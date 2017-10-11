Сто лет «Белкомура»

Geograph.org.uk Железнодорожный мост

Впервые о строительстве железнодорожной магистрали, которая соединит промышленные районы Урала с Белым морем, заговорили еще до революции, в 1912 году. Но первые участки общей протяженностью более 400 км (Архангельск — Карпогоры и Вендинга — Микунь) появились только в послевоенное время — в 1947—1954 годы.

Сам проект под названием «Белкомур» («Белое море — Коми — Урал») сформировался в 1995 году. Республика Коми, Архангельская область и Пермский край на следующий год учредили межрегиональную акционерную компанию «Белкомур». После этого было построено еще два участка: в Поморье и Коми — всего 40 км. В конце 1990-х из-за финансового кризиса строительство было заморожено, и вернулись к этой идее только в 2007 году.

Проект предусматривает создание железнодорожной магистрали Архангельск — Сыктывкар — Соликамск — Пермь общей протяженностью более 1100 км. Магистраль должна была улучшить условия транспортного обслуживания и могла способствовать освоению богатых ресурсов трех субъектов. Однако, несмотря на многочисленные заявления о важности проекта, он до сих пор не реализован.

Л. В. Баньковский Транспортные пути Баренц-Уральского региона

«Что же касается непосредственно строительства, то мы надеемся, что оно начнется не позднее 2013 года», — заявил министр развития промышленности, транспорта и связи Коми Антон Фридман летом 2011 года. Но до сих пор строительство не начато.

Планов громадье

После заявления Фридмана прошло уже более шести лет. Но региональные чиновники и исполнители проекта не теряют оптимизма. В том, что магистраль появится в скором времени, уверен Владимир Щелоков, гендиректор межрегиональной компании «Белкомур».

»Для государства этот проект не просто выгоден, а супервыгоден, — заявил Щелоков на прошедшем в начале декабря форуме «Арктика: настоящее и будущее» в Петербурге. — По нашим подсчетам, валовый региональный продукт трех субъектов России вырастет на 5,4%, будет создано около 40 новых предприятий. Регионы получат возможность раскрыть свой ресурсный потенциал».

Прогнозы Института экономики и развития транспорта подтверждают максимальную мощностью «Белкомура» в 35 млн тонн грузов в год. По словам Щелокова, новая железная дорога позволит доставлять из регионов разного рода сырье: 5 млн кубометров леса с территории Архангельской области, 7 млн кубометров — из Республики Коми, в которой также хранятся все запасы горючих сланцев России, половина запасов российского титана, около 30% запасов боксита.

Появление «Белкомура» поможет и Пермскому краю, в частности, в вывозе калийных удобрений из Соликамско-Березниковского узла. Основными потребителями товара являются Бразилия и Китай, и при отправке грузов по «Белкомуру» в глубоководный порт Архангельска (при условии его наличия) пермские поставщики получат альтернативный и более экономичный вариант вывоза.

Перспективы описаны радужные — вопрос в поиске спонсора, и он не дает заинтересованным регионам покоя. На прошлой неделе, 18 декабря, правительство Республики Коми объявило о том, что хочет продать большую часть своих акций компании «Белкомур» на онлайн-аукционе. Это, по замыслу властей, должно помочь найти потенциального инвестора для проекта и приблизить дату его реализации.

Решение Коми о продаже своего пакета акций поддержал и губернатор Архангельской области Игорь Орлов, назвав это «ожидаемым и логичным шагом».

«Интерес инвесторов к акциям этой компании лишний раз подтверждает перспективность и актуальность проекта строительства железнодорожной магистрали», — подчеркнул глава Поморья.

Говоря об интересующихся инвесторах, Игорь Орлов имеет в виду крупнейшую китайскую корпорацию «Поли Технолоджи», которая в сентябре 2015 года подписала соглашение с компанией ОАО МК «Белкомур» о совместной реализации строительства магистрали. Китайская сторона видит в «Белкомуре» дополнительный выход к Северному морскому пути, но дорога может им стать только при наличии нового глубоководного порта в своей конечной точке — Архангельске.

Permkrai.ru Подписание российско-китайского соглашения

Однако сегодня у строительства порта в Архангельске больше минусов, чем плюсов. Место отличается мелкими водами, устье Двины периодически заносится песком. Налицо тяжелая ледовая обстановка и неудобная береговая линия для крупного порта. Эксперты отмечают, что строительство такого объекта будет стоить больше, чем «Белкомур».

Проект нового порта не входит и в проект Архангельской опорной зоны — главного документа, по которому можно судить о стратегии развития арктических территорий региона вплоть до 2025 года. Получается, из-за проблемы в конечной точке воплощение всего проекта магистрали ставится под вопрос.

Дорога к снижению доходов

В ценах 2016 года стоимость «Белкомура» составляет 330 млрд рублей, но схема финансирования пока туманна. АО «Белкомур» надеется на государственно-частное партнерство по концессионной схеме, в которой также предполагается участие и ОАО «Российские железные дороги». Компания не слишком заинтересована в скорейшем строительстве новой магистрали и предлагает забыть о нем до 2025 года.

В 2017 году Институт экономики и развития транспорта (ИЭРТ) — дочерняя структура РЖД — исследовал, как «Белкомур» повлияет на перспективы развития компании в регионе.

