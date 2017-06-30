Действительно, старт ожидается в июле 2017 года. А широкой публике Vesta Cross была представлена еще летом 2015 года на Офф Роад Шоу в Москве. Старт производства тогда назначили на лето 2016.

Пресс-служба АВТОВАЗа

Пресс-служба АВТОВАЗа Универсал Lada Vesta

Даты выхода были изменены после ухода президента компании. Тогда во главе бренда стоял Бу Андерссон, при котором начала зарождаться новая для АвтоВАЗа традиция — соблюдать поставленные сроки. При нынешнем руководителе, а на посту сейчас находится Николя Мор, все несколько иначе. В переносе сроков и даже в их отсутствии есть рациональное зерно. Лучше все просчитать заранее, исправив возможные недочеты, чем выпускать на рынок продукт с массой «детских болезней». Так чего же ожидать от универсала Весты и его кроссовой версии, которые должны появиться одновременно?

Пресс-служба АВТОВАЗа Vesta Cross

В качестве отправной точки возьмем седан. Цифры его продаж говорят сами за себя. В мае 2017 года модель заняла третью строчку в рейтинге АЕБ (ассоциации европейского бизнеса), пропустив вперед Киа Рио и Лада Гранта. Объясняется это просто. Лада Веста — крепкий конкурент для всех автомобилей бюджетного сегмента, продающихся в России. Дело тут в качестве, технических характеристиках, оснащении, цене, специальных условиях приобретения и акциях. Не последнюю роль сыграла и агрессивная политика вывода этого автомобиля на рынок.

Удастся ли повторить подобное с новыми моделями, которые будут не только более оснащенными, но и более дорогими? Кроме того, Россия — это не страна универсалов. Для россиян более предпочтительны седаны и кроссоверы.

Для точного ответа нужно дождаться объявления цены и комплектаций. Но уже сейчас можно делать предположения, основанные на известных фактах, собственном анализе и оценках экспертов рынка.

Универсал Лада Веста будет иметь следующие габаритные размеры (без учета зеркал, с учетом рейлингов):

длина — 4410 мм;

колесная база — 2635 мм;

ширина — 1764 мм;

высота — 1512 мм.

Более подробно об оснащении этого авто ИА REGNUM писало в публикации «Все об универсале Лада Веста», но за это время прибавилось подробностей. Взять хотя бы габаритные размеры, которые не отличаются от седана. Но объем багажника, что немаловажно, производитель не озвучил. Скорее всего, линейными размерами он не будет отличаться от седана, а увеличившийся объем будет обусловлен лишь типом кузова.

У новой модели будет еще несколько значимых отличий: задние дисковые тормоза, запираемый лючок бензобака, кнопка открывания багажника, антенна-плавник, подогрев заднего ряда сидений, подлокотник с боксом для хранения, новая приборная панель и плафон освещения второго ряда сидений.

Производство универсала и его кроссовой версии начнется в июле 2017 года. Продаж стоит ожидать в сентябре-октябре. О производственных объемах на АвтоВАЗе пока тоже не говорят. Но вместе со стартом этих двух моделей с конвейера Лада-Ижевск уйдет Гранта в кузове лифтбек. Её переведут в Тольятти, высвобождая производственные мощности под новинки.

Универсал сохранит общую стилистику и элементы задней части — бампер и задние фонари. Унификация позволила производителю не вмешиваться в платформу авто, максимально сдерживая рост себестоимости продукта. Не появится и проблем с поставкой деталей на конвейер, а запчастей в сеть официальных СТО.

Кроссовая версия универсала Весты будет отличаться внешним дизайном. Это другие бамперы и пластиковый обвес. Иным будет и клиренс. У универсала он такой же, как и у седана — 178 миллиметров. А вот кросс станет выше на 25 миллиметров (203 мм). Получит Веста кросс и другой салон. Подход общепринятый, опробованный на других кросс-версиях Лада — Калина и Ларгус.

Что касается силовых агрегатов, то выбор тут не велик. У АвтоВАЗа для моделей с Икс ДНК, есть два мотора (1,6., 106 л. с и 1,8., 122 л. с) и две трансмиссии (5АМТ и 5МТ). Ставить слабый 87 — сильный агрегат и японский автомат Jatco на семейство Веста и Иксрей не станут. А продажи, скорее всего, начнутся с более мощного мотора и «робота».

