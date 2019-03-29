Ровно четыре года назад, тоже в марте, американский автомобильный концерн General Motors заявил об уходе с российского рынка. Тогда речь шла лишь о «приостановке производства» в России, но на деле и сегодня ни о каком возвращении речи не идет.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ford ушел без лишних обещаний — уже в конце июня сборка легковых автомобилей на площадках во Всеволожске и в Набережных Челнах будет остановлена, а предприятие в Елабуге полностью будут переориентировано под легкий коммерческий транспорт. Единственное, что за собой оставляет производитель в сегменте легковых автомобилей, — гарантийное и сервисное обслуживание для имеющихся клиентов. На компенсации сотрудникам и поставщикам компания выделит 200 млн долларов.

Ford.ru Завод Ford во Всеволожске

Такой сценарий был ожидаем — с «Фордом» в России начали прощаться еще несколько лет назад, особенно после событий 2014 года. Но стоит признать, что уход компании не стал результатом сугубо политических игр. Если бы перед американским руководством стояла задача увести весь бизнес из России, это уже случилось бы. Также нельзя говорить и о том, что основной причина ухода компании стала российская экономическая обстановка. Хотя, действительно, условия для ведения бизнеса у иностранных компаний сегодня непростые. Во-первых, курсовая разница существенно сказывается на итоговых финансовых результатах всех зарубежных игроков. Во-вторых, подписание специнвестконтракта (СПИК), требующее дальнейших инвестиций в развитие бизнеса в России, интересно далеко не для всех производителей.

В данном случае для Ford было выгоднее уйти с рынка и потерять около 500 млн долларов (примерно столько потребуется для реструктуризации бизнеса в России), чем вкладывать средства без какой-либо гарантии возврата. К слову, c 2013 года доля продаж марки на территории РФ сократились на 1 п.п., а объемы — снизились в два раза. Руководство компании признало в официальном сообщении, что реализация легковых автомобилей в России сегодня стала убыточной. Более того, если все же учитывать политический контекст, лишний раз «вкачивать» деньги в российскую экономику даже в небольших объемах — это вряд ли приветствовалось бы в Штатах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Главной причиной все же, несмотря на комплекс проблем непосредственно на российском рынке, является положение самого бренда. Реструктуризации будет подвержен весь бизнес марки в Европе. И речь идет не только о Великобритании, откуда многие автопроизводители «бегут» в свете последних событий. Бизнес-модель Ford не дала ожидаемого эффекта. Практика показала, что продажа одинаковых автомобилей (речь идет о концепции One Ford) на совершенно разных рынках неэффективна в сегодняшних реалиях. Хотя еще при Генри Форде стало понятно, что единое решение для всех найти невозможно, и практичный черный автомобиль не является пределом мечтаний для каждого.

Важно признать, что лидерство американских компаний на глобальном рынке прекратилось. Сегодня в топ-3 по продажам в мире не входит ни GM, ни Ford. И даже игры с «дизельгейтом» не помогли сдвинуть Volkswagen с верхушки рейтинга — по итогам 2018 года отдельно по продажам легковых автомобилей немецкий концерн занял второе место после Renault-Nissan-Mitsubishi. Третье место — за Toyota Motor.

balsas.it Авторынок

Даже перспективный проект под названием Tesla после нескольких лет ослепительного успеха терпит убытки, и глобальные мировые игроки, в том числе китайские, становятся в сфере электрификации и развития систем автономного вождения все более и более продвинутыми.

Уход Ford из России является поводом для беспокойства для нас — несколько тысяч сотрудников предприятий останутся без работы, а дилеры марки, как и бывшие партнеры GM, окажутся в зоне риска. Но и такое переживали.

Куда большей проблемой реструктуризация Ford является все же для США. Сворачивание производства на крупных рынках, изменение форматов работы в Европе — серьезный индикатор того, что бизнес не поспевает за рынком. И пока американские корпорации считают деньги и продумывают новые механизмы управления, другие игроки занимают их место и усиливают свои позиции, и, как показывает практика, все больше таких компаний приходит именно из Азии.