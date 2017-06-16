В октябре 2015 года автомобильное сообщество «взорвала» новость о том, что известное тюнинг-ателье Devolro, базирующееся в Майами, решило подвергнуть премиальному тюнингу российские модели УАЗ Хантер и УАЗ Патриот. И это было интересно как адептам тюнинга, так и поклонникам российского бренда. С того времени минуло почти два года.

Скриншот соцсети Facebook пользователя Devolro

Эдуард Орлов, основатель ателье Devolro, россиянин, постоянно проживающий в Майами. За 15 лет работы его ателье добилось успеха и признания на рынке тюнинга. Моделями донорами становятся внедорожники Форд и Тойота. После того, как специалисты Devolro заканчивают работу над автомобилем, шильдик производителя меняется на логотип компании Орлова.

По словам Эдуарда, а я с ним общался еще на первом этапе проекта с УАЗами, ему всегда хотелось, чтобы отечественные внедорожники стали ярче и функциональней. Кроме того, планировалось поменять силовые агрегаты, внести конструктивные изменения в кузов и полностью сменить салон. В качестве двигателя рассматривался мотор Тойота. Но позже было принято решение о смене всего силового агрегата на двигатель и трансмиссию от Мерседес.

Под проект в компании планировали найти крупного заказчика, но не на УАЗы, а на модели Devolro Diablo (на основе Тойота Тундра), что позволило бы работать над переработкой российских внедорожников. По собственным данным ИА REGNUM, на тот момент продукцией ателье из Майами всерьез заинтересовались представители российских силовых структур.

Интересно было всем, силовикам, автолюбителям, самому Орлову, но только не УАЗу. И это казалось странным. Единственным упоминанием проекта от представителей ульяновского автозавода была короткая заметка на страницах корпоративного издания «Панорама УАЗ».

Опыт подобных решений, когда глубокому агрегатному тюнингу, смене внешнего дизайна и интерьера подвергаются модели бренда, использует большинство ведущих автомобильных производителей, включая это в политику продвижения. У УАЗа, по видимому, свое отношение к рекламе и маркетингу.

Производство обновленных внедорожников планировалось начать на мощностях технопарка в Ульяновске, который находится на территории автозавода. Непосредственная близость сократила бы расходы на логистику и, кроме того, основным рынком для этих моделей должна была стать Россия. Все было радужно и обнадеживающе. В компании замахнулись даже на доработку пикапа УАЗ. Таким образом, всего должно было преобразиться три модели. А испытания планировали провести на двух континентах, в США и России.

Санкции, геополитика и падение курса национальной валюты внесли свои коррективы в ход проекта. Цены на работу ателье Орлова выросли в разы, а крупный корпоративный заказчик не спешил с подписанием договоров. Последняя предполагаемая сумма за УАЗ Патриот от Devolro составила бы более трех миллионов рублей. В марте 2016 года компания даже объявила о приостановке проекта, ссылаясь на нестабильную экономическую ситуацию в стране.

Год прошел в переговорах и поисках решений. И вот уже весной 2017 года Эдуард сел за стол переговоров с представителями компании Sollers (УАЗ входит в состав корпорации).

Информационное пространство оживилось, а проект получил явную динамику в развитии. Тюнеры из Майами приобрели только несколько автомобилей Хантер для отправки за океан. О производстве на территории России пришлось забыть. В апреле ИА REGNUM писало об этом.

В Devolro приобрели шесть новых внедорожников и три автомобиля с пробегом, которые должны были послужить донорами некоторых элементов для готовых моделей.

Стало известно об открытии 30 марта 2017 года дочерней компании Devolro — Devolro UAZ, что ознаменовало собой переход к очередному этапу проекта по созданию «прокачанных» УАЗов.

На страницах социальных сетей Орлов обратился к поклонникам марки с просьбой, представить свое видение тюнинга Хантера. Работа закипела.

Были объявлены конкуренты и точная информация по моторам. UAZ Hunter должен был получить дизельный турбодвигатель объёмом 2,5 литра мощностью 160 л.с., а также трёхлитровый мотор, выдающий 210 л.с.

Цена за такой внедорожник составила бы прядка одного миллиона рублей. На тот момент серийный Хантер стоил чуть больше 600 000 рублей.

В качестве конкурента специалисты называли Гелендваген от Мерседес. А датой премьеры стала осень 2017 года. Было похоже, что на проект навалились всем миром. И премьера была не за горами.

Теперь пришло время приоткрыть завесу тайны над текущим состоянием дел. Хотя в Devolro никогда не делали тайны из этого проекта. И хорошо, когда ты уверен в собственных силах, если только тебе палки в колеса никто не вставляет.

Сейчас все автомобили стоят в порту Майами. А забрать их не представляется возможным. Дело в том, и Орлов уверен, что санкции тут ни при чем, что в США вступил в силу новый закон о ввозе грузов на территорию страны. О новшествах не знал даже таможенный брокер. Теперь в список организаций, выдающих разрешения, добавилась еще одна инстанция. Она может дать разрешение, а может и отказать. Объяснять причины отказа, как мы понимаем, никто не станет.

Вот как прокомментировал ситуацию Эдуард Орлов:

«Все с нетерпением ждали прихода этих машин. Мы подготовились на все 100%. И вот когда автомобили оказались в порту Майами, нам сказали, что не хватает одного необходимого документа. Об этом даже таможенные брокеры не были в курсе. Теперь есть шанс, что машины вовсе не пустят в страну. Все будет известно в первой половине июля. Ну, а пока пытаемся хотя бы одним глазом увидеть наши УАЗы на складе порта».

Оптимизма Орлову не занимать, но с самого начала что-то пошло не так. Я не склонен верить в головотяпство американских законотворцев. На ум, скорее, приходит следующее: УАЗ — олицетворение российской армии. И он будет выпускаться в США, в ателье россиянина. А силовые структуры РФ будут закупать продукцию этого же ателье…