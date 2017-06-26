Познакомиться с работой этого вида техники мне довелось в Ставрополе в середине июня. На одной из АГНКС компании Газпром Группа компаний АТС (альтернативные топливные системы) передавала в эксплуатацию именно такой ПАГЗ.

Виталий Архиреев ИА REGNUM

Заправщик представляет собой газобалонную установку, размещенную в двадцатифутовом контейнере, который устанавливается на шасси полуприцепа-контейнеровоза марки «ТОНАР». Суммарная вместимость заправщика — шестнадцать баллонов, предназначенных для закачки пяти тысяч кубометров сжатого газа метана. Чтобы понять, мало это или много, приведем в качестве примера объем пассажирской битопливной Газели, использующей метан и бензин в качестве топлива. В баллоны этого авто можно закачать 50−100 кубических метров газа. А легковой автомобиль с ГБО может вместить около 20 кубов метана.

Что касается основных преимуществ этого вида заправщиков, отличающих их от стационарных АГНКС, то это, конечно же, мобильность. При оформлении соответствующих разрешений и документации ПАГЗ можно разместить практически в любом месте логистического потока или вблизи автопарков крупных потребителей. Это такси, пассажирский транспорт, компании перевозчики, парки сельскохозяйственной техники, дорожные службы, компании, занимающиеся карьерной добычей, и строительные организации.

Второе преимущество — меньшая стоимость по отношению к стационарной заправке. В качестве остального можно назвать более простую процедуру ввода в эксплуатацию оборудования, оформления документации, и постановки на учет в органах контроля.

Заправлять передвижные заправщики можно на стационарной газовой заправке. Таким образом, на маршрутах эксплуатации техники на метане можно создать насыщенную пунктами заправки инфраструктуру. Водителям, в таком случае, гораздо проще планировать рабочий день, не привязываясь к определенному пункту заправки, а некоторый раз и отклоняясь от маршрута.

Если говорить о времени заправки самого ПАГЗа, то это зависит от ряда факторов, таких как: рабочее давление на стационарной заправке, температура окружающего воздуха и плотность метана. В среднем такой заправщик, а он является уникальным, заправляется 5 часов.

На данный момент рынок передвижных заправщиков в России представлен слабо. В качестве примера приведем Самару, а это крупный областной и промышленный центр. На территории города эксплуатируется только два передвижных заправщика. А в Ставрополе, в центре сельскохозяйственного региона, четыре ПАГЗа, которые работают с конца девяностых годов прошлого века.

Вернемся к уникальности заправщика, при заправке и эксплуатации которого нам удалось присутствовать. По сравнению с существующими, этот ПАГЗ отличается количеством баллонов. Их у него 16, а у существующих заправщиков — 40−80 баллонов меньшего объема. Благодаря этому он имеет меньше соединений в конструкции, снижается время заправки, меньше вес заправщика, компактней размеры.

Второе, это его современность и технологичность. Ведь с конца 90-х многое изменилось в сфере электроники и газовой техники. Что касается ведения бизнеса, то тут есть система коммерческого учета, с возможностью управления через беспроводные сети. Опробовать систему контроля нам, к сожалению, не удалось. А вот заправить Ладу Весту на метане, тест-драйв которой мы проводили по маршруту Тольятти — Ставрополь —Тольятти, смогли. Никаких отличий от заправки на обычной АГНКС для пользователя нет.

Рабочее давление в системе заправщика — 24,6 МПа. Давление при заправке автомобилей — 19,6 МПа. Эти показатели обеспечивают эффективную заправку транспортного средства без каких-то отличий от заправки на АГНКС. Заправщик оснащается необходимым набором переходников и шлангов. Есть у него собственная система тушения, оповещения при пожаре, и система определения загазованности.

Производитель пока не называет цифры локализации. Это объясняется тем, что данный ПАГЗ — первый такой заправщик на рынке России. Но отметим, что любой процент локализации, даже если бы он был нам известен, был бы условным. Из импортного тут только баллоны производства Китая и корейская запорная арматура. Все остальное производится в России. Раздаточная колонка производства НПО «Ленпромавтоматика». Но даже в ней есть скрытый процент деталей из-за рубежа. К примеру, в России абсолютно не производятся магниты, а тут они присутствуют, конечно. Уточним, что речь могла бы идти о номенклатурной локализации, а не о ценовой, ведь китайские баллоны формируют не малую часть стоимости готового продукта.

Но при сформированном рынке передвижных заправщиков российским производителям будет гораздо проще договариваться с китайскими поставщиками об условиях поставок и ценах на комплектующие.

ИА REGNUM обратилось за комментариями относительно перспектив развития таких решений к представителю рынка перевозок, к компании Деловые Линии, которая первая в России включила в свой парк пять арендованных тягачей Scaniaна метане, о чем ИА REGNUM писало в материале «Рынок газомоторного топлива в России: откажемся ли от бензина?».

Директор управления по экспедиторской деятельности ГК «Деловые Линии» Михаил Петров отмечает то, что использование передвижных заправщиков может решить проблему слабой инфраструктуры только частично:

«При увеличении количества газовых транспортных средств в парках, данные ПАГЗ могут частично решить вопрос недостаточности плотности покрытия заправками территории РФ.

Емкость заправщика позволяет осуществить в среднем от 10 до 20 заправок грузовых автомобилей. Но использовать заправщик для обслуживания собственного парка возможно только на круговых фиксированных маршрутах».

Но уже сейчас с уверенностью можно говорить о том, что передвижные газовые заправщики — это быстрое и эффективное решение проблем с инфраструктурой заправочных станций. Ведь именно на использовании таких ПАГЗ Газпром строит первый этап развития инфраструктуры газовых заправок на маршруте Москва — Санкт-Петербург, который должен начаться в 2018 году.