Если говорить о конкурентах универсала и кроссовой версии Весты, то это будут все универсалы в близком ценовом диапазоне. В числе первых можно назвать Форд Фокус, Киа Сид и все автомобили в таком же кузове из Поднебесной. Будет присутствовать и малая конкуренция внутри бренда — Лада Ларгус. Тоже ведь универсал. Но при выборе концепции новинки это учли. Ларгус более утилитарный и практичный. Кроме того, он обладает устаревшим дизайном и странными решениями в эргономике — наследие Рено. А вот Веста — это автомобиль совершенно другого восприятия, технологичности и дизайна.

Что касается цены, то Николя Мор говорил об условных 800 000 рублей, не уточняя, за какую именно комплектацию. Скорее всего, так и будет. Только бюджетные комплектации будут стоить дешевле названной суммы, а более оснащенные чуть дороже.

Пресс-служба АВТОВАЗа

И это вполне вписывается в ценовую политику бренда. Сейчас седан Lada Vesta продается по цене от 545 900 рублей до 735 900 рублей. А самой дорогой гражданской моделью бренда является Xray в комплектации Exclusive — 830 900 рублей. Есть и более дорогая NFR, о которой ИА REGNUM писало в материале «Заряженные автомобили на российском рынке. Lada против Kia и Skoda».

Но что думают эксперты отрасли о выходе грядущих новинок, об их конкурентных преимуществах и недостатках?

Комментирует Николай Степанов, региональный директор Русского АвтоМотоКлуба (РАМК):

«Рынку нужна не очередная реанимация «девятки», а современный безопасный и, обязательно, красивый автомобиль. Веста стартовала с самого популярного типа кузова в нашей стране — седана, но появление универсала и версии во внедорожном стиле — это уникальное предложение в этом классе, и, безусловно, также будет встречено покупателями «на ура». Модели в кузове универсал от иностранных марок минимум на 200 000 рублей дороже, поэтому единственными конкурентами новинки будут соседи по дилерским центрам ЛАДА — Калина и Ларгус.

Конечно, дизайн новинки делает автомобиль визуально дороже. Не зря главный дизайнер Лада Стив Маттин до этого работал в компании Volvo, которая как раз специализируется на универсалах. И в будущих планах АвтоВАЗа — появление Весты Кросс в кузове седан, а сейчас на российском рынке есть только один седан во внедорожной модификации Volvo S60. Так что у Весты очень достойная компания».

Дмитрий Рыбальченко, директор по маркетингу, Autospot.ru:

«АвтоВАЗ очень вовремя заявил свои новинки. Два года лютовал кризис на отечественном авторынке. Практически все бренды существенно «подрезали» представленный ассортимент и модификации, представленные в РФ. Соответственно, единственным прямым конкурентом сейчас видится Киа Сид СВ. И с ним новая Веста универсал может уверенно пикироваться ценой (да и дизайном, так как автомобиль получился очень симпатичным). Но есть нюансы.

Если Веста (универсал или кросс) будет метить в 800−900 тысяч рублей, то для потребителя она окажется в одном поле с компактными кроссоверами начального уровня. Тут плеяда китайцев (тот же Лифан х60), но есть ребята и серьёзнее:

Рено Каптюр/Дастер (Ниссан Террано). Даже в моноприводном варианте обладают лучшей проходимостью, сопоставимой ценой. При этом, несмотря на одинаковую платформу, за счёт дизайна и позиционирования покрывают абсолютно разную ЦА.

Хендэ Крета в ближайшем будущем, если будут в массовом доступе базовые версии.

Не столь очевидными, но сильными конкурентами видятся Хёндэ Соул, Форд Экоспорт и Киа Венга. Это тоже весьма вместительные и комфортабельные однообъёмники за минимальные деньги.

Lada выпускает нужные модели в нужное время. Они абсолютно точно будут пользоваться хорошим спросом. Особенно, если не «улетят» в более высокий ценовой сегмент. Ведь чем ближе к 1 миллиону рублей, тем суровее становится конкуренция. Там уже Шкода Октавия/Йети, Форд Фокус универсал, Сузуки Витара и другие».

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