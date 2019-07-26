Во времена СССР между республиками были сформированы прочные экономические связи. И хотя с момента распада Союза прошло без малого 30 лет, политические отношения с рядом стран перешли в фазу активной конфронтации, важными экономическими партнерами для России по-прежнему остаются ближайшие соседи.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля

Война — войной…

Ожидаемо рейтинг стран по товарообороту с Россией среди бывших республик СССР возглавила Белоруссия. За январь — апрель из Белоруссии в Россию и в обратном направлении было отправлено товаров на 10,3 млрд долларов. Большую долю занимает экспорт из России в Белоруссию —в данном случае речь идет о 6,6 млрд долларов. Основными товарами, которые перевозятся из РФ ближайшему соседу, являются сырая нефть и нефтяные газы. Всё логично — в Белоруссии действуют нефтеперерабатывающие заводы, куда и идет российское сырье. Также в верхушке списка в графе «экспорт» оказались легковые автомобили, отходы и лом черных металлов, каменный уголь и товары под секретным кодом. Из Белоруссии в Россию везут «моторные транспортные средства для перевозки грузов», сыры и творог, сливочное масло, мясо птицы, сахар и многое другое.

Второе место занял Казахстан — товарооборот в денежном выражении составил 5,7 млрд долларов. В данном случае также на экспорт приходится большая доля из общего объема средств — 3,9 млрд долларов (на уровне с импортом в Белоруссию). Наибольшие суммы приносят газы нефтяные и углеводороды, нефть и нефтепродукты, легковые автомобили и руда. Импортируются в Россию из Казахстана железнодорожные и трамвайные вагоны, железо и медь и радиоактивные изотопы.

Замыкает тройку лидеров, несмотря на ведение «гибридной войны» с Россией, Украина с показателем 4,5 млрд долларов. В начале списка по экспорту на Украину (2,9 млрд долларов), как и предполагалось, нефть и нефтепродукты. Также соседям отправляются каменный уголь, руда, кокс и нефтяные газы. Основные товары, которые едут с Украины в Россию, — искусственный корунд, химические элементы и радиоактивные изотопы, а также части железнодорожных локомотивов.

ИА REGNUM Белорусская сгущенка

Друзья на миллиард

Третье, четвертое и пятое место заняли Латвия, Узбекистан и Литва соответственно. Слегка оторвалась от двух других выходцев из СССР Латвия — объем товарооборота за четыре месяца составил 1,7 млрд долларов. Как и в первой тройке, экспорт превышает импорт. Из России в Латвию с начала года везли, конечно же, нефть и нефтепродукты, каменный уголь и окатыш, прокат из железа, минеральные и химические удобрения. В обратном направлении следовали лекарственные препараты, двигатели и генераторы электрические, электрогенераторные установки, растения, отходы и лом драгоценных металлов.

Узбекистан и Литва показали примерно равные результаты по объемам товарооборота с Россией в денежном выражении — 1,44 млрд долларов у Узбекистана и 1,41 млрд долларов у Литвы. Однако сам список товаров отличается существенно.

Из России в Узбекистан везут железо, бульдозеры, трубы и трубки, товары под секретным кодом. В Литву идут минеральные удобрения, нефтяные газы, электроэнергия. Пересекаются в списках по двум странам нефть и нефтепродукты.

Самые крупные суммы в импорте приходятся на пряжу хлопчатобумажную, фуфайки, полимеры этилена и ткани — из Узбекистана; на напитки сброженные, вату, прутки из железа и горелки топочные — из Литвы.

(сс) David Stanley Хлопок на полях в Узбекистане

Меняем нефть на помидоры

Третья группа стран была сформирована по принципу — товарооборот менее 1 млрд, но более 500 млн долларов. Ближе всех к миллиарду оказалась Эстония с результатом 932,2 млн долларов. Среди экспортируемых из России товаров (общая сумма — 772,1 млн долларов) оказались нефть и нефтепродукты, минеральные удобрения, масла и другие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы, газы нефтяные и товары под секретным кодом. Из Эстонии в Россию в начале года везли телефонные аппараты, круизные суда, машины и механические устройства, плавучие маяки и центрифуги.

За Эстонией с показателем 828,1 млн долларов следует Азербайджан. Из России в эту закавказскую республику везут сырую нефть, минеральные и химические удобрения, пшеницу, прокат из железа, изделия из черных металлов и телефонные аппараты (может быть, даже те, что пришли из Эстонии). В Россию из Азербайджана едут, конечно же, помидоры. Также большие суммы приходятся на фрукты (такие как ежевика, киви, хурма), орехи, яблоки, груши, айву и алюминий.

Девятую строчку в рейтинге с результатом 826,2 млн долларов занимает Киргизия. Из 471,3 млн долларов по экспорту из России больше четверти приходится на нефть и нефтепродукты. Также существенные суммы тратятся на прутки из железа, трубы и трубки, прокат из железа и другое. Импортируется из Киргизии в Россию: отходы и лом медные, драгоценных металлов, саквояжи и чемоданы, а также хлопковое волокно.

Товарооборот между Россией и Арменией с января по апрель составил 625,0 млн долларов, причем экспорт в Армению в два раза превышает импорт. Из России в эту республику поставляются газы нефтяные и углеводороды, нефть и нефтепродукты, необработанный алюминий, пшеница и телефонные аппараты. Из Армении в РФ везут этиловый спирт, отходы и лом драгоценных металлов, свитеры, пуловеры, пальто, костюмы, а также томаты и алмазы.

sharonang Томаты

Последней, кому удалось преодолеть отметку в 500 млн долларов, оказалась Молдавия — объем товарооборота в денежном выражении составил 599,6 млн долларов. Экспортируются из России в Молдавию такие товары как нефть и нефтепродукты, газы нефтяные и углеводороды, минудобрения, отходы и лом черных металлов, уголь каменный и многое другое. В обратном направлении следуют яблоки, груши, айва, вина, овощи, а также товары под секретным кодом.

С миру по нитке

Менее 500 млн долларов составляет товарооборот между Россией и только тремя странами бывшего СССР — Грузией, Таджикистаном и Туркменией.

Общая стоимость товаров, экспортируемых в Грузию и импортируемых из этого государства, составила 368,9 млн долларов. На экспорт пришлось 221,3 млн долларов, и наибольшие суммы были потрачены на нефть и нефтепродукты, пшеницу, каменный уголь, холодильники, морозильники и телефонные аппараты. В списке импорта оказались вина, воды, этиловый спирт, цитрусовые плоды и ферросплавы.

Результат Таджикистана —290,2 млн долларов, из которых 280,9 — поставки товаров из России и всего 9,2 млн долларов — в Россию. В Таджикистан поставляются нефть и нефтепродукты, искусственный корунд, телефонные аппараты, подсолнечное масло и товары под секретным кодом. В РФ из Таджикистана везут хлопчатобумажную пряжу, хлопковое волокно, костюмы и сушеные фрукты.

(сс) Stefan Munder Сухофрукты

На четырнадцатой строчке рейтинга располагается Туркмения — объем товарооборота составил 134,7 млн долларов. Большая часть — 87,6 млн долларов — приходится на экспорт из России в Туркмению. В списке товаров прутки из железа, моторные транспортные средства, подсолнечное масло, лесоматериалы, лекарственные средства, а также этиловый спирт. Из Туркмении в Россию поставляются полимеры этилена, хлопчатобумажная пряжа, полимеры пропилена, а также томаты и постельное белье.

Как свидетельствуют цифры, экономика остается во главе угла — Россию можно ненавидеть и проклинать её руководство, но рвать торгово-денежные отношения с ней всерьез никто не намерен.