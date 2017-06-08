Lada Vesta CNG была представлена на Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге еще осенью 2015 года. За это время информации о новой модели появлялось мало. Это были разовые поводы, приуроченные к проведению выставок, научных конференций или демонстрации газового автомобиля членам правительства. Представители бренда хотели заручиться поддержкой на законодательном уровне. Ведь без субсидий от государства, никакого смысла в автомобиле, предназначенном для экономии топлива, но имеющим ценник выше на 80 000 рублей, не было. А ведь примерно в такую сумму обходится качественное газовое оборудование, его установка и оформление всех необходимых документов.

Виталий Архиреев ИА REGNUM Тест-драйв битопливной Lada Vesta

Все отличия простой Весты от битопливной версии обусловлены именно наличием дополнительного источника топлива. В данном материале мы коснемся только газовой составляющей, оставив в стороне уже известные факты о самом автомобиле.

Единственное, что внешне демонстрирует причастность этого авто к использованию альтернативного топлива, это шильдик на крышке багажника, кнопка включения подачи газа на передней панели и уменьшившееся багажное отделение.

Стоит сказать, что у Весты очень большой багажник (480 литров). Баллон под заправку метаном располагается именно там и крепится за спинкой второго ряда сидений. Потерял ли автомобиль полезный объем багажного отделения? Да, потерял. Чисто визуально потеря составляет до трети всего объема. Критично ли это? Для кого-то, пожалуй. Но оставшегося пространства вполне хватает для багажа трех пассажиров.

Перестраховщиками и тем, кто боится всего газового, напомню, что автомобиль заправляется компримированным природным газом, который в случае утечки не скапливается в полостях и не растекается по асфальту, а улетучивается. Баллон рассчитан на рабочее давление в 20 МПа, а проверочное давление составляет 30 МПа. В него можно заправить до 22 кубометров газа. Цифра приблизительная, так как объем закачиваемого газа зависит от температуры окружающего воздуха, от плотности самого газа, реализуемого на АГНКС и от рабочего давления колонки. Если говорить о паспортных показателях, а они не являются секретом, то объем баллона составляет 90 литров. Рабочая температура — от — 45 градусов до +65. Газовое оборудование Emer (Италия). Металлопластиковый баллон китайского производства.

На одной полной заправке (бензин+газ) можно проехать около 1000 километров. Если метановый баллон пустеет, то система автоматически переключает потребление на бензин. Никаких манипуляций не требуется, хотя предусмотрено и ручное переключение. Кнопка расположена на передней панели, под блоком управления магнитолой. Переключатель содержит в себе индикацию объема имеющегося газа. Это пять светодиодов, четыре из которых условно отображают запас метана по четвертям объема. При полном баллоне горят все индикаторы, а по мере расхода топлива они гаснут. Пуск двигателя всегда происходит на бензине. Сделано это с учетом русской зимы, так как в газовом редукторе может скапливаться конденсат, который неизбежно замерзает. Кроме того, нужно учитывать и качество метана, что тоже влияет на состояние редуктора, фильтров и работу двигателя. Влияет качество топлива и на его расход.

Скорость заправки Весты CNG — не более 10 минут. Заполняемый резервуар установлен в багажном отделении на дополнительной металлической конструкции. Крепится металлическими хомутами. Но это можно увидеть, лишь сложив спинку второго ряда сидений. Со стороны багажного отделения он довольно аккуратно прикрыт пластиковым кожухом. Вес пустого баллона 75 кг. Заправочная горловина, оснащенная обратным клапаном, выведена в традиционное место заправки бензином и располагается рядом, абсолютно не мешая. Немаловажный момент — это наличие специального переходника, которым оснащается автомобиль.

Сохранила свой функционал и ниша запасного колеса. Запаска так же лежит на своем месте, деля пространство с пластиковым боксом для мелких вещей.

Что касается потери мощности при использовании метана, то она есть. Особенно это заметно при переходе с бензина, когда едешь по трассе. Обгонять вереницы большегрузов становится сложнее. Наш автомобиль был оснащен традиционной механической трансмиссией и серийным 106-сильным мотором, имеющим индекс 21 129.

Но снижение мощности абсолютно незаметно при движении в потоке городского транспорта. У меня была возможность протестировать автомобиль на маршруте Тольятти — Ставрополь, протяженность которого составила 1400 километров. Большую часть пути мы ехали на бензине, а участок от саратовской кольцевой автодороги и до выезда из Волгограда, с учетом езды по городу-герою, преодолели на метане. Запаса газа хватило примерно на 400 километров пути.

А теперь расчет затрат. В баллон мы закачали 20 кубов метана по цене 12 рублей за кубометр. Проехали на нем около 400 километров. Затраты составили 240 рублей. Сравним с затратами на бензин. На момент проведения тест-драйва АИ-95 стоил 40 рублей за литр. Расход нашей Весты на сто километров составляет 8 литров. Таким образом, на маршруте в 400 километров мы потратили бы 32 литра и 1280 рублей.

Но есть один нюанс. Во время использования газа система расходует и бензин. Сделано это для снижения температуры сгорания смеси, что снижает термическое воздействие на двигатель при использовании газа. Совершенно приблизительно, ориентируясь на показания уровня топлива, можно говорить о расходе бензина в 1−1,5 литра на сто километров.

Стоит сказать и об обслуживании. Вполне очевидно, и мы писали об этом в материале «Рынок газомоторного топлива в России: откажемся ли от бензина?», что при техническом обслуживании Весты CNG будут введены дополнительные виды работ. Самое необходимое и нужное — проверка герметичности системы и замена картриджа фильтра очистки, что приведет к малому удорожанию ТО. Межсервисный интервал составит 15 000 километров. А в плане замены свечей нет никакой разницы с чисто бензиновой версией. Кроме того, баллон — это сосуд, работающий под давлением. И его в обязательном порядке нужно будет проверять раз в три года.

Что касается вывода на рынок таких авто, то процесс сборки на предприятии АТС в Тольятти, которое находится не в периметре АвтоВАЗа, уже начался. Компания собрала первую партию автомобилей, которые должны скоро отправиться к дилерам. В гамме цветов производитель, скорее всего, будет придерживаться белого цвета, так как планируется, что Веста CNG — это авто для таксопарков и служб доставки, что подразумевает оклейку кузова. Кроме того, большая часть машин получит механическую трансмиссию. Причина — сохранить привлекательную цену, ведь серийная установка ГБО и так приведет к удорожанию. Цена на Весту CNG пока не объявлена. Ожидается это в первой половине июля. Но вполне очевидно, чтобы составить конкуренцию компаниям, занимающимся установкой ГБО, она не должна превысить 40 000 рублей.

Собственный источник ИА REGNUM, знакомый с ходом проекта, поделился информацией, что до конца года будет выпущено около тысячи авто, под конкретных клиентов в Татарии и Санкт-Петербурге.