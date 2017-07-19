Представители компании рассказали об объемах выпуска и изменениях относительно модели 5490. Эксперты дали прогнозы по спросу, обслуживанию новинки и пожелания по развитию дилерской сети. Все это в нашей публикации.

Виталий Архиреев ИА REGNUM КамАЗ 5490 Neo на площадке товарных автомобилей

Еще в апреле 2017 года с конвейера завода в Набережных Челнах начали сходить модернизированные 5490, получившие буквенное дополнение NEO. Исходная модель КамАЗов вышла на рынок в прошлом году, что не помешало в столь короткий срок выпустить доработанный вариант. Дело в том, что на КамАЗе выпускают автомобили под требования заказчиков, это и помогает оперативно реагировать на запросы рынка.

От КамАза с индексом 5490 NEO отличается:

увеличенной на 200 миллиметров колесной базой;

дополнительным контролем нагрузки на заднюю (ведущую) ось;

усиленной передней подвеской;

увеличенным топливным баком — 695 литров;

возможностью установки еще одного бака емкостью 420 литров;

оптимизированным распределением нагрузки между осями;

увеличением массы буксируемого прицепа.

В апреле на предприятии завершились все испытания отдельных узлов и агрегатов для этого автомобиля, но тягач в определенных комплектациях уже выпускался.

Виталий Архиреев ИА REGNUM Тягач Neo, готовый покинуть конвейер завода

Производственники поделились с ИА REGNUM текущим положением дел и планами выпуска на ближайшие месяцы:

апрель — 135 машин с механической трансмиссией, 30 машин с коробкой автомат;

май — 220 с механикой, 30 с автоматом;

июнь — 220 с механикой, 30 с автоматом.

Сейчас новинка выпускается с одним баком, но увеличенного объема (695 литров), в мае можно ожидать комплектации с двумя топливными баками.

Единственное, что визуально будет отличать Нео, произведенные в апреле, от машин более поздней сборки — это шильдик с названием модели.

ИА REGNUM обратилось к экспертам отрасли перевозок чтобы узнать о перспективах этого авто на рынке и ознакомиться с впечатлениями от владения машинами с индексом 5490.

Виталий Архиреев ИА REGNUM Сборка кабины КамАЗа 5490

Дмитрий Иевлев, генеральный директор «Авто-ПЭК» — транспортного парка логистической компании «ПЭК» считает основным преимуществом грузовиков из Татарии цену и надеется на развитие дилерской сети:

«Производитель продолжает дорабатывать и улучшать модель 5490, и это радует. Со своей стороны должны сказать, что основным аргументом в пользу покупки новых КамАЗов в первую очередь будет являться их стоимость. Если она будет оставаться выгодной, то грузовики будут востребованы.

Важно, чтобы продолжала развиваться сеть станций обслуживания КамАЗов по всей территории России. Сейчас дилерские станции расположены преимущественно на европейской части России и частично за Уралом».

Эдуард Миронов, старший менеджер по закупкам транспортных услуг FM Logistic уверен, что КамАЗы смогут составить конкуренцию иностранным брендам, но при условии постоянного развития и необходимых модернизаций текущего модельного ряда:

«В последнее время всё большее количество наших действующих транспортных партнёров не только задумываются об обновлении своего собственного парка, но и реально производят закупку техники. Среди новых седельных тягачей предпочтение отдаётся зарубежным, в первую очередь европейским, торговым маркам, собранным в России. На втором месте стоят российские производители. И здесь лидер ПАО «КАМАЗ» с серией магистральных тягачей KAMAZ-5490 различных модификаций.

Из опыта использования нашими партнёрами первых версий тягачей указанной выше серии прослеживалось частое упоминание о большом весе кабины, ненадёжности комплектующих и низком межсервисном пробеге. За более чем трёхлетний опыт производства и модернизации ПАО «КАМАЗ» смогло уменьшить влияние указанных выше негативных факторов, что в 2017 году вылилось в появление KAMAZ-5490-NEO.

Важной особенностью данного автомобиля является комплекс мер по уменьшению негативного влияния на дорожное покрытие. Оптимизированное распределение нагрузок на оси, контроль нагрузки на ведущий мост и усиленная передняя подвеска вместе позволяют не только предупреждать возможное превышение допустимой осевой нагрузки, но и увеличивают полезную загрузку полуприцепа.

Безусловно, остаются актуальными пожелания по унификации комплектующих различных модификаций KAMAZ-5490, доступности запасных частей в сервисных центрах и снижению скорости обесценивания на вторичном рынке. Однако указанные возможности в совокупности с успешной историей развития КамАЗа, большой проделанной работой по модернизации и контролю выпуска готового качественного продукта позволяют с оптимизмом смотреть на перспективу новой модели KAMAZ-5490-NEO. Благо, по информации ведущих отраслевых информационных агентств, очередь заказов на новый флагман расписана на ближайшие полгода».

Вадим Плотников, технический директор холдинга AsstrA основным недостатком считает сервис производителя:

«В эксплуатации нашего холдинга находятся восемь единиц КамАЗ-5490 первого поколения. Транспортное средство зарекомендовало себя как неплохая альтернатива зарубежным аналогам, стоимость которых на порядок выше. Эксплуатация показала, что данная модель, при всех ее недоработках качества сборки и плохом сервисе, способна выполнять коммерческие перевозки.

Особое значение играет ее остаточная стоимость — двухгодовалые машины потеряли в цене не более 30%.

Изготовитель заявляет, что новое поколение «КамАЗ-5490 NEO» имеет ряд доработок и опций, которые призваны улучшить эксплуатационные показатели машины. Но меня очень беспокоит качество сервиса, особенно гарантийного. На продукцию КамАЗа практически невозможно получить быстрого и четкого гарантийного обслуживания. Мы столкнулись с рядом проблем: завышенные цены, очереди в тех. центрах на гарантийные ремонтные работы и отсутствие запасных частей.

При продвижении на рынке нового поколения «КамАЗ-5490 NEO» первоочередной задачей производителя должна стать организация порядка в дилерской сети, тогда у этой модели есть все шансы завоевать и удержать покупателя».

В заключение публикации отметим, что технические доработки в модели Нео коснулись именно ходовой части и увеличения топливных баков. Незначительно, на 165 килограммов, увеличилась грузоподъемность. В силовом агрегате ничего не изменилось. Двигатель — Daimler OM 457LA. V/3 (Евро-5), трансмиссия — шестнадцатиступенчатая механика ZF 16S2220 ТD.