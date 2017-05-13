С ростом популярности маршрутов внутреннего туризма некоторые россияне, с целью сэкономить, выбирают совместные поездки. А кто-то старается сделать свое путешествие более свободным, выбирая мотоцикл.

SplitShire Мотоциклист

Не так давно мы провели тест ресурсов райдшеринга, а теперь решили обратить взор в сторону владения двухколесным транспортом.

Если взглянуть на статистику по продажам мотоциклов в России, которую ИА REGNUM предоставили в АА АВТОСТАТ, то мы увидим, что в лидерах BMW, Harley Davidson и Racer.

Цифры, особенно на фоне продаж легковых авто, не такие большие. К примеру, за период первых двух месяцев текущего года, дружно демонстрируя падение относительно аналогичного периода прошлого года, в лидерах оказались:

BMW — 43 единицы (падение 41,9%);

Harley-Davidson — 31 (— 22,5%);

Racer — 17 (-48,5%).

Взглянув на статистику постановки на учет прошлого года, мы увидим, что Racer в 2016 году занимал самую верхнюю позицию, BMW — второе место, а Харлей просто входил в первую десятку.

Если же смотреть на модели-лидеры, то в первой пятерке начала 2017 года (январь-февраль) BMW занял четыре строчки, пропустив на четвертое место Харлей с моделью HARLEY DAVIDSON VRSC.

BMW R1200GS — 11; BMW S1000RR — 9; BMW K1600GTL — 6; HARLEY DAVIDSON VRSC — 6; BMW R1200R — 5.

Racer занял лишь седьмую строчку с моделью RACER RC250.

Мы свели в одной публикации два конкурирующих бренда, взяв интервью у их руководителей.

Антон Прохоров, глава марки Harley-Davidson в России и СНГ и Владимир Чайковский, руководитель BMW Motorrad Россия.

Рынок мотоциклов в России, особенно по сравнению с автомобильным, не велик. И этому есть свои причины. Можно ли назвать Россию мотодержавой?

Антон Прохоров считает, что Россия далека от статуса мотоциклетной страны. А главная причина — климат.

«Ограниченное время, которое мотоциклист может передвигаться по нашим дорогам, накладывает свой отпечаток на специфику владения мотоциклом в России (конечно же, за исключением более южных регионов, однако и там иногда приходится прерывать сезон).

Мотоцикл в нашей стране — это, в первую очередь, рекреационный транспорт. Что-то, что люди покупают для души и отдыха. Мотопутешествия, все-таки, достаточно интересный способ провождения времени, те ощущения и ту свободу, которую дарит поездка на мотоцикле, трудно сравнить с чем-то. Многие описывают это, как ощущение полета. Поэтому мотоциклы, в большинстве своем, остаются уделом любителей и поклонников. Однако, моторынок, как таковой, сформировался в России относительно недавно и сейчас переживает стадию роста».

Владимир Чайковский считает, что последние десятилетия изменили отношение россиян к этому виду техники.

Pixabay.com Мотоцикл Harley-Davidson

«Нет такой страны в мире где бы не было мотоциклов. Где-то их миллионы, но дешевые и маленькие. Где-то их относительно немного, зато это дорогие модели для спорта, развлечения и получения эмоций. В России есть и то и другое, но все равно мы — не Англия или Италия, где почти в каждой семье прививается соответствующая культура».

Есть ли перспективы развития. Что на это влияет, кроме кризиса?

«Потенциал у нашей страны огромный — это большие расстояния, красивейшая природа, памятники культуры и архитектуры, которые неизменно становятся точкой притяжения для путешественников всех мастей. Мотолюбители — не исключение. И хотя экономическая обстановка накладывает определенные ограничения, в ближайшие годы мы ожидаем продолжения этой тенденции», — так считает представитель Harley.

Такого же мнения придерживается и коллега из BMW:

«В целом, за последние двадцать лет Россия, пожалуй, догнала средний европейский уровень восприятия мотоцикла и мотоциклиста, как неотъемлемой части жизни».

Кто основные клиенты компаний, производящих мотоциклы? Каков он, среднестатистический покупатель? В ответе на этот вопрос оба представителя отвечают, что как такового понятия «среднестатистический покупатель» уже нет.

Антон Прохоров:

«Мотоциклы, как и их владельцы, бывают очень разные. Условно их можно разделить на спортивные, классические, круизеры и эндуро. Классические мотоциклы — наиболее универсальный тип. Это та техника, с которой начинают все мотоциклисты. Это простые и доступные мотоциклы, понятные, удобные, в меру быстрые. Поэтому четко определить их типичного пользователя не получается, на них так или иначе ездят все. Спортивные и эндуро, чаще всего, становятся уделом молодежи, ищущей впечатлений и адреналина. К круизерам и чопперам, как показывает практика, нужно «прийти», дорасти, если угодно. Поэтому на них чаще можно встретить состоявшихся взрослых мужчин за 30, уставших от рисков и погони за адреналином».

Владимир Чайковский:

«Каждый человек — индивидуальность со своими уникальными потребностями и желаниями.

Конечно, в зависимости от класса мотоцикла можно вывести определенные закономерности. Например, супербайки BMW S1000RR покупают активные молодые люди, в основном мужского пола. Макси-скутеры чаще всего выбирают жители мегаполисов, а большие туристические мотоциклы — люди среднего и выше возраста с солидным достатком.

Глобально же потребителей двухколесной техники можно разделить всего на две группы. Те, для кого мотоцикл — средство самовыражения, игрушка, хобби, называть можно по-разному. И все остальные, для кого поездки на двухколесной технике — лишь удобный и быстрый способ перемещения из точки А в точку Б».

