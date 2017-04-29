Эта публикация не будет выглядеть как традиционный тест-драйв. Текст будет разделен на две части. Первая — краткий рассказ об изменениях, не считая мотора, которые получил Ларгус в последнее время, ведь внедрение нового агрегата — это лишь один пункт последовательных изменений, которые Lada планомерно внедряет в лицензионный автомобиль. Вторая часть публикации — впечатления от нового восьмиклапанного мотора мощностью 87 л. с, который пришел на смену французскому восьмиклапаннику.

Виталий Архиреев ИА REGNUM Lada Largus

На столь крупный формат меня натолкнули две беседы. Первый собеседник, проживающий всю свою сознательную жизнь в Тольятти, где Лада Ларгус и выпускается, был удивлен тем, что этот автомобиль имеет семиместную комплектацию. Второй — специалист службы маркетинга одного крупного автопроизводителя, ожидает Весту универсал с полным приводом и уверен, что АвтоВАЗ «успешно загибается». Налицо явный недостаток информации о продуктах…

Со всеми фактами о Весте универсал вы сможете ознакомиться в публикации ИА REGNUM .Полного привода не будет. А чтобы «успешно не загнуться», производитель и увеличивает локализацию компонентов универсала Ларгус, внедряя новые агрегаты. О чем, собственно, и речь.

Что поменяли в Ларгусе

За два прошедших года в этом универсале поменялось немногое. Автомобиль на мировом рынке не первый год, да и на самом конвейере АвтоВАЗа он присутствует с 2011 года. Казалось бы, что тут менять? Пора и вовсе убрать устаревшую модель. Убирать его пока не собираются, так как продается Ларгус хорошо, а в плане конкуренции — это единственный семиместный автомобиль в сегменте бюджетников на рынке России. Но кое-что российские инженеры все же изменили. И это пошло Ларгусу на пользу.

В 2015—2016 годах на этой модели избавились от проблем со щетками стеклоочистителей, которые до сих пор присутствуют у ряда моделей Рено: Логан, Дастер, Сандеро и Меган. У модели-прародителя ход щетки был слишком мал. Благодаря этому оставалась набегающая капля, мешающая обзору и отвлекающая водителя.

Кроме того, все пассажирские версии (Ларгус имеет и исполнение фургон) теперь оснащаются рейлингами, что при маленьком багажном отделении семиместной версии, можно считать отличной опцией. Добавили и сигнализатор непристёгнутого ремня водителя.

В нынешнем Ларгусе присутствует ряд маркетинговых и пользовательских изменений, таких как внедрение датчиков парковки в люксовые комплектации, атермальных стекол и окраски ступичной части тормозных дисков — чтоб не ржавело, замена простого прикуривателя на полноценное гнездо, в которое теперь можно подключать автомобильные гаджеты.

Но по восприятию интерьера Ларгус остается, пожалуй, самым бюджетным автомобилем из всех моделей Лада (Lada 4×4 не в счет). Это видно по материалам отделки и по французскому наследию — экономить на всем.

Новый мотор

После ориентированных на клиента изменений на предприятии решили снизить и затраты на производство. Первым большим шагом стало внедрение российского мотора мощностью 87 л. с и крутящим моментом 140 НМ. Этот двигатель пришел на смену французскому мотору мощностью 84 л. с и крутящим моментом 123 НМ. Новый мотор знаком любителям Лады по моделям Гранта и Приора. Выпускается он с 2011 года. А на Гранту устанавливается и по сей день. Что получил потребитель? Судя по цифрам, ничего особенного. Но для большего понимания стоит поездить на этом автомобиле.

