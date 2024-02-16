В Москве в эти дни проходит учредительное собрание международного межпартийного форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма «За свободу наций!».

РИА Новости/Владимир Астапкович Дмитрий Медведев

Сам форум пока не стал источником громких новостей. Самым его статусным участником неожиданно оказался президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера, а набор участников из 50 стран мира был несколько эклектичен и противоречив.

В частности, турецкие и азербайджанские представители использовали площадку Форума исключительно для того, чтобы заклеймить Францию, которая «превратила Армению в инструмент своей политики неоколониализма», то есть привычно занимались продвижением собственных нарративов.

Несколько размытая повестка программы форума и содержание самих выступлений докладчиков (по свидетельствам от участников) заставляют думать, что организаторы форума, возможно, не вполне понимают, что такое неоколониализм и в чем он проявляется.

В то же время антиколониальная повестка была достаточно четко и неоднократно озвучена президентом России Владимиром Путиным.

Россия и антиколониализм

После исторического выступления Путина во время подписания договоров о принятии регионов Новороссии в состав России антиколониализм по-настоящему стал несущим элементом российской политики. Проблема разрешения территориальных споров и подлинная независимость — актуальная потребность «униженных и оскорбленных» стран, на лидерство среди которых претендует Россия.

«Во всём мире, в том числе в Европе и Соединённых Штатах, как я уже сказал, у нас много единомышленников, и мы чувствуем, мы видим их поддержку. Внутри самых разных стран и обществ уже развивается по своему характеру освободительное, антиколониальное движение против однополярной гегемонии. Его субъектность только будет нарастать. Именно эта сила будет определять будущую геополитическую реальность», — заявил 30-го сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля российский лидер.

Далее в том или ином виде этот тезис был воспроизведен множество раз внешнеполитическим ведомством России. А сам по себе вектор дружбы с африканскими странами только подчеркнул его актуальность.

Уже в октябре 2022 года российский лидер вновь обратился к антиколониальной риторике.

Владимир Путин во время речи на Валдае в ответ на вопрос представителя из ЮАР Пилани Мтембу рассказал, что российские компании готовы бесплатно отдать 300 тысяч удобрений, арестованных в европейских портах.

«Отдайте развивающимся странам!» — предложил российский лидер. Но европейские оппоненты играют на росте мировых цен и не заинтересованы в справедливом разрешении споров.

Путин также напомнил слова Солженицына о том, что для Запада характерно «длящееся ослепление превосходства»:

«За прошедшие почти полвека это ослепление, откровенно расистское и неоколониальное по своему характеру, приобрело уже просто уродливые формы, особенно после того, как возник так называемый однополярный мир».

Удачный переход от антиколониальной риторики к конкретным делам и предложениям, безусловно, был замечен и оценен прежде всего в Африке. Далее последовали бесплатные поставки зерна африканским странам союзникам России.

Сами по себе панафриканские и антифранцузские настроения и как их политическое проявление, — военные перевороты последних лет, всегда протекали под российскими флагами. А после того, как во время Форума «Россия-Африка» в июле 2023 года фотографии российского лидера в окружении молодых военных государств Сахеля облетели весь мир, — Россия уверенно стала лидером в борьбе с неоколониализмом.

Путин стал символом протеста в тех же африканских странах, а без российского триколора не обходилась не одна массовая протестная акция на Черном континенте.

Неожиданно для всех, в том числе и для значимой части российской политической элиты, — антиколониализм стал несущим элементом российской внешней политики.

Необходимо объяснить почему.

Антиколониализм по-русски

Как это часто бывает в истории России к наиболее значимым и судьбоносным решениям наше политическое руководство приходит быстро и неожиданно. В том числе для самих себя.

К использованию антиколониализма как риторики во внешней политике и как практической части реализации российского присутствия за рубежом, подтолкнуло СВО.

Это можно трактовать короче, и буквально: Z — значит деколонизация.

Глобальный военно-политический кризис, буквально, заставил российское руководство обратиться к советскому наследию. Поскольку для стран третьего мира требовалось несколько иное объяснение (не только защита русского населения, или угроза появления ядерного оружия на Украине, и пр.) факта вооруженного конфликта на Востоке Европы, — взяли на вооружение антиколониальный подход.

И это оказалось правильным и эффективным решением. По ряду причин.

Во-первых, сама по себе борьба за глобальную справедливость, вполне себе отвечает национальным архетипам русского народа и способно мобилизовать российское общество в условиях жесткого внешнеполитического противостояния.

Во-вторых, еще с советских времен в нашем распоряжении остались прекрасные наработки в рамках антиколониального подхода, который активно использовал СССР. Эти наработки вполне позволяют деконструировать и современные практики расширения собственного влияния глобальным Западом (и в сфере образования, и в сфере культуры и медиа), — как неоколониальные.

РИА Новости/Владимир Астапкович Министр по делам президента Зимбабве Симбараше Мумбенгегви и генеральный секретарь Африканского национального конгресса Фикиле Мбалула

В-третьих, у многих стран третьего мира (прежде всего, африканских стран) сохранилась благодарная память о Советском Союзе (и России, как его наследнице) — как о лидере антиколониальной борьбы. Многие страны Черного континента получили в 60-х и 70-х годах прошлого века независимость именно благодаря помощи СССР.

В-четвертых, официальное правительство Украины в глазах большей части мира является марионеточным, и полностью подконтрольным западным державам.

Соответственно, логика СВО, как антиколониальной практики, призванной не только защитить русское население Украины, но и буквально освободить сам украинский народ от неоколониальной зависимости, — вполне рабочая и понятная.

Неоколониальные практики

Если мы переходим к обсуждению практического инструментария глобального Запада для подавления неугодных ему государств, национальных элит и целых народов, — то российской внешней политике может сопутствовать еще больший успех.

К сожалению, и на текущем Форуме, и в заявлениях официальных российских лиц за рубежом, антиколониальный подход зачастую ограничивается лишь общими словами. В то время как его можно и нужно конкретизировать применительно к каждой локации, отрасли и ситуации и находить его продолжение в практических делах.

Ключевое понятие это — суверенитет, и оно как раз полностью соответствует антиколониальному подходу.

Таким образом борьба России за собственные права и собственный суверенитет, при правильном информационном освещении автоматически становится борьбой за права всех стран не западного мира.

Даже сам факт поставок российских энергоносителей по ценам ниже мировых можно рассматривать как «экспорт суверенитета» в пользу стран-союзников, и в целом, в пользу стран третьего мира.

Если мы переходим к инструментарию неоколониализма, то здесь важно отметить терроризм.

Особенно хорошо это понимают африканские лидеры, где проблема безопасности стоит особенно остро. «Терроризм — это часть неоколониальной системы, четко спланированное явление», — в одном из интервью заявляет лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре.

Согласное его мнению, план западных стран по сохранению неоколониальной зависимости заключается в поощрении среди национальных элит коррупции, когда решения в государстве, в том числе по приоритетам текущих трат, принимаются в пользу третьих сил, но не в пользу собственного народа. Для тех же, кто не поддается «мягкому» давлению, используют террор.

В этом контексте силовое присутствие и работа России в Сирии и в регионе Сахель, также, несет яркий антиколониальный смысл.

Это лишь один пример, в котором у нас имеются определенные преимущества. Речь идет об опыте работы в сфере безопасности и подавления террористических угроз, — где у России один из лучших компетенций в мире.

Но также, если расширять антиколониальный подход по секторам и направлениям, то у России обнаружатся и преимущества, и опыт (который можно и нужно поделиться), — во многих сферах. И в сфере продовольственной и информационной безопасности, и в сфере образования и искусства, и конечно же в энергетической сфере.

Наступление

Антиколониальный подход позволил России избежать международной изоляции в самый сложный период противостояния на Украине.

Африканские страны в большинстве своем заняли нейтральную позицию по отношению к текущей специальной военной операции на Украине. В условиях тотального давления коллективного Запада и нагнетания страстей со стороны крупнейших СМИ, — это можно расценивать как негласное одобрение действий России.

Если брать общественное мнение и настроения простых африканцев в социальных сетях, — то здесь практический полная поддержка действий российской стороны.

26 африканских стран не поддержали резолюцию, призывающую прекратить применение российской силы в Украине. Эритрея проголосовала против резолюции и выразила явную поддержку Кремлю. 16 других африканских стран воздержались, а девять не приняли участия в голосовании.

Казалось бы, причины у всех разные.

Поддержка Мали и ЦАР очевидна. Между этими странами и Россией присутствует широкое военное сотрудничество, и зависимость правительств этих стран от российской поддержки. Алжир, Ангола и Мозамбик были и остаются пророссийскими еще со времен СССР. У Марокко стратегический союз с Россией в Совете Безопасности ООН по вопросу Западной Сахары. И так далее.

И даже в тех странах, где правительства поддержали Украину (Чад и Нигер), общественный настрой явно в пользу России.

Теперь от России ждут определенных практических шагов.

Если в глобальном противостоянии мы решили не просто «насолить» Западу, но и предложить альтернативу и практический выход для всех стран, которые вместе с нами решили поднять знамя антиколониальной борьбы, — то мы должны действовать.

Среди наших новых союзников, самый яркий пример, это «Альянс государств Сахеля» — Мали, Буркина-Фасо и Нигер. Страны Сахеля создали собственный региональный союз, изгнали Францию и во внешней политике ориентируются на Москву.

И если Африка еще вчера была исключительно кладовой коллективного Запада. То сегодня ситуация уже меняется. Западные компании теряют доступ к африканским недрам, весь научно-технический прогресс западного мира лишается своей базы, и «в чистую» проигрывает китайским аналогам.

Но чтобы лишить Запад его ресурсной базы всерьез и надолго, России придется наглядно показать, как можно и нужно реализовывать собственный ресурсный потенциал, и принять участие в разработке стратегии построения суверенитета в каждой отдельно взятой стране, с учетом местных особенностