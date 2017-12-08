Весь 2017 год мировой автомобильный рынок сотрясали скандалы вокруг дизельных двигателей. Один за другим производители автомобилей обвинялись в сокрытии данных о повышенных выбросах выхлопных газов в атмосферу. Вместе с этим в странах ЕС началось постепенное выдавливание с улиц автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и активное «проталкивание» электромобилей.

Иван Шилов ИА REGNUM Автопром

В России автомобильный рынок вроде начал восстанавливаться после кризиса, но очень неуверенно. Дизельные скандалы Россию не зацепили, а мода на электромобили, несмотря на старания правительства РФ, пока не прижилась.

ИА REGNUM поговорило с автомобильными экспертами о том, чего ждать от авторынка в 2018 году. Своими мыслями поделились:

Олег Мосеев, президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД);

Азат Тимерханов, руководитель пресс-службы аналитического агентства «АВТОСТАТ»;

Михаил Чаплыгин, генеральный директор аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб».

РОАД: Рост хоть и небольшой, это значительно лучше, чем падение. Кризис не закончился, потому что доходность на один автомобиль по-прежнему находится на минимальных уровнях, а где-то она даже отрицательная.

Надо понимать, что значительный вклад в увеличение продаж внесли госпрограммы, которые на этот год по сумме в два раза сокращены, а по штукам еще больше, потому что специальные программы, которые оставили, требуют на один автомобиль больше денег, чем классическая программа субсидирования кредитной ставки.

С точки зрения бизнеса есть также такое направление, как сервисное обслуживание и продажи запчастей. Здесь мы попадаем в яму, потому что на протяжении нескольких лет продажи сокращались, (только в 2017-м они выросли), и потенциальный сервисный парк дилеров существенно сократился. Поэтому доходы от сервиса в этом году будут снижаться.

Автостат: Говорить о том, что кризис преодолен, рано, потому что остаются негативные факторы, которые продолжают оказывать влияние на авторынок России. Основной — отсутствие роста реальных доходов населения. Пока что рынок растет за счет образовавшегося отложенного спроса, который сформировался за период кризиса, а также свою роль играет господдержка. Но рано или поздно действие отложенного спроса будет нивелироваться, и у рынка не будет существенного подспорья для роста. Когда именно это произойдет, сказать сложно.

madaise Игрушечные автомобили

Auto-Dealer-СПб: Кризис не ушел, потому что итоги прошлого года стали позитивными на фоне низкой базы, которая была в 2016 году. Именно тогда рынок достиг так называемого дна. Если сравнивать результат прошлого года с лучшими показателями автомобильного рынка на рубеже нулевых и десятых годов, то сокращение будет более чем заметным — порядка 30%.

РОАД: Консолидированная позиция РОАД — рост на 10% по отношению к 2017 году. Прогноз таков, потому что отложенный спрос довольно большой, госпрограммы есть. Но важно учитывать, что в этом году рынок ждет «статистическая ловушка» — первая половина 2017 года показала более низкие объемы, а к концу года продажи поднялись до 130−150 тысяч автомобилей за месяц. Таким образом, в начале этого года мы увидим едва ли не двузначный рост, который постепенно будет нивелироваться.

Автостат: В этом году мы ожидаем рост в пределах 10%. Этому будут способствовать господдержка, отложенный спрос. К тому же нефть понемногу, но растет, серьезных колебаний валютных курсов не наблюдается.

Однако важно понимать, что бюджет государственной поддержки ограничен. Скорее всего, весной некоторые программы будут завершены, потому что бюджет ни них будет израсходован. Таким образом, наиболее интенсивно рынок будет расти в первом полугодии. Не стоит забывать, что в марте нас ждут президентские выборы, и, соответственно, политический фактор также должен быть учтён. Избиратели должны быть довольны, в том числе за счет имеющихся возможностей покупки автомобилей. Во втором полугодии из-за высокой базы прошлого года будет наблюдаться снижение темпов роста.

Auto-Dealer-СПб: Позитивным итогом станет рост в пределах 5−10%. Негативный сценарий — на уровне 2017 года. Факторы влияния все те же — соотношение рубля к иностранным валютам, геополитика, государственные программы поддержки (объемы финансирования и сроки).

РОАД: При восстановлении рынка новых машин часть клиентов вернулась со вторичного рынка на рынок новых, поэтому рынок подержанных не показал прежних темпов. Но вторичный не падал так, как падал новый. Понятно, что с низкой базы рынку новых автомобилей проще восстанавливаться, чем расти рынку авто с пробегом. Но в текущем году продажи подержанных машин всё же покажут небольшой рост, раз наблюдается восстановление всего рынка в целом.

Автостат: Несмотря на снижение темпов роста, рынок подержанных автомобилей вчетверо крупнее, чем рынок новых машин. Что касается прогнозов, пропорции один к четырем сохранятся, но все же многое будет зависеть от продаж новых авто. В целом перспективы у рынка подержанных автомобилей неплохие, в первую очередь из-за того, что данное направление активно развивают дилеры и, как ожидается, будут развивать и в будущем.

Auto-Dealer-СПб: Сейчас в развитии этого сегмента заинтересованы дилеры, в частности, они готовы работать над обелением этого рынка. Плюс развиваются так называемые агрегаторы. Поэтому основа для роста есть.