«При проектировании «Белкомура» РЖД будет в меньшей степени развивать другие направления, чтобы обеспечить грузопоток по новой магистрали. Это значит, что часть доходов компания будет терять, но в перспективе все равно останется в положительном финансовом результате», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Алексей Замковой, завотделением развития транспортного рынка ИЭРТ.

Эксперт добавил, что сейчас у РЖД есть некий безвариантный этап развития, когда нужно обеспечить потребности экономики и существующие объемы перевозок. «Белкомур» будет реализован в том случае, если возникнет потребность в еще одной развилке и дополнительном направлении.

Источники, близкие к компании, считают, что перенаправление грузов на «Белкомур» в ближайшие 30 лет приведет к снижению доходов монополии на сумму более 500 млрд руб, сообщила газета «Коммерсант». Поэтому РЖД, похоже, сделали выбор в пользу альтернативных направлений и до 2025 года планирует увеличить их пропускную способность.

На этой неделе, 21 декабря, стало известно, что в январе 2018 года РЖД приступит к проектированию северного железнодорожного обхода Перми.

«Совет директоров РЖД утвердил инвестпрограмму на 2018 год, в ней учтены затраты на проектирование и развитие Пермского железнодорожного узла. Уверен, что уже в январе мы приступим к проектированию», — заявил в ходе встречи с главой Пермского края заместитель гендиректора РЖД Олег Тони.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор по направлению логистика и аналитика компании «Морстройтехнология» Александр Головизнин, таким действием РЖД дали понять, что они не очень заинтересованы в «Белкомуре».

"Ситуация сложная и запутанная, — дал общую оценку проекту эксперт. — Республика Коми объявила о готовности продать 41% акций компании, реализующей проект. Если это предложение сделано не под заранее проработанную сделку с «Поли Технолоджи», боюсь, что покупателей найти будет непросто».

Более того, по его словам, вероятность, что реализация проекта «Белкомур» начнется в ближайшее время, невысока. По магистрали есть проработки и по грузовой базе, и по маршруту, и по финмодели, но глубина их недостаточна.

sk Belkomur scheme

Так, оптимистичные планы региональных руководителей и представителей компании «Белкомур» разбиваются о реальность. Говорить о том, что магистрали не быть, конечно, преждевременно. Но в ближайшие годы ждать начала строительства всё же не стоит. К тому же есть и другие планы по развитию инфраструктуры в арктических регионах, некоторые из которых выглядят куда более реалистично.

Что, если не «Белкомур»?

Во время визита главы Республики Коми Сергея Гапликова в Королевство Бахрейн 11 декабря губернатор предложил арабским инвесторам принять участие в строительстве железнодорожной ветки Сосногорск — Индига.

Rkomi.ru Сергей Гапликов во время визита в Бахрейн

Это ответвление является частью другого замороженного железнодорожного проекта — «Баренцкомура» (Баренцево море — Коми — Урал). Магистраль могла бы соединить Индигу, Сосногорск, Троицко-Печорск, Полуночное и Сургут — а значит, пройти практически параллельно «Белкомуру».

Не озвучивая название «Баренцкомура», глава Коми Сергей Гапликов фактически предложил проинвестировать часть этой магистрали Сосногорск — Индига. Гипотетически ветка может заменить собой часть «Белкомура», ведущую к Архангельску, и таким образом поставить крест на строительстве глубоководного порта в Арктике. Однако эксперты отрасли в реализацию «Баренцкомура» не верят, называя проект еще более сырым, чем «Белкомур».

Вопросы вызывает и конечная точка «Баренцкомура» — порт Индига. Как сообщает телеграм-канал «Капитан Арктика», «Индига выигрывает у Архангельска в глубине, удобстве береговой линии, меньшем количестве дней, в которые нужна ледовая проводка. Но проигрывает из-за отсутствия инфраструктуры и трудовых ресурсов». Однако Александр Цыбульский, глава Ненецкого автономного округа, на территории которого находится порт Индига, считает его перспективной точкой Севморпути (СМП) и одним из самых важных проектов развития округа как арктического региона.

Развитие СМП как глобально важной морской магистрали — одна из приоритетных задач России. Известно, что должной авто‑ и железнодорожной инфраструктуры в российском Заполярье практически нет, и северным портам необходима сухопутная связь с другими регионами страны. Вопрос только в том, насколько нужно обеспечить такой связью каждый пункт СМП.

В ходе ежегодной пресс-конференции президента России, которая прошла 14 декабря 2017 года, Владимир Путин подчеркнул важность арктических проектов. Однако среди примеров президент не назвал ни «Белкомур», ни «Баренцкомур». Акцент был сделан на «Ямал СПГ» и «Северном широтном ходе» (СШХ), которые реализуются на Ямале.

СШХ протяженностью 707 км обеспечит связь Северной и Свердловской железных дорог и выход к Севморпути — и тем самым изменит транспортное сообщение в центральной части российской Арктики. Свои надежды на Северный широтный ход возлагают северо-западные российские порты. Подробнее о проекте арктической магистрали, к которой обращено внимание государства, — в следующем материале ИА REGNUM.