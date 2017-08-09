«Дизельгейт» и выборы: убьёт ли Меркель немецкий автопром?
Канцлер Ангела Меркель, прежде ожесточенный защитник мощной автомобильной промышленности Германии, признала, что эра двигателей внутреннего сгорания (ДВС) на исходе. Приверженности дизельным технологиям, которые прежде лоббировались в Германии как экологически безопасные, политики больше не выражают.
Прежде лидеры Евросоюза ввели льготный налоговый режим для водителей дизельных авто, так как считалось, что дизельные двигатели более экологичны, чем бензиновые. В связи с этим каждый второй автомобиль в Германии был дизельным, но теперь продажи некогда популярных машин падают. Реализация дизельных автомобилей сокращается не только среди индивидуальных автовладельцев, но и компаний при формировании парка служебных машин. Если еще недавно дизельными были три четверти приобретаемых немецкими юридическими лицами легковых автомобилей, то сейчас эта цифра сократилась примерно до 68%. Снижение популярности дизеля ощущает и рынок подержанных автомобилей.
Виной всему этому стал как дизельный скандал 2015 года, так и риторика чиновников о вреде ДВС и введении возможных запретов. Так, в Мюнхене рассмотрят вопрос о запрете на въезд некоторых дизельных автомобилей.
«Мне очень хотелось бы избежать таких запретов. Я думаю, что в будущем мы сможем обойтись без этого», — высказался по этому вопросу мэр Мюнхена Дитер Рейтер. От запрета в Мюнхене могут пострадать от 133 000 до 170 000 автомобилей, в зависимости от того, насколько строгими окажутся новые правила. Отмечается, что автомобилей, отвечающих последнему стандарту выбросов Евро-6, запрет не коснется.
Представители BMW, предлагающей на рынке от электрических компактных автомобилей i3 до роскошных бензиновых и дизельных седанов и внедорожников, заявляют, что поощрение использования электромобилей было бы лучшим способом улучшить качество воздуха, чем введение запрета на дизельные автомобили. Федеральное правительство Германии также выступило против запретов в отдельных регионах. В Штутгарте тем временем уже готовятся к введению аналогичного запрета — предполагается, что мера будет принята там уже со следующего года.
Действующее правительство накануне выборов делает всё, чтобы показать эффективность своей работы. В прошлом месяце было заявлено, что будет создан национальный «дизельный форум», чтобы найти способы сократить загрязнение окружающей среды и создать новую организацию для проверки транспортных средств. В министерстве транспорта Германии отмечают, новая организация по контролю выбросов позволит обеспечить «большую прозрачность и надежность» в испытаниях.
Также тема борьбы с вредными выбросами поддерживается и на общеевропейском уровне. Спустя почти два года после событий с Volkswagen открываются новые факты, появляются новые подозреваемые. Накануне открылось, что в «дизельном скандале» оказалась замешана дочерняя компания концерна Volkswagen — Porsche. На одной из моделей кроссовера Cayenne было обнаружено недопустимое оборудование, которое позволяло снижать показатели уровня выбросов, как это было и у Volkswagen. Об этом стало публично известно после заявления министра транспорта Германии Александера Добриндта.
Теперь дочерняя компания концерна Volkswagen должна будет отозвать около 7,5 тыс. автомобилей в Германии и 15 тыс. — из остальных стран Европейского союза.
Не остался в стороне и Mercedes. Власти Германии подозревают Daimler в манипуляциях с данными о выбросах. Предполагается, что автоконцерн продал около миллиона машин с обманными устройствами, занижающими показатели выбросов.
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Фактически тезис о том, что двигателям внутреннего сгорания пришел конец, приняли и осознали если не все, то многие. Центральным для Германии в таких условиях становится вопрос о том, как дальше существовать германской промышленности при отказе страны от ДВС. С учетом того, что производимые в Германии автомобили являются либо бензиновыми, либо дизельными, отказ от ДВС будет означать как развал некоторых компаний, так и массовую потерю рабочих мест. Иными словами, Германия находится на распутье, и чем ближе дата выборов, тем более живо идут обсуждения по данной проблеме. В таком случае позиция партий по вопросу автомобильной промышленности может оказаться решающей для избирателей.
Так, главный соперник Меркель социал-демократ Мартин Шульц намерен настоять на увеличении расходов на инфраструктуру. В программе выборов Социал-демократическая партия утверждает, что наращивание производства аккумуляторных батарей в Германии имеет «центральное стратегическое значение», чтобы помочь стране оставаться ведущим производителем автомобилей.
Меркель также осознает риски для автомобильной промышленности Германии, и руководство Германии старается предпринять меры для скорейшего решения этих проблем. Так, 2 августа министры Германии и руководители автомобильных компаний собрались, чтобы обсудить вопрос сокращения загрязнения в городах, а также попытку предотвратить запрет на дизельные автомобили и восстановить утраченную репутацию автомобильной промышленности страны. Нынешнее руководство Германии находится между двух огней: с одной стороны, экологи всячески стремятся добиться запрета на использование дизельных транспортных средств в городах, с другой — экономически необходимо удерживать баланс, чтобы не повредить отрасли, которая обеспечивает около 800 000 рабочих мест.
Канцлер отмечает, что отрасль находится на сломе, и только один производитель конных экипажей — американской фирмы Studebaker — пережил изобретение современного автомобиля.
Действительно, как и произошло больше века назад с изобретением автомобиля, похожая история складывается и сейчас, однако продвижение электрокаров не естественно, а производится насильственным методом. С появлением современного автомобиля, более быстрого, более комфортного, лошадиные повозки просто проигрывали из-за отсутствия конкурентных преимуществ. Использовать повозки и лошадей как вид транспорта не запрещали, овес продолжал продаваться. Сейчас же машины с ДВС ставят под запрет, а электрокары фактически насаждаются — такие машины имеют хоть какой-то успех лишь из-за активного пиара и льгот, которые являются временными, а вовсе не из-за цены, удобства и пользы.
Так или иначе, вне зависимости от того, как процесс популяризации электрокаров и борьбы с бензиновыми и дизельными двигателями был запущен, тенденция существует. Путь в данном случае один — искать возможные способы для существования в новых искусственно созданных условиях. Германия стоит в числе первых, кому необходимо определиться с дальнейшим вектором развития, и именно эта тема становится определяющей на грядущих выборах из-за высокого значения автопромышленности в стране. Именно тот сможет одержать победу, кто сумеет предложить наиболее жизнеспособный вариант или, по крайней мере, сможет подарить германским гражданам долю уверенности в том, что ведущая автомобильная держава не развалится.
Выборы в бундестаг Германии пройдут 24 сентября 2017 года. Согласно избирательному законодательству ФРГ, победившей партии будет предложено право сформировать правительство и назначить канцлера.