А кто выбирает Harley?

«Клиенты Harley-Davidson, чаще всего, чуть старше 40 лет, успешны в бизнесе или построившие карьеру, семейные люди с детьми. По их словам в Harley-Davidson они ищут ярких впечатлений, приключений и даже «вознаграждения» за труд и время, потраченное на работе. Это своего рода отдушина, позволяющая отвлечься от серых будней, вырваться из офиса и снова стать свободным и независимым».

И Антон и Владимир считают, что конкуренции между мотоциклом и квадроциклом, об авто и не говорим, попросту нет.

«Нет. Их трудно назвать конкурентами. Все-таки особенности конструкции не позволяют таким транспортным средствам быть универсальными. В отличии, например, от автомобиля, который может выполнять сразу несколько функций. Там, где пройдет квадроцикл, не пройдет мотоцикл. Там где на Харли можно ехать беззаботно и с ветерком, квадроцикл не позволит двигаться достаточно быстро и безопасно.

Хотя, по логике вещей, эти виды транспорта чем-то похожи, но по факту они не конкурируют. Часто в гараже поклонника двух колес можно увидеть и квадроцикл, и снегоход. Но вряд ли кому-то придет в голову поехать на охоту на мотоцикле и наоборот», — таково мнение Антона Прохорова, главы марки Harley-Davidson в России и СНГ.

Владимир Чайковский, руководитель BMW Motorrad Россия, так отвечает на этот вопрос:

«Нет, это совершенно разный тип техники. Часто даже бывает, что у покупателей квадроциклов в гараже уже есть и мотоцикл какого-либо класса.

Да и время 100% утилитарных мотоциклов, которые могли бы составить конкуренцию четырехколесным «рабочим лошадкам», которые зимой очищают дороги от снега, а летом вывозят урожай с очередной фермы, давно прошло».

По данным АА «АВТОСТАТ» количество регистраций мотоциклов существенно снизилось в начале 2017 года по отношению к прошлому. Одной и явных причин стал экономический кризис. А на вопрос перспектив развития или дальнейшего падения мы попросили ответить наших экспертов.

Rider Мотоцикл BMW

Антон Прохоров:

«Думаю, что да. Причина в кризисе. Мотоцикл — далеко не вещь первой необходимости, а скорее желанная игрушка. В трудных экономических условиях человек склонен сосредотачиваться на первостепенных вещах, а на прихотях экономить. С началом кризиса мы в полной мере ощутили эту особенность психологии клиента. Рынок падает уже два года, и мы прогнозируем его дальнейшее падение. Другой вопрос, что жить вечно в состоянии стресса мы тоже не можем. Чувствуется, как клиенты начинают адаптироваться к новым реалиям, а мы стараемся соответствовать их ожиданиям. Наши клиенты не отказались от мечты, а просто начали искать альтернативные пути».

Владимир Чайковский:

«Первый квартал — самый нерепрезентативный. В январе-марте мы традиционно наблюдаем снижение покупательской активности. И лишь с приближением сезона — в апреле-мае — клиенты оттаивают и начинают присматривать себе первый или новый мотоцикл. Не стоит делать поспешных выводов».

Но относительно стоимости владения мотоциклом в BMW и Harley отмечают, что все дело в том, каким именно мотоциклом.

Антон Прохоров дает исчерпывающий ответ, упоминая о стоимости экипировки:

«Ну, тут опять же, вопрос какой именно мотоцикл. Вообще, мотоцикл — довольно простая штука, большая часть агрегатов у него в прямом доступе, поэтому многие мотоциклисты обслуживают мотоцикл самостоятельно. Для них это своего рода хобби. В остальном — расходы точно такие же, как и при владении автомобилем, просто от типа и марки зависит некий понижающий коэффициент.

Мотоцикл обслуживать чуть проще, страховка стоит чуть дешевле, а топливо он потребляет чуть меньше. Здесь, скорее, важно отметить, что в стоимость владения мотоциклом включена экипировка, которая также требует ухода и своевременной замены. Качественная экипировка обеспечивает более высокий уровень безопасности, поэтому начинающему мотоциклисту не следует про это забывать при планировании своего бюджета».

А вот Владимир Чайковский приводит конкретные цифры годовой стоимости владения мотоциклом:

«Конечно, нужно иметь место, где можно парковать его летом и хранить зимой. Следить за состоянием покрышек, раз в год делать ТО. Думаю, при серьезном отношении к технике и годовом пробеге до 10 000 км дорожный мотоцикл обойдется где-то в 30−35 тысяч рублей в год на обслуживание и расходные материалы. Остальное уже очень индивидуально — налог напрямую зависит от мощности, но это максимум 5 000 рублей в год, расход бензина от 2,5 до 15 литров на 100 км. Страховки от 9% от полной стоимости в год и выше. Если у вас мотоцикл новый и гарантия страхует от непредвиденных расходов, то вряд ли вы потратите больше, чем я описал».

В аналитическом агентстве «Автостат» ситуацию с падением продаж прокомментировали следующим образом:

«Как правило, начало года не является показательным для рынка мототехники — сказываются сезонные факторы. Во 2 и 3 кварталах продажи будут больше, но рассчитывать на рост в целом по году, вряд ли, стоит. В кризис люди экономят и откладывают покупку дорогостоящих товаров на неопределенный срок. К тому же мотоцикл — это специфический товар, в большей степени роскошь, нежели необходимое средство передвижения».