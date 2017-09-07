Весной 2017 года в целях «повышения комфорта» для пассажиров и автомобилистов в аэропорту «Пулково» были изменены условия использования парковочного комплекса. В зонах краткосрочной парковки было отменено бесплатное время (ранее на этих парковках можно было находиться бесплатно в течение первых 20 минут), а штраф за нахождение автомобиля непосредственно у терминала по истечении 15 минут был повышен с 500 до 1000 рублей.

Стихийная стоянка вдоль дороги к аэропорту «Пулково»

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В начале лета бесплатный период для подъезда к терминалу для высадки или посадки пассажиров стал составлять и вовсе 10 минут.

Результатом таких действий стало не повышение комфорта, как обещало руководство аэропорта, а появление новых проблем у приезжающих в «Пулково». На выезде от терминала стали возникать заторы, так как автомобилисты стремятся как можно быстрее покинуть территорию, чтобы не попасть под штраф. Усугубляют ситуацию сбои в работе выпускающих шлагбаумов.

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Из-за отмены бесплатного времени на краткосрочных парковках провожающие и встречающие пассажиров водители паркуются вдоль Пулковского шоссе и дороги к аэропорту, создавая помехи на проезжей части. (см. фото).

О проблеме публично заявил заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе, член Комитета Госдумы по транспорту Олег Нилов. В начале августа депутат направил запрос в адрес губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и министра транспорта Максима Соколова по поводу подорожания тарифов на парковку и изменения правил в аэропорту «Пулково».

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По словам Нилова, новые условия и введенные штрафные санкции абсолютно оторваны от средних доходов петербуржцев, и не идут в сравнение ни с какими аэропортами мира. Кроме того, бесплатных десяти минут, по мнению Нилова, водителям, чтобы осуществить посадку-высадку пассажиров, не хватает.

Для урегулирования ситуации оператор аэропорта изменил размер штрафа за нахождение автомобиля у терминала — с 1 сентября в случае нахождения в зоне централизованного пассажирского терминала (ЦПТ) более 10 минут взимается плата в размере 700 рублей с 11-й по 30-ю минуту, а с 31-й минуты и далее — 700 рублей за каждые 30 минут. Как заявил директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» Денис Павшинский, в совокупности введенные изменения привели к увеличению пропускной способности зоны подъезда к ЦПТ почти на 25%.

Однако полностью проблема не решилась, и обстановкой в аэропорту обеспокоились в Смольном. По этому вопросу руководство города провело совещание, в ходе которого вице-губернатор Игорь Албин и председатель комитета по транспорту Александр Головин отметили, что исключительно заградительными тарифами в зоне терминала ситуацию не улучшить. В Смольном призвали «Пулково» поискать внутренние ресурсы.

«Парковочное пространство «Пулково» должно быть ориентировано на пассажиров. Необходимо минимизировать территорию парковки личных машин сотрудников аэропорта и отдать эти площади вашим клиентам, — обратился Игорь Албин к представителям ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы». — Вы выгодоприобретатели и должны создавать комфортные условия для пассажиров. Надо усиливать парковочную службу аэропорта, в том числе техническими средствами «Паркон», и в целом ориентироваться на задачи обеспечения безопасности при регулировании прохождения и стоянки автотранспорта в нашем аэропорту».

В результате совещания оператору аэропорта поручено провести активную информационную кампанию о порядке и правилах работы парковочного комплекса на привокзальной площади «Пулково», а комитету по градостроительству и архитектуре совместно с комитетом по развитию транспортной инфраструктуры — рассмотреть возможность организации дополнительных парковочных пространств вблизи аэропорта.

Судя по всему, на этом «пряники» для приезжающих в аэропорт водителей у Смольного закончились. Для тех, кто дожидается прилета своих родных и друзей вдоль дороги к аэропорту, приготовлен новый «кнут».

По поручению Смольного, в период с 15 сентября по 15 декабря комитет по информатизации и связи должен будет провести опытную эксплуатацию системы автоматической фотофиксации «Паркон» — для предотвращения нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств на участках дороги, ведущей в аэропорт. После чего водители-нарушители начнут получать уведомления о штрафах, которые в Петербурге достигают трех тысяч рублей.

Однако эксперты уверены, что проблема заключается не в количестве парковочных мест в «Пулково» и слабой информированности автомобилистов.

«Проблем с местами на парковках в «Пулково» нет, причем даже в летний период. Люди просто не хотят туда ехать из-за завышенных тарифов. Вся неразбериха с автотранспортом в аэропорту связана исключительно с неумелыми действиями руководства. До апреля 2017 года таких трудностей аэропорт не испытывал. В «Пулково» такую «обдираловку» по-прежнему объясняют стремлением создать комфортные условия, даже когда было сто раз доказано, что система не работает», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM экономист, автомобильный эксперт Валерий Быков.

Более того, по словам Быкова, хотя введение системы «Паркон» заставит автомобилистов платить штрафы, проблема не будет решена.

«Нужно создать людям удобные условия парковки, а не наказывать. В том, что Пулковское шоссе заставлено машинами, виноваты в самом «Пулково», — резюмировал эксперт.

Доступность парковочного комплекса в «Пулково» имеет для Петербурга особое значение, потому как, в отличие от аэропортов Москвы, сюда можно добраться лишь на автотранспорте.

Власти Петербурга уже давно обсуждают необходимость создания линии «аэроэкспресса». Предполагается, что строительно-монтажные работы по проекту скоростной железнодорожной линии между аэропортом «Пулково» и Витебским вокзалом Санкт-Петербурга начнутся во второй половине 2018 года, после завершения Чемпионата мира по футболу. До появления этой линии пользователи аэропорта будут вынуждены добираться до «Пулково» на автобусах, маршрутках или же на автомобиле.

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Напомним, на сегодня парковочный комплекс «Пулково» насчитывает 2449 парковочных мест, разбитых на четыре парковочные зоны: Р1, P2, P3, P4. Стоимость пользования парковочным местом составляет от 100 рублей до 250 рублей в час, от 450 до 1000 рублей в сутки и от 2000 до 3500 рублей в неделю. В зоне Р2 установлен специальный тариф — 150 рублей за полчаса. На территории аэропорта организована отдельная парковка для такси (Р7), пользоваться которой могут все таксомоторные компании и индивидуальные перевозчики такси, а также агрегаторы («Яндекс.Такси», Gett и другие), плата за которую составляет 20 рублей в час.