могу сказать, что это не всегда так, но будем смотреть и анализировать.

Вопрос не последней важности для перевозчика — стоимость обслуживания. Разница ТО составит порядка 1 500−2 000 рублей, что обусловлено дополнительными 0,8 нормочаса (осмотр и выявление течей газа из топливной системы) и стоимостью расходных материалов, в частности масла. Межсервисный интервал для таких автомобилей составляет 45 000 километров.

Что касается обучения сервисменов, то все специалисты проходят обучение в двух центрах сертификации — МАДИ и РАРИТЕК.

Виталий Архиреев ИА REGNUM

О ближайших перспективах развития рынка автомобилей с серийным ГБО (газо-баллонное оборудование) в России мы попросили рассказать Ивана Папазова, руководителя газомоторного направления Скания-Русь.

Иван Папазов, руководитель газомоторного направления Скания-Русь:

«В России было принято решение о развитии направления именно газового топлива, в отличие от стран Европы, где Скания работает по всем направления альтернативного топлива. Причины следующие: Россия обладает самыми большими запасами газа, а его цена, по сравнению с Европой, ниже почти в два раза, что позволяет владельцам такой техники экономить на топливе до 40%.

Сейчас интерес и запросы на такую технику растут. Первое — эффективность и экономичность. Второе — экологичность. Данные тягачи соответствуют экологическому классу Евро-6. Кроме того, 2017 год в России объявлен годом экологии. Добавим, что именно эти автомобили первыми в России оборудованы системами помощи водителю — системой избежания столкновения, контролем полосы движения и адаптивным круиз-контролем».

Виталий Архиреев ИА REGNUM Иван Папазов, руководитель газомоторного направления Скания-Русь

По собственной информации ИА REGNUM, не исключено появление эко круиз-контроля на газовых версиях, но уже в следующем году. Опция позволит еще больше повысить экономичность, выбирая соответствующие режимы работы двигателя на спусках и подъемах. Это должно привлечь больший интерес к этому виду техники со стороны потребителя.

Скания, по словам Папазова, не боится конкуренции с КамАЗом, у которого тоже есть собственное направление газовой техники. Самым важным конкурентным преимуществом можно считать то, что КамАЗ использует китайский силовой агрегат, а газовыеСкания собираются в Голландии и шведский инжиниринг традиционно более эффективен и надежен.

У представителей Деловых Линий несколько иные ожидания относительно экономии на топливе. Есть и настороженность в плане обслуживания.

Александр Лашкевич, руководитель подразделения Деловых Линий по взаимодействию с инфраструктурными и отраслевыми организациями:

«Мы планируем сэкономить на топливе порядка 25−30%. Для нас пока остается открытым вопрос обслуживания и то, как будет вести себя эта техника в процессе эксплуатации. Кроме того, хотелось бы и более разветвленной сети заправок, что расширило бы географию перевозок.

По существующей договоренности, в строительстве новых станций Газпромнефть будет опираться на предоставленную нами информацию о потоках перевозок и объемам закупаемой техники».

Виталий Архиреев ИА REGNUM Александр Лашкевич, руководитель подразделения Деловых Линий по взаимодействию с инфраструктурными и отраслевыми организациями

За пояснениями в вопросе инфраструктуры мы обратились к Михаилу Мацкевичу, руководителю продаж АО «Газпромнефть-Альтернативное топливо»:

«Сейчас несколько наших партнеров уже используют тягачи на природном газе, но это единицы. Деловые Линии — компания, которая первой сделала такой крупный и важный шаг в этом направлении.

Мы ждем от них решения о переводе части своего парка на газомоторное топливо. Что и повлияет на принятие решения о расширении сети АГНКС».

Виталий Архиреев ИА REGNUM Александр Лашкевич (слева) и Михаил Мацкевич руководитель продаж АО «Газпромнефть-Альтернативное топливо» (справа)

Не могли мы не задать провокационный вопрос относительно конкуренции газа и электричества. Ведь установка электрозаправки требует меньших затрат, как временных, так и финансовых, нежели газовая станция.

«Что касается конкуренции электричества и газа, то в плане электротранспорта пока мы слышим больше разговоров и наблюдаем малые действияразве что в Москве, а на природном газе уже эксплуатируется гораздо больше автомобилей чем на электрической тяге».

Не остался без внимания и вопрос государственной поддержки, о которой говорили все присутствующие. Михаил Мацкевич так прокомментировал ситуацию:

«Нам не обойтись без федеральных и региональных субсидий. На данном этапе направлению однозначно нужна поддержка.

Опыт реализации постановления правительства демонстрирует то, что шаги развития должны предприниматься всеми участниками процесса. Мало нам строить заправки, когда на них некому будет заправляться. Но если крупный клиент, приобретая технику, не может её заправлять — неправильно. Но и государство должно помогать, как субсидиями на приобретение, так и налоговыми послаблениями».

Следующим информационным поводом по теме использования природного газа в качестве топлива, станут результаты эксплуатации перевозчиком этих автомобилей. А пока остается открытым вопрос работы свечей зажигания, которые подвергнутся более активному выгоранию ввиду использования газа. Специалисты рекомендуют менять их каждые 30 000 километров пробега. Стоимость комплекта составит около 4 000 рублей.

Предстоит выяснить, как изменилась разгонная динамика авто, с неизбежной потерей мощности двигателя. И как к этому отнесутся водители?

К насущным вопросам можно отнести и время заправки тягача на метане. Водитель потратит на заправку около часа, а ведь это время можно было потратить на движение по маршруту.

Не последней проблемой считается и качество топлива. Грязный газ может привести к удорожанию обслуживания и снижению эффективности его использования. А как поведет себя топливная аппаратура зимой?

Сейчас Деловые Линии взяли технику в аренду у Скания-Русь. А как будет отличаться стоимость приобретения тягача на метане от дизельной версии? Тоже важный вопрос. По собственной информации ИА REGNUM, Скания смогла добиться разницы в 900 000 рублей. Но при больших объемах выпуска цифры могут и уменьшится.

Из очевидного на данный момент можно отметить то, что перевозчики страхуются от слива топлива водителями (газ уже не сольешь и не продашь на сторону) и при больших объемах перевозок даже малая экономия на топливе принесет им хорошую прибыль.

Но очередной важный шаг сделан. Похоже, что у традиционного вида топлива появился серьезный конкурент.

О развитии ситуации и о том, как это видят эксперты отрасли, вы можете прочесть в предыдущей публикации «Рынок газомоторного топлива в России: есть ли перспектива уйти от нефти?»