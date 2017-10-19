Правительство России с 2019 года готовится запретить перевозку по Севморпути нефти, газа и угля, добытых в российской Арктике, на судах иностранного производства. Об этом сегодня, 22 марта, сообщила газета «Коммерсантъ». Соответствующий законопроект подготовлен Минпромторгом и согласован с Минтрансом и Минэнерго.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Подобный запрет встречается не впервые. С подачи Минтранса с 1 января 2018 года был введен запрет перевозить грузы по Северному морскому пути на внутренних рейсах судам под иностранным флагом. Тогда преследовалась цель перевести в Россию налоги и иные поступления от перевозок российских грузов под иностранными флагами, которые ранее уходили в чужие бюджеты. Но в законопроекте были исключения. Правительство могло отдельным порядком давать разрешение на работы на СМП судов под иностранным флагом.

В случае с запретом перевозки некоторых грузов судам иностранного производства также есть определенная цель — это позволит обеспечить загрузку суперверфи «Звезда», которая строится на Дальнем Востоке. Такая протекционистская политика говорит о намерениях правительства «навести порядок» в Арктике, пользуясь богатством как самого региона, так и компаний, работающих там. Однако запрет судов иностранного производства, кроме пользы, может создать массу трудностей, которые коснутся как «Новатэка», «Газпром нефти», так и других нефтяных и газовых компаний, ведущих деятельность в Арктике.

Есть нюанс — если речь идет о запрете перевозок грузов всеми судами иностранного производства, тема заходит в тупик. На сегодняшний момент большая часть газовозов и танкеров ледового класса построены не в России, и заказы зарубежным компаниям продолжают идти. Например, Росатомфлот, предприятие госкорпорации Росатом, намерен заказать в Финляндии проект разработки судов для вывоза сжиженного природного газа из порта Сабетта, сообщили в феврале. Компания собирается заказать у известного разработчика ледоколов компании Aker Arctic Technology проекты двух судов: линейного ледокола и танкера класса Arc5. Принятие законопроекта по таким условиям приведет к тому, что практически все предприятия в Арктике просто «встанут» из-за невозможности вывоза продукции.

В другом случае — если говорить об ограничении перевозок судами производства 2019 года и позднее, ситуация выглядит не так трагично. Тем не менее проигравшие от этого решения будут. Пострадает в этом случае в первую очередь «Новатэк» — для проекта «Ямал СПГ» в Южной Корее заказаны танкеры-газовозы, и не все из них будут готовы к началу 2019 года. Запрет может коснутся проекта «Арктик СПГ — 2» на 19,8 млн тонн СПГ в год и предварительной стоимостью около 20 млрд долларов. Более того, в рамках переговоров с той самой верфью «Звезда» компании «Новатэк» предложили построить СПГ-танкер на 80% дороже, чем в Южной Корее, при этом без гарантии качества и сдачи в срок.

JoachimKohlerBremen СПГ-танкер

Учитывая те средства, которые компании вкладывают в строительство морского транспорта ледового класса, законопроект будет отправлен на доработку либо будет принят с многочисленными исключениями из правил и длительным переходным периодом.

Северный морской путь (СМП) — это пространство, которое прилегает к северному побережью Российской Федерации и охватывает внутренние морские воды, территориальное море, прилежащую и экономическую зоны, ограниченное с востока морским пространством США и параллелью мыса Дежнева в Беринговом проливе, с запада меридианом Желания до архипелага Новая Земля и западными границами проливов Маточкин Шар, Карские ворота и Югорский Шар.

Арктика

Транзитными трассами являются пути вдоль побережья Арктики с октября по май, исключая Берингов пролив, пролив Лонга и Карские Ворота. При сквозном передвижении на западном участке Северный морской путь наиболее благоприятным является в июне и июле, если идти через проливы Югорский шар и Карские ворота. В период с сентября по октябрь нужно обходить вокруг мыса Желания. В августе можно с одинаковой эффективностью использовать любое направление.