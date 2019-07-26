Виктория Бабаева
Автор
Образование: Санкт-Петербургский государственный университет. Сфера профессиональных интересов — автомобильная тематика.
Последние публикации
Без России никак: какие товары ввозят и вывозят страны бывшего СССР
Во времена СССР между республиками были сформированы прочные экономические связи. И хотя с момента распада Союза прошло без малого 30 лет, политические отношения с рядом стран перешли в фазу активной конфронтации, важными экономическими партнерами для России по-прежнему остаются ближайшие соседи...
26 июля 2019
Новые инвестиции Toyota в Россию могут иметь «курильский» подтекст
Намерение японской корпорации Toyota сделать крупные инвестиции в России может быть продиктовано не только экономическими, но и политическими соображениями, в контексте российско-японского диалога по «курильскому» вопросу и проблеме заключения мирного договора. Такое мнение ИА REGNUM высказал 29...
29 марта 2019
Уход Ford из России: происки Госдепа или экономика?
Ровно четыре года назад, тоже в марте, американский автомобильный концерн General Motors заявил об уходе с российского рынка. Тогда речь шла лишь о «приостановке производства» в России, но на деле и сегодня ни о каком возвращении речи не идет. Ford ушел без лишних обещаний — уже в конце июня сборка...
28 марта 2019
Богатства Арктики: иностранным судам здесь не место?
Правительство России с 2019 года готовится запретить перевозку по Севморпути нефти, газа и угля, добытых в российской Арктике, на судах иностранного производства. Об этом сегодня, 22 марта, сообщила газета «Коммерсантъ». Соответствующий законопроект подготовлен Минпромторгом и согласован с...
22 марта 2018
Ненужная дорога: за акциями «Белкомура» опять никто не пришел
Прием заявок на участие в аукционе по продаже пакета акций АО «Белкомур» завершен сегодня, 22 февраля. Продление сроков приема заявок не принесло результатов уже во второй раз — на аукцион снова никто не вышел. Сегодня на сайте министерства имущественных и земельных отношений Республики Коми...
22 февраля 2018
Любовь прошла: Германия прощается с дизелем
Вопрос о запрете на въезд в города автомобилей с высоким уровнем выбросов стал особенно актуален после дизельного скандала, когда немецкий автоконцерн Volkswagen был пойман на фальсификации экотестов. Скандал заставил политиков по всему миру тщательно изучить выбросы дизельного топлива, которые...
20 февраля 2018
Северный широтный ход: будущее дороже денег
Реализация проекта «Северный широтный ход» начнется в 2018 году. Об этом министр транспорта России Максим Соколов сообщил на встрече с членами Комитета по транспорту и строительству Государственной думы России 11 января. Проект, внесенный в правительство в конце 2017 года, был отмечен на высоком...
19 января 2018
Аэропорт «Пулково»: когда проход пешком будет платным?
С 10 января в аэропорту Пулково введены новые условия пользования парковочным комплексом. Теперь проезд по транзитной зоне между парковками Р1, Р2, Р3 в петербургском аэропорту платный. В данной зоне действуют тарифы: с 1-й по 15-ю минуту — 200 рублей, с 16-й по 30-минуту — 700 рублей, далее каждые...
15 января 2018
Не надо ждать хорошего: прогнозы по развитию авторынка в 2018 году
Весь 2017 год мировой автомобильный рынок сотрясали скандалы вокруг дизельных двигателей. Один за другим производители автомобилей обвинялись в сокрытии данных о повышенных выбросах выхлопных газов в атмосферу. Вместе с этим в странах ЕС началось постепенное выдавливание с улиц автомобилей с...
12 января 2018
Беспомощность: почему Белоруссия не уведет грузы из Литвы?
Белоруссия может уйти из Клайпедского порта на фоне заявлений литовской стороны о «нежелательности» сотрудничества с республикой. Об этом заявил посол Белоруссии в Литве Александр Король в интервью газете «Литовский курьер». В связи с заявлениями ряда литовских политиков и руководителей ведомств о...
3 января 2018
«Русский Детройт» 2017: автопром Петербурга ищет новичков
Экс-губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко неоднократно называла Санкт-Петербург «русским Детройтом», всячески поддерживая размещение новых автомобильных производств в городе на Неве. Автокластер в уходящем году показал неплохие результаты, но власти города не хотят останавливаться на...
26 декабря 2017
Белкомур: железная дорога в никуда
Сто лет «Белкомура» Впервые о строительстве железнодорожной магистрали, которая соединит промышленные районы Урала с Белым морем, заговорили еще до революции, в 1912 году. Но первые участки общей протяженностью более 400 км (Архангельск — Карпогоры и Вендинга — Микунь) появились только в...
22 декабря 2017
Беспомощность: почему Белоруссия не уведет грузы из Литвы?
Белоруссия может уйти из Клайпедского порта на фоне заявлений литовской стороны о «нежелательности» сотрудничества с республикой. Об этом заявил посол Белоруссии в Литве Александр Король в интервью газете «Литовский курьер». В связи с заявлениями ряда литовских политиков и руководителей ведомств о...
15 декабря 2017
Почему авторынок никак не выберется из кризиса?
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в ноябре 2017 года составили 152 259 машин, что оказалось на 15% выше, чем в ноябре прошлого года. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщили в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). В целом в 2017 году рост продаж составил 11,7%. Как...
8 декабря 2017
«Проверка на вшивость»: как вернуть контейнеры из Прибалтики
До 2020 года прогнозируется прирост грузооборота морских портов России на Балтике в объеме порядка 60 млн тонн, из которых почти половина будет обеспечена за счет переориентации российских грузопотоков из портов Прибалтики на отечественные порты. Однако отставание в скорости оказания логистических...
30 ноября 2017
Узбекский автозавод в Петербурге: нечто из области фантастики
Минпромторг России предложил узбекскому автопроизводителю «Узавтосаноат» организовать сборочное производство автомобилей в России, а именно — на площадке завода General Motors в Санкт-Петербурге. Речь, прежде всего, идет об организации сборочного производства автомобилей предприятия «ДжиЭм...
4 октября 2017
Смольный взялся за аэропорт «Пулково»: к «обдираловке» добавят ещё и штрафы
Весной 2017 года в целях «повышения комфорта» для пассажиров и автомобилистов в аэропорту «Пулково» были изменены условия использования парковочного комплекса. В зонах краткосрочной парковки было отменено бесплатное время (ранее на этих парковках можно было находиться бесплатно в течение первых 20...
7 сентября 2017
Авторынок: кризис ушёл навсегда?
Прощание с кризисом Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июле 2017 года составили почти 129,7 тысячи машин, что оказалось на 18,6% выше, чем в том же месяце прошлого года. Об этом в начале августа сообщили в Ассоциации европейского бизнеса. В целом в 2017 году рост...
2 сентября 2017
«Задрав штаны бежать...»: зачем в России насаждать электрокары?
После того как Франция и Великобритания заявили о намерении ввести запрет на бензиновые и дизельные автомобили с 2040 года, а в Германии стало обсуждаться возможное ограничение на въезд в города автомобилей, не соответствующих новым экологическим нормам, можно было не сомневаться, что по тому же...
7 августа 2017
«Дизельгейт» и выборы: убьёт ли Меркель немецкий автопром?
Скандал с Volkswagen давно перестал быть просто событием. Теперь «дизельгейт» — это процесс, дорога к полному отказу от двигателей внутреннего сгорания, уйти с которой уже не представляется возможным. Развал привычной системы начинается там же, где всё зарождалось. Ведущая автомобильная держава...
6 августа 2017