РОАД: Радоваться повышению утилизационного сбора мы не можем. Понятно, что глобально стратегия по импортозамещению оправдана, но при этом нас беспокоит то, что резкое повышение сбора может привести к уходу ряда моделей с рынка. В частности, это касается импортируемых автомобилей. Как следствие, это ухудшит состояние дилеров, реализующих машины этих марок. Остается надеяться, что производители, будут искать выходы из этой ситуации за счет сокращения доходности, чтобы все же удерживать цены.

Так же есть вопрос в отношении увеличения акцизов на автомобили мощностью свыше 200 л.с., что также будет толкать цены вверх. Но всё же объем рынка таких авто несущественный. Импорт и акцизы — это скорее история про премиум, а не про массовый сегмент.

Автостат: Повышение утилизационного сбора в большей степени коснется производителей, импортирующих автомобили в Россию. Если брать отечественный автопром и тех, кто собирает машины на территории страны, они не должны особо «пострадать», так как получают компенсации от государства. Бояться резкого и одномоментного повышения стоимости автомобилей не стоит, так как производители, вероятнее всего, сделают поэтапное повышение цен, то есть растянут процесс во времени. Примерно это же мы наблюдали, когда утилизационный сбор только был введен.

Auto-Dealer-СПб: Может подняться первичная волна, и народ начнет скупать оставшиеся машины, на которые новый сбор еще не действует. Дальше этот сбор может уже «скрыться» в стоимости машины на фоне каких-то скидок.

РОАД: Тенденция развития поставок автомобилей за рубеж продолжится. Но пока экспорт не решает глобальных проблем, потому что объемы у него не столь значимые в рамках всех производственных мощностей. Понятно, что у правительства есть задача стимулировать экспорт, чтобы поднимать эффективность производства внутри страны. Производителям это дает дополнительную загрузку с учетом того, что им компенсируют часть расходов на транспортировку, помогают с точки зрения лоббирования на зарубежных рынках. Но пока это всё не мегаобъемы, которые могли бы существенно помочь отрасли. Конечно, в этом направлении двигаться надо, но при этом стоит понимать, что нас за границей не ждут. На глобальном рынке мощности тоже избыточны.

Автомобили

Автостат: Экспорт и дальше будет расти. Скорее всего, будут и дальше открываться новые направления. В целом поставкам за рубеж уделяется внимание не только со стороны производителей, но и со стороны государства. Развитие экспорта заложено в стратегии развития автопрома.

Auto-Dealer-СПб: Производители заинтересованы в росте этого направления, так как оно обеспечивает какую-то небольшую, но дополнительную загрузку заводов. Помимо непосредственно экспорта машин будут развиваться поставки за рубеж автокомпонентов, произведенных в России. Но важно продолжить работу с государством над формированием условий, позволяющих стимулировать экспорт. Например, взаимоотношения со странами, куда ввозятся машины, в части таможенных пошлин.

РОАД: Сильно сомневаюсь, что появится кто-то принципиально новый. Производственные мощности существенно выше рынка. К тому же, какой смысл правительству подписываться под льготы на производства, снижая инвестиционную привлекательность существующих проектов? А без подписания каких-то льгот заходить на российский рынок для производителей смысла нет.

Автостат: Практически все ведущие компании имеют производственные площадки в стране, за исключением Lexus, Volvo, Subaru, Suzuki. Кстати, General Motors рассматривает варианты возвращения. Из новых стоит ожидать разве что китайских производителей, но здесь пока много неясностей.

Auto-Dealer-СПб: Навряд ли. Если только не будет чуда с GM — возвращение Chevrolet в Россию или по старой памяти Opel, уже, правда, не входящего в американский концерн. Другие проекты запланированы на более поздние сроки — китайские марки и Mercedes-Benz в Подмосковье.

РОАД: В 2018-м прорыва не произойдет. Массового спроса на них нет, к тому же есть ограничения по инфраструктуре. Мы видим, что электрокары хорошо продаются в Калифорнии, где есть мощная поддержка со стороны государства, теплый климат и бесплатная пожизненная заправка. В Норвегии, пусть и холодный климат, также особую роль играет поддержка от государства.

В России в ближайшие годы взрывного роста продаж электромобилей не будет, но надо понимать, что автопризводство будет идти в этом направлении. Конечно, электромобиль — это все же пока что дорогая игрушка. Так что не уверен, что такие машины будут популярны в России так же, как на развитых рынках. Если случится какая-нибудь технологическая революция и вопрос дороговизны будет решен, тогда посмотрим.

Электромобили

Автостат: В 2017 году по продажам новых электромобилей наблюдался рост, но сам этот рынок очень малочисленный. Таких машин продано меньше сотни. В России нет серьезных предпосылок, которые могли бы обеспечить резкий рост интереса к этому сегменту.

Во-первых, у нас в целом холодная страна, и нормальные климатические условия для электромобилей есть только на юге. Во-вторых, цена на электромобили слишком высокая. Российское население не столь обеспечено, чтобы покупать такую машину. Также необходимо брать в расчет, что инфраструктура для данного вида транспорта не развита.

Больше шансов имеет в данном случае общественный транспорт на электротяге. Это направление активно развивается, и такие компании, как «КАМАЗ», «Группа ГАЗ», «Волгабас», уже разработали проекты электробусов. Но это перспектива на будущие несколько лет.

Auto-Dealer-СПб: Такие же, как и раньше. То есть пока никакие. Электрокар в России — это больше пиар или имиджевая история, чем реальный выбор водителя. Их стоимость по-прежнему высока (за такие деньги потребитель может купить автомобиль из премиум-сегмента), и даже обнуление ввозных пошлин пока не изменило ситуации.