Виталий Архиреев ИА REGNUM Новый мотор

Да, вы не сможете резко тронуться со светофора, и меня, пересевшего в первый день тест-драйва с Lada Granta Sport с 120-сильным мотором, это жутко раздражало. Но давайте посмотрим на целевую аудиторию Ларгуса. Это мужчина средних лет, глава большой семьи, перевозящий в салоне эту семью или большой, габаритный груз. Нужны ему старты с пробуксовкой? Нет, я считаю. И в этом плане новый мотор ничем не отличается от предыдущего, такой же вялый. Но когда стрелка тахометра приближается к 3000, удовольствия от езды прибавляется. Вазовские моторы традиционно хороши именно на высоких оборотах. Обгон попутно идущего транспорта на трассе уже не пугает так, как попытка резко вклинится в поток с примыкающей дороги. А перешагнув отметку в 3500 оборотов мотор снова не едет, но еще громко и бестолково ревет.

Шума в салоне автомобиля, при обычном стиле езды, не прибавилось. Вообще, по сравнению с многими бюджетниками, Ларгус — очень тихий автомобиль. Кроме того, с новым отечественным мотором агрегатируется французская механическая трансмиссия, отличающаяся от вазовской пониженным уровнем шума. Для того, чтобы агрегатировать эти два узла, на заводе внедрили новый картер сцепления. Аналогичный стоит на Иксрее, где тоже используется сочетание французской трансмиссии и российского мотора.

Только вот во время запуска двигателя Ларгуса стрелка тахометра несколько секунд ведет себя странно, перемещаясь от 800 до 1200 оборотов. И сам запуск чуть более продолжительный. Дело в том, что восьмиклапанные моторы Лада не имеют датчика фаз. Это не недостаток, а особенность блока управления двигателем.

Сейчас я скажу и вовсе оппозиционное, шагнув поперек мейнстрима — признавать развитие всего российского. Дело в том, что у меня богатый опыт езды на Лада Веста. И несколько десятков тысяч километров я проехал на обычной, серийной версии, а еще несколько тысяч — на Весте, подвергшейся дополнительной и полной шумоизоляции. Так вот, — Ларгус в стоковом варианте, даже с российским мотором, чуть уступает в шумоизоляции доработанной Весте.

Но вернемся к универсалу. Из хорошего добавим то, что новый российский мотор Ларгуса работает на бензине АИ-92, что для утилитарного автомобиля очень важно. Но покупая автомобиль с восьмиклапанником, не забывайте, что в сервисной книжке появится нулевое ТО, а это дополнительные расходы, чего нет на автомобилях с шестнадцатиклапанными моторами. А вот благодаря разнице в мощности двигателей вы сэкономите на страховке. Кстати, пока нельзя говорить о точных сроках, но по данным собственных источников, производитель в скором времени заменит и французский шестнадцатиклапанный мотор. Вместо него установят российский 106-сильный агрегат.

В заключение добавлю, что известная всем логановская подвеска сохранилась на Ларгусе. И ездить по традиционным российским кочкам — сплошное удовольствие. Иной раз я ловил себя на мысли, что специально направляю автомобиль на выбоину или дорожную выпуклость, чтобы убедиться в том, что тут никаких изменений нет.

Я абсолютно не против установки российских моторов в этот проверенный временем продукт французского инжиниринга. В конце концов, это влияет на возможность предприятия зарабатывать и сохранять конкурентную цену на российском рынке. Но очень хочется, чтобы на АвтоВАЗе заменили эти маленькие и жуткие зеркала, перенесли кнопку обогрева сидений на интуитивно понятное место, чтобы не выворачивать пальцы в желании согреться. Поменяли места расположения замков ремней безопасности второго и третьего ряда сидений, давящих на пятую точку.

А в остальном Ларгус — хорошая машина. И российский мотор её ничуть не испортил, даже напротив, это прошло автомобилю на пользу.

Сейчас Lada Largus продается в исполнениях универсал, фургон и кросс. Цены стартуют с 499 900 рублей за фургон в минимальной комплектации. Максимальная цена за Лада Ларгус Кросс в люксовой комплектации 699 900 рублей. Оснащаются эти автомобили пятиступенчатой механикой и двумя моторами. Первый — российский двигатель 87 л.с., а второй — 102-сильный французский.