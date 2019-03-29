Санкт-Петербург, 29 марта, 2019, 14:44 — ИА Регнум. Намерение японской корпорации Toyota сделать крупные инвестиции в России может быть продиктовано не только экономическими, но и политическими соображениями, в контексте российско-японского диалога по «курильскому» вопросу и проблеме заключения мирного договора. Такое мнение ИА REGNUM высказал 29 марта экономист Илья Огородников, главный редактор журнала «Движок».

Toyota Завод Toyota в Санкт-Петербурге

Как сообщил ранее «КоммерсантЪ», Toyota подала в Минпромторг России заявку на заключение специнвестконтракта (СПИК). В рамках СПИК Toyota обещает локализовать ряд компонентов и модернизировать производство на своем заводе в Санкт-Петербурге, где выпускаются модели Camry и RAV4. Общие инвестиции составят 20 млрд руб. за десять лет.

В самом факте предстоящего подписания «Тойотой» СПИК ничего особо странного нет, отмечает Илья Огородников. Эксперт напомнил, что автомобили Toyota в России неизменно пользуются высоким спросом, а за Уралом машины этой марки и вовсе имеют статус культовых. Поэтому укрепление позиций японского концерна на российском рынке — очевидная стратегия развития.

«Смущает другое — уж очень велика сумма инвестиций и период развития, который определяет для себя японский производитель. Только за последние десять лет Россия пережила два кризиса, с огромным обвалом авторынка, причем от последнего не оправилась до сих пор, теряя как покупателей, так и производителей, что на днях подтвердил Ford», — говорит Огородников.

Toyota же смело указывает 10-летние планы развития на нашу страну с колоссальными инвестициями, сравнимыми с затратами на постройку еще двух заводов. При этом упоминается, что расширять локализацию модельного ряда автопроизводитель особо не планирует», — обращает внимание эксперт.

В связи с этим он подозревает, что в деле расширения инвестиций Toyota в РФ замешана не только экономика, но и политика.

«Последний год между Россией и Японией идет череда переговоров по геополитическим и территориальным вопросам, причем со стороны азиатского соседа главным фактором выгоды для России обещаются как раз огромные инвестиционные вливания в нашу экономику. Нельзя исключать тот факт, что заявления руководства Toyota о готовности работать «по-крупному» еще как минимум 10 лет не что иное как аванс со стороны Японии, на который Россия должна будет чем-то ответить», — предположил Илья Огородников.

Как отмечает ИА REGNUM, публикации о планах Toyota последовали на фоне решения американской корпорации Ford о сворачивании выпуска легковых автомобилей на российских заводах совместного предприятия Ford Sollers. К концу июня 2019 года будет остановлено производство на заводах в Набережных Челнах и Елабуге (Татария) и во Всеволожске (Ленинградская область). Импорт легковых «Фордов» в Россию не планируется.