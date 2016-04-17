Вопрос о запрете на въезд в города автомобилей с высоким уровнем выбросов стал особенно актуален после дизельного скандала, когда немецкий автоконцерн Volkswagen был пойман на фальсификации экотестов. Скандал заставил политиков по всему миру тщательно изучить выбросы дизельного топлива, которые содержат оксид азота (NOx) и вызывают респираторные заболевания. Экологические активисты заявляют, что уровень твердых частиц превышает порог ЕС, по меньшей мере, в 90 городах Германии. Они же и обратились в суд для урегулирования данного вопроса и введения запрета на въезд «грязных» машин.

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На сегодня по немецким улицам колесят около 15 миллионов дизельных транспортных средств, и, по предварительным данным, ограничение на въезд дизельных автомобилей в города может спровоцировать падение цен на перепродажу автомобилей и рост стоимости лизинговых контрактов. Как пишет агентство Reuters, заинтересованные регионы, где автопроизводители и их поставщики имеют существенное влияние, решили дать ответ борцам за чистый воздух. Перед федеральным административным судом Германии встал вопрос — могут ли запреты, предложенные экологами, юридически налагаться на местном уровне.

О планах запретить въезд дизельных автомобилей в города уже заявили в Париже, Мадриде, Мехико, Афинах. Там новая мера будет введена к 2025 году. В Копенгагене намерены ввести запрет на ввоз новых дизельных автомобилей в город уже в следующем году. И если с точки зрения экологии всё это выглядит прогрессивно, на экономику такие запреты окажут негативный эффект. По прогнозам консалтинговой фирмы Evercore ISI, падение остаточной стоимости дизельного топлива на 5% может привести к сокращению операционной прибыли у восьми европейских и американских автопроизводителей на 1,6 млрд евро. Аналитики Bernstein Research считают, что запреты на дизельное топливо в Европе сильнее ударят по французским компаниям — Peugeot и Renault.

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Автопроизводители стремились избежать общих запретов, обновляя системы управления двигателем, улучшая фильтры для очистки газов, но этого оказалось недостаточно. Важно понимать, что все обновления обходились недешево. Но не менее глобальные вопросы экономики не волнуют экологов. Если это, конечно, не касается их собственных карманов.

Экологическая безопасность уже не впервые становится удобным орудием в продвижении интересов. Нередко экологи, выдвигая убедительные теории, вынуждают политиков изменить сложившийся путь развития и расставляют новые приоритеты. Как несколько лет назад под давлением «зелёных» власти Германии приняли решение полностью отказаться от атомных электростанций, и до 2022 года этот проект полностью реализуется, так теперь в борьбе за экологию Европа пытается избавиться от крупнейшего рынка дизельных автомобилей, который создала своими же руками.

Прежде считалось, что раз дизельные моторы сжигают меньше горючего, чем бензиновые, соответственно, они выбрасывают в атмосферу меньше углекислого газа, угрожающего глобальному климату. В связи с этим лидеры ЕС ввели льготный налоговый режим для водителей авто с дизельным двигателем, но в 2015 году всё изменилось. Если раньше владельцам дизелей были готовы дать преференции, то после ситуации с Volkswagen власти громко заявляют о вреде таких агрегатов. Теперь главным тезисом является то, что выделяемые дизельными двигателями канцерогенные взвешенные частицы и ядовитый диоксид азота особенно опасны именно для человека.

Иван Шилов ИА REGNUM ТЭС

Возвращаясь к вопросу экологичности: при том, что выброс от конкретно взятого электромобиля в отличие от машины с ДВС равен нулю, важно понимать, что электрокары на данном этапе работают на той же энергии от сгоревшего ископаемого топлива, правда, топливо (уголь, нефть, газ) сжигаются на ТЭС и через систему электропроводов, с большими потерями, сильно вырастая в цене, энергия поступает на электромобиль. Для того, чтобы электромобили действительно стали «чистыми», они должны получать энергию от «чистых» источников. Открытым также остается вопрос создания и утилизации аккумуляторов электромобилей. Аккумуляторы содержат в большом количестве высокотоксичный литий, а также тяжелые металлы (в большинстве типов кобальт), высокодисперсный углерод, обладающий канцерогенным действием и другое.

Является ли требование о введении запрета действительно борьбой за человеческие жизни, или же это все проплаченная акция — неизвестно. Ясным остается одно — отношения Европы с дизелем уже угасают. Доля автомобилей с дизелем на рынке ЕС упала с 53,6% в конце 2014 года до 49,9% в конце 2016 года, свидетельствуют последние данные европейских автомобильных ассоциаций.

Напомним, осенью 2015 года властями США автомобильный концерн Volkswagen был обвинен в манипуляциях в рамках экотестов дизельных автомобилей. Для автомобильной отрасли это один из самых громких скандалов за последнее время. Это событие подорвало репутацию дизельных двигателей, а также серьезно сказалось на отношении к ДВС.