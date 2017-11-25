Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в ноябре 2017 года составили 152 259 машин, что оказалось на 15% выше, чем в ноябре прошлого года. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщили в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). В целом в 2017 году рост продаж составил 11,7%.

madaise Игрушечные автомобили

Как прокомментировал председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, продажи ноября с 15% роста относительно прошлого года — еще одна веха на пути восстановления российского рынка.

Одной из основных причин роста автомобильного рынка России является низкая база прошлого года — в 2016 году продажи упали на 11%, и реализовано было всего 1 425 791 автомобилей. На заметку, в 2015 году падение продаж составило 36%. Таким образом, результат 2016 года стал для России худшим за последние 10 лет. В 2017 году российский авторынок «отпрыгнул» от дна и уже большую часть года демонстрирует уверенный рост на фоне прошлогоднего провала.

Игрушечные автомобили

Однако достичь даже таких результатов было бы сложно без господдержки по стимулированию спроса.

«Серьезную помощь оказали государственные меры поддержки авторынка, в частности, адресные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Продолжают расти темпы выдачи автокредитов, в том числе и за счет этих программ. Особенно заметно это было в третьем квартале»,— прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов.

По его словам, эти программы оказались довольно популярными, так как по ним фактически можно было сэкономить 10% от стоимости автомобиля. У каждой из них своя целевая аудитория, но по программе «Семейный автомобиль» было продано больше машин. Тимерханов отметил, драйвером роста также является значительный отложенный спрос, и это мнение также разделяют и другие эксперты.

«Покупатели успели привыкнуть к новому уровню цен и понимают, что в дальнейшем прайс-листы на автомобили будут также корректироваться в сторону повышения. В частности, новый виток роста цен ждет авторынок с нового года в связи с увеличением акцизов и утилизационного сбора. Поэтому откладывать замену старого автомобиля, который требует всё больше вложений в ремонт и сервисное обслуживание, многим представляется уже нецелесообразным», — считает директор по маркетингу компании «Рольф» Юлия Овчинникова.

Лидерами рынка по итогу ноября стали такие бренды, как Lada (14%), Kia (10%) Hyundai (-3%), Renault (15%) и Volkswagen (29%). Однако пока массовый сегмент в большинстве своем показывает рост, премиальные марки демонстрируют более скромную динамику, например Audi (-6%), Infiniti (-21%), Jaguar (-33%) и др. Основной причиной этого является то, что большая часть премиальных машин завозятся в Россию из-за рубежа. И если контролировать рост цен на локализованные автомобили немного проще, стоимость завезенных машин напрямую зависит от курса валют.

«Несмотря на общий подъем, нестабильность в экономике сохраняется, и цены на автомобили продолжают расти. То есть спрос смещается в сторону наиболее доступных моделей, особенно если можно взять машину в кредит, да еще и в рамках госпрограммы, — рассказал главный редактор журнала «АвтоБизнесРевю» Евгений Еськов.

Что касается прогнозов, эксперты уверены, что говорить о выходе из кризиса, несмотря на положительную динамику рынка на протяжении многих месяце, рано.

«Сейчас мы отмечаем укрепление рынка, связанное с сезонным повышением спроса, однако рано давать излишне оптимистичные прогнозы. Во многом стабилизация рынка связана с эффективной работой программ стимулирования спроса. В то же время автомобили продолжают дорожать, и для того, чтобы программы стимулирования спроса работали с максимальным эффектом, необходимо расширить диапазон моделей, на которые они распространяются, скорректировав ограничение по цене на автомобиль до 2 млн рублей», — считает Юлия Овчинникова.

По мнению Азата Тимерханова, говорить о выходе из кризиса преждевременно из-за того, что проблемы в экономике еще остаются, что естественным образом сказывается на реальных доходах населения, которые не растут.

«Это серьезный сдерживающий фактор. Если говорить про 2018 год, то рост рынка, скорее всего, продолжится, по крайней мере, в первой его половине. Всё-таки нас ожидают президентские выборы, а электорат должен быть хоть чем-то доволен. Поэтому будут действовать программы господдержки и различные меры стимулирующего характера, особенно в бюджетном секторе. К тому же отложенный спрос вряд ли выбран полностью и продолжит оказывать позитивное воздействие на рынок», — рассказал Тимерханов.

Таким образом, российский авторынок продолжает пребывать в кризисном положении, несмотря на проценты роста рынка. Изменить ситуацию сможет лишь стабилизация общей экономической обстановки, рост покупательской способности населения.

Автомобили

Согласно прогнозу агентства «Автостат», в 2017 году рынок новых легковых автомобилей в России вырастет на 11—12% и достигнет отметки около 1,5 млн единиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по прогнозам Ассоциации европейского бизнеса, в 2017 году продажи составят 1,48 млн автомобилей, что на 4% превысит показатели 2016 года. Таким образом, по прогнозу АЕБ, Россию ждёт завершение четырёхлетнего периода падения продаж и возвращение российского авторынка к росту.