Виктор Васильев
Автор
Политтехнолог, путешественник, автор телеграмм-канала
Последние публикации
«Бал вампиров». У России появился новый исторический враг в Европе
Многие обратили внимание на то, что самым ярким моментом широко анонсированного и ожидаемого интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву стала дискуссия о том, «поехала ли крыша» у французского президента Эммануэля Макрона. Африканский контекст, который лежит в основе противоречий и претензиях на...
14 марта 2024
Z-деколонизация: перевороты под лозунгами «долой Францию!» продолжатся
В Москве в эти дни проходит учредительное собрание международного межпартийного форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма «За свободу наций!». Сам форум пока не стал источником громких новостей. Самым его статусным участником неожиданно оказался президент ЦАР Фостен-Аршанж...
16 февраля 2024
В письменном виде. Глава Киргизии поставил на место госсекретаря США
Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не вмешиваться в дела своей страны. Об этом он сообщил в сенсационном письме американскому чиновнику, которое опубликовал пресс-секретарь Аскат Алагозов. Блинкена вежливо послали Ранее Энтони Блинкен направил письмо Жапарову...
13 февраля 2024
Ответ Запада на «русскую Африку»: Франция за бортом, у США новая стратегия
Выход трех стран «Альянса государств Сахеля» — Нигера, Мали, Буркина-Фасо — из крупнейшего межрегионального объединения ЭКОВАС можно назвать событием ожидаемым. Но вот его последствия для Черного континента могут быть судьбоносными. В коммюнике, озвученном в воскресенье по итогам встречи лидеров...
29 января 2024
Новый поворот в Африке: «французский жандарм» переходит на сторону России
24 января президент Чада Махамат Идрис Деби прилетел в Москву для встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Для общества в самом Чаде, для всего субрегиона и для Франции, которая сохраняет влияние в Нджамене, визит чадского лидера в Москву носит большое символическое и стратегическое...
24 января 2024
«Запредельная любовь к России». Как долго продержится лидер Буркина-Фасо
Случившееся на днях покушение на лидера Буркина-Фасо Ибрагима Траоре неожиданно получило значительное внимание в российских СМИ. Возможно, это произошло на фоне уже озвученных планов по вхождению и активному присутствию в регионе новой структуры Министерства обороны — Африканского корпуса...
16 января 2024
Новая стратегия Азербайджана принесла свои плоды в Карабахе
В том, что Азербайджан сейчас заберет весь Карабах, практически никто не сомневается. Даже в самой Армении. Как так получилось? Это плоды той стратегии, которую избрали в Баку с подачи очень умных «иностранных советников» более года назад. Стратегия общей скупки («заливания деньгами») наиболее...
20 сентября 2023
Переворот в Габоне: новый удар по «Французской Африке» или семейная распря
«Комитет по переходу и восстановлению институтов» (CTRI) объявил о назначении своим главой командующего Республиканской гвардией Габона Бриса Олигуи Нгема. Только утром его имя скандировали гвардейцы сразу после удачного переворота, и вот еще вчера никому не известный военный уже днем в среду...
31 августа 2023
Схватка за Нигер. Уже в воскресенье в Африке может начаться большая война
Вооруженный переворот в Нигере, 27 июля ставший удачным информационным сопровождением саммита Россия — Африка и породивший значительное количество мемов, далеко не закончен. Ситуация развивается стремительно, и вполне себе привычный для последних двух лет приход к власти военных на Черном...
2 августа 2023
Африканская мирная инициатива. Зачем это Африке и в чем интерес России
Лидеры сразу нескольких африканских государств вчера прибыли в Киев. А уже сегодня африканские политики должны встретиться с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Событие в равной степени стало как неожиданным для внешних наблюдателей, так и вызвало множество ажиотажа и скепсиса в отношении его...
17 июня 2023
Новая идеология Африки: против ЛГБТ, против ковида, против колониализма
Президент Уганды Йовери Мусевени подписал закон, вводящий смертную казнь или пожизненное заключение за гомосексуальность и передачу через однополый секс ВИЧ/СПИД. Кроме того, за «пропаганду» гомосексуальности в стране теперь будут сажать в тюрьму на 20 лет. Закон ужесточает и ранее существовавшие в...
1 июня 2023
Дорога «в обход России». Кому выгоден новый транспортный проект Китая
Саммит «Центральная Азия — Китай» в Сиане не оставил никого равнодушным. Его значение и договоренности, достигнутые на нем, сложно переоценить — они имеют принципиальное значение для региона Центральной Азии, Китая, России и намечают пути дальнейшего геополитического противостояния во всем мире. И...
23 мая 2023
Погонщик верблюдов захватывает Судан
В субботу, 15 апреля, посреди Рамадана, суданцы проснулись от звуков выстрелов тяжелых орудий и непрекращающейся стрельбы в Хартуме. Событие невероятное для одной из самых религиозных стран Африки и вместе с тем ожидаемое. Противоречия между военными лидерами копились долгое время и, как...
16 апреля 2023
«Настроение полностью изменилось». Общество в Германии готово к смене курса
Германия является ключевым звеном в новой трансатлантической стратегии безопасности, где главным врагом прав и свобод и источником угроз для Европы определяется Россия с ее «реваншистскими амбициями». На втором уровне — подготовка европейских стран к возможному глобальному противостоянию с Китаем...
13 апреля 2023
Ждет ли Грузию приход к власти антироссийских сил, готовых начать войну
Президент-оппозиционер Во время рабочего визита в Минск 4 апреля глава СВР Сергей Нарышкин рассказал, что Запад принуждает Грузию вступить в военный конфликт с Россией, убеждает Тбилиси в том, что сейчас удобный момент вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией. Одновременно с этим по другую...
5 апреля 2023
Вместе против неоколониализма. Как нам отобрать у Запада его кладовую
Прошло достаточное время после Второй Международной парламентской конференции «Россия — Африка в многополярном мире», состоявшейся 19 и 20-го марта в Москве, чтобы делать определенные выводы. Сама по себе конференция носила прежде всего символическое значение. Состоявшись в дни визита китайского...
3 апреля 2023
Если Украина решится захватить Приднестровье, то сделает это за 2–3 часа
«Два локтя по карте» — так говорят о родном регионе сами его жители. Чтобы найти на карте Приднестровскую Молдавскую Республику, придется действительно постараться. И все-таки регион имеет стратегическое значение для России. Узкая полоска земли, шириной от трех до 40 км, протянувшаяся (за...
2 марта 2023
Запад выпускает на волю демона киргизской революции
«Каково нынешнее состояние древних кыргызов, создавших великие империи и заселивших евразийское пространство?» — вопрошает действующий президент Садыр Жапаров у себя в Фейсбуке (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и выкладывает карту Кыргызского каганата IX века. Что это означает...
20 февраля 2023
Что делал в Африке погибший в Донбассе капитан Мангушев (позывной Берег)
Значимая часть патриотической общественности, погруженная в новости СВО, тяжело переживает смерть защитника Донбасса, создателя отряда борцов с вражескими дронами Игоря Мангушева. Капитан ВС ЛНР умер 8 февраля 2023 года, получив смертельное ранение при невыясненных обстоятельствах (в данный момент...
9 февраля 2023
Почему Сергей Лавров предпочитает киргизский виски
Лавров и виски Полуторачасовое интервью главы МИД России телеканалу «Россия-24» получило неожиданное продолжение в Киргизии. В контексте темы импортозамещения Сергея Лаврова спросили, попробовал ли он российский виски. Он ответил, что пьет Kyrgyz whiskey. «Мне подарили, по-моему, называется...
4 февраля 2023