Этот автомобиль было решено подвергнуть тесту по простой причине, узнав, чем же сейчас отличается Калина от Калины кросс. Кроссовая версия универсала на рынке не первый год, но интерес аудитории к этой модели и по сей день жив. Что же такого сделал бренд Lada, чтобы превратить бюджетный универсал в почти кроссовер.

Виталий Архиреев ИА REGNUM Тест-драйф Lada Kalina Cross

Для начала чуточку истории. Калина кросс появилась в качестве демонстрационного образца в июне 2014 года. Правил тогда автомобильным гигантом Бу Инге Андерссон. Вместе с кроссовой версией универсала на рынок вышли еще две новых модели — Ларгус кросс и Урбан.

Причины появления этих моделей тогда стали ясны всем, кто был в теме. Новинки были представлены на ежегодном совете директоров. И эта презентация дала понять губернатору Самарской области, мэру города, почти всем россиянам и, само собой, главе Альянса Рено-Ниссан Карлосу Гону, что Бу не зря занимает это кресло — вот вам уже три «новых» модели. СМИ растащили эту новость, подчеркнув позитивные сдвиги на АвтоВАЗе.

Но не только быстрая демонстрация собственных успехов заставила тогдашнего президента АвтоВАЗа выпустить на рынок Калину кросс. Андерссон пытался открыть свой «голубой океан», свободный от конкуренции. Функциональная и эмоциональная составляющие стали основой изменений.

Функциональность была улучшена совсем чуть-чуть. Калина кросс стала выше простого универсалана 23 миллиметра. Клиренс в 183 миллиметра был достигнут настройками подвески и увеличенной размерностью шин. У кросса они пятнадцатидюймовые.

На момент подготовки к старту производства, а мне удалось поездить на этом авто еще до этого, автолюбители часто задавали вопрос о полном приводе. Но его, как уже известно, на Калине кросс нет. Оно и оправдано, ведь наличие четырех ведущих колес прибавило бы к стоимости автомобиля еще 80 000 — 100 000 рублей, чего на тот момент не понял бы никто. Таким образом, вся ценность функционала была заключена в увеличенном дорожном просвете.

С эмоциональной составляющей все более широко. Калина кросс получила обвес из некрашеного пластика, оригинальные бамперы и яркие интерьерные вставки. На предприятии всерьез ориентировались на молодежную аудиторию, любящую активный отдых и путешествия на автомобиле. Вот только большая часть молодежной аудитории не обладает суммой, которой бы хватило на покупку нового автомобиля. Да и относится она ко всему отечественному настороженно.

На сегодняшний день яркие вставки Orange доступны к замене нейтральными серыми, все равно не вписывающимися в общий дизайн. Но так хоть целевую аудиторию расширили. Никак не хотел средневозрастной дачник оранжевого цвета на панели и сиденьях.

Отмечу, что из всех трех кроссовых версий Lada, а это были предсерийные образцы, которые мне и моим коллегам удалось протестировать до старта производства, меньше всего нареканий вызвала именно Калина кросс. У Ларгуса в жаре Краснодара отклеился пластик, на Урбане изза кривого кронштейна порвался ремень кондиционера, утащив вслед за собой ремень ГУРа, а вот Калина после почти 7 000 километров жестких испытаний вела себя достойно. Только привод захрустел. Но оказалось, что на заводе в спешке установили не тот узел…

С кратким историческим экскурсом закончили. Что теперь? А теперь у нас на тесте автомобиль стоимостью 542 700 рублей, имеющий две подушки безопасности, системы ABS, BAS, EBD. Из опций комфорта: обогрев стекол, зеркал, передних сидений и четыре стеклоподъемника. Магнитола с Bluetooth, задний парктроник, датчики света и дождя — это все то, что вместе с ценовым позиционированием позволяют Калине кросс конкурировать разве что с моделями внутри бренда, а за его пределами с «китайцами», о чем мы уже писали в тест-драйве Лада Гранта в кузове лифтбек.

Подсказчик переключения скоростей, расположившийся в окошке бортового компьютера, если вы будете строго следовать его советам, поможет держаться очень близко к паспортным данным расхода топлива. В городском цикле по паспорту автомобиль потребляет 9 литров АИ-95 (на тесте мы расходовали чуть больше 10 литров), в смешанном — 6,5 литра (7,4 литра на тесте), а в режиме трасса — 5,8 литра (6,8 литра). Как вы уже поняли, автомобиль в этой комплектации оснащается механической трансмиссией. Но можно выбрать и АМТ (робот). Из предложенной и скудной гаммы моторов можно взять 87 л. с, который мы тестировали на Ларгусе, и флагманский двигатель в 106 л. с, которым и был оснащен тестируемый автомобиль.

О разгонной динамике сказать нечего. Паспортные данные сообщают о 10,8 секундах до 100 км/час, что вполне соответствует бюджетному автомобилю. Хорошая обзорность в салонное зеркало и боковые зеркала. Маловат, но это в отношении универсала, багажник — 355 литров и 670 при сложенном втором ряде сидений. В таком багажнике будет проблематично отвезти комплект шин во время сезонного «переобувания».

Но бич Калины, на мой взгляд, это неудобные сиденья. Спина и ноги устают уже после 70−80 километров пути по трассе. Тут нет поясничного подпора, регулировки руля по вылету, а подушка сиденья заставляет бедра в район коленей находиться на весу. К болям в спине и ногах на трассе добавляется плохая управляемость, что обусловлено увеличенным клиренсом (по сравнению с простой Калиной) и изначально короткой базой. Рыскать автомобиль начинает уже на 100−110 км/час (в предыдущем тесте Гранта вела себя гораздо устойчивей). Трое крепких пассажиров и мешок сахара в багажнике улучшают ситуацию, но не станешь же всегда возить с собой груз и родственников.

Есть у Калины и отдельные приятные черты. Функциональный бардачок. В нем отведено место для хранения шариковой ручки и дополнительная полка. Очень удобное место хранения расположено и в верхней части панели. Оно еще и крышкой закрывается. Замки ремней безопасности крепятся с помощью тросиков, что добавляет комфорта людям шире среднего. Для пассажиров второго ряда предусмотрен подстаканник, закрепленный на кожухе ручного тормоза. А климатическая система в режиме Auto, моментально устраняет запотевание стекол. Это я ощутил как нельзя кстати, так как фотосессию пришлось проводить под дождем.

Цены на Калину кросс начинаются с 525 800 рублей. И это на 70 600 рублей дороже обычной Калины в кузове универсал. Самый дорогой кросс обойдется в 593 600 рублей (с роботизированной трансмиссией), против 618 800 рублей за универсал. Но у люксовой Калины есть навигатор, мультимедийный комплекс и круиз контроль. Кроме того, у простого универсала доступен и четырехступенчатый автомат Jatco, чего у кросса нет.

В заключение публикации отмечу, что из Калины на АвтоВАЗе сделали не только кроссовер, но и «заряженную» версию, о чем мы писали в одной из предыдущих публикаций.