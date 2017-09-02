Прощание с кризисом

(сс) 0532-2008 Автобан

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июле 2017 года составили почти 129,7 тысячи машин, что оказалось на 18,6% выше, чем в том же месяце прошлого года. Об этом в начале августа сообщили в Ассоциации европейского бизнеса. В целом в 2017 году рост продаж составил 8,5%.

Участники рынка связывают такую динамику в первую очередь с вступившими в силу мерами господдержки. Так, рост рынка в июле связан прежде всего с запуском новых программ субсидирования спроса — «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль. Отмечается резкое превышение продаж в кредит тех моделей, которые попадают под действие программ субсидирования, а также общий рост продаж этих моделей.

Эксперты подчеркивают, одним из факторов роста стала также низкая база 2016 года. Тогда было зафиксировано серьезное падение рынка — на 16,6%, что теперь позволяет наблюдать практически симметричный двузначный рост. Автомобильный эксперт Валерий Быков рассказал об очевидности восстановления рынка, что позволяет говорить о том, что прогнозы роста в пределах 5−8% по итогам года станут реальностью.

В связи с улучшением ситуации на рынке лучше начинают себя чувствовать и автопроизводители. По итогам первого полугодия 2017 года крупнейшие российские автоконцерны смогли выйти в прибыль, пишет газета «Коммерсант». Так, наибольший доход был зафиксирован у группы ГАЗ — 1,1 млрд рублей, за ним следует КАМАЗ — 990 млн рублей, а также «Соллерса» с показателем в 575 млн рублей.

JOHN LLOYD Символика Горьковского автомобильного завода

Сами автопроизводители объясняют такую динамику ростом продаж и, соответственно, производства, а также налаживанием экспорта. Объем российского экспорта легковых автомобилей (за исключением стран, входящих в Таможенный союз) по итогам первого полугодия вырос на 61%, согласно данным профильного агентства «Автостат».

Однако прибыль зафиксирована не у всех — АвтоВАЗ, например, закрыл полугодие с убытками. Однако компания смогла уменьшить убыток более чем в шесть раз и выйти на операционную безубыточность. Это также связано с восстановлением рынка и ростом спроса на автомобили производителя.

Вслепую за Западом

Глава правительства Дмитрий Медведев дал поручение вице-премьеру Аркадию Дворковичу проработать предложения по мерам господдержки развития электрического транспорта. Сами предложения Медведеву представил генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин.

Rostec.ru Электробус КамАЗ-6282

Правительству предложено ввести программу сокращения объемов выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта и ввести ограничения использования автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе в городах-миллионниках и курортных зонах.

В свою очередь, электромобилям намерены дать преференции — установить «нулевую» ставку транспортного налога на электромобили и гибридные автомобили, а также принять программу предоставления бесплатных парковочных мест на муниципальных парковочных пространствах для электромобилей и гибридов и ввести на среднесрочный период программу субсидирования приобретения электротранспорта.

По данным профильного агентства «Автостат», за январь — май 2017 года продажи новых электромобилей в России составили 21 единицу, что на 16% меньше, чем годом ранее. Всего в России насчитывается около тысячи автомобилей на электродвигателе.

Несмотря на низкую популярность электромобилей и неразвитость инфраструктуры, Россия встает на «европейский путь» борьбы с выбросами, как это было и с введением нормативов «Евро».

В Европе же последние пару месяцев проблемы с выбросами обсуждаются особенно активно. Так, в Мюнхене рассматривают вопрос о запрете на въезд некоторых дизельных автомобилей. От такой меры могут пострадать от 133 000 до 170 000 автомобилей, в зависимости от того, насколько строгим окажется запрет. Машин, отвечающих последнему стандарту выбросов Евро-6, ограничения не коснутся.

Morio Выхлопная

В Штутгарте уже готовятся к введению запрета — предполагается, что мера будет принята уже со следующего года. Запрет будет касаться автомобилей, которые не соответствуют последним экологическим стандартам.

В Великобритании намерены вовсе отказаться от ДВС. Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Великобритании намерено с 2040 года ввести запрет на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Запрет коснется и гибридных автомобилей, так как в них также используются бензиновые или дизельные моторы. Такая мера будет принята ради решения проблем с загрязнением воздуха. С автомобилей с ДВС англичане пересядут на электрокары, однако пока что среди продаваемых в Великобритании машин электромобили занимают лишь 1%. В начале июля с похожим заявлением выступили власти Франции. Машины на бензине и дизеле будут запрещены там также к 2040 году.

Столь активная борьба с двигателями внутреннего сгорания началась после того, как осенью 2015 года властями США автомобильный концерн Volkswagen был обвинен в манипуляциях в рамках экотестов дизельных автомобилей. Для автомобильной отрасли это один из самых громких скандалов за последнее время. Это событие подорвало репутацию дизельных двигателей, а также серьезно сказалось на отношении к ДВС.

Читайте также: «Задрав штаны бежать…»: зачем в России насаждать электрокары?

Во благо БелАЭС?

В Белоруссии появился собственный электрокар. Об этом сообщили на сайте правительства страны. Первый белорусский электромобиль презентовала Национальная академия наук, и автомобиль уже протестировал заместитель премьер-министра Владимир Семашко. Машина оснащена комплектом батарей, которые обеспечивают запас хода в 100—150 километров.

(сс)Стэльмах Аляксандр Мікалаевіч БелАЭС

Заместитель премьер-министра заявил, что в связи с вводом в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции стоит задача увеличения использования электрической энергии.

«Думаю, в ближайшие три-четыре года у нас электромобиль будет не просто игрушка, а будет реальное внедрение», — заявил Владимир Семашко.

Предполагается, что серийное производство может быть налажено на строящемся заводе «БелДЖИ». По словам вице-премьера, завод универсален, и производство там налажено по полному циклу. Владимир Семашко также напомнил, что в Минске уже работают два городских пассажирских маршрута, по которым движутся электробусы. К концу этого года планируется запустить гибридный автобус.

Без денег и пилота

Стоимость беспилотного автомобиля в России через десять лет может составить три-пять тысяч долларов, сообщил помощник президента Игорь Левитин, пишут РИА Новости. Это составит, в соответствии с нынешним курсом доллара, 180—300 тысяч рублей.

По словам Левитина, цены на беспилотные автомобили будут снижаться, как и на электромобили.

На данный момент, к примеру, стоимость американского беспилотника Tesla Model 3 составляет 35 тысяч долларов.

На сегодня в мире существует несколько компаний, работающих над проектом машины с автопилотом: Google, Tesla, Volvo, Delphi. Не остались в стороне от прогресса и российские разработчики: КаМАЗ и АвтоВАЗ также экспериментируют с новыми технологиями. В сентябре 2015 года в Набережных Челнах прошли испытания первого русского грузового беспилотника. В Ульяновске 8 июля 2016 года представили легковой беспилотный автомобиль на базе Lada Kalina, который создали специалисты ГНЦ ФГУП «НАМИ» в рамках проекта «Беспилотник».

(сс) Frank Derks Беспилотный автомобиль

В других странах к автопилотам относятся с осторожностью. Так, в начале августа власти Индии выступили с инициативой о запрете беспилотного транспорта из-за риска оставить без работы тысячи человек. Внедрение подобных технологий, по мнению министра транспорта Нитин Гадкари, в стране с высоким уровнем безработицы недопустимо.

На сегодняшний момент Индия нуждается 22 000 новых водителей коммерческого транспорта, и это число, как ожидается, в ближайшие годы будет расти. Вместо разработок автономных технологий власти страны намерены вкладывать средства в обучение водителей.

Читайте также: Искусственный интеллект в автомобиле: помощник или убийца?

Против дизеля — по новому

Volkswagen выступил с предложением к владельцам старых дизельных автомобилей совершить обмен их старых машин на новые с условием получения скидки размером до 10 тысяч евро.

nadeem1991 Volkswagen

Предложение будет действительно для владельцев автомобилей производства Volkswagen, Audi, Porsche и Skoda до 31 декабря 2017 года. Обменять можно будет автомобили, экологический класс которых соответствует нормам от Евро-1 до Евро-4.

Самую большую скидку в размере 10 тысяч евро покупатели могут получить при обмене старого авто на новый Volkswagen Touareg. Компания также решила предложить своим клиентам дополнительные скидки при покупке электромобилей, суммы будут колебаться от 1000 до 2380 евро.

Прежде лидеры Евросоюза ввели льготный налоговый режим для водителей дизельных авто, так как считалось, что дизельные двигатели более экологичны, чем бензиновые. В связи с этим каждый второй автомобиль в Германии был дизельным, но теперь продажи некогда популярных машин падают. Реализация дизельных автомобилей сокращается не только среди индивидуальных автовладельцев, но и компаний при формировании парка служебных машин. Если еще недавно дизельными были три четверти приобретаемых немецкими юридическими лицами легковых автомобилей, то сейчас эта цифра сократилась примерно до 68%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «дизельный скандал» разразился в сентябре 2015 года. Как стало известно, на целый ряд автомобилей компании с дизельным двигателем, выпущенных в 2009—2015 годах, было установлено программное обеспечение, которое позволяло обходить экологические стандарты. Очистительные системы машин работали на полную мощность в ходе тестов на соответствие экологическим требованиям, а в режиме эксплуатации очищение выхлопных газов осуществлялось намного слабее.

Lada.ru Завод АвтоВАЗ

Скандал с дизелями Volkswagen поставил под сомнение будущее дизельных двигателей, и теперь автопроизводители активно борются за соблюдение все более строгих правил в отношении выбросов оксидов азота.

Ещё по теме: «Дизельгейт» и выборы: убьёт ли Меркель немецкий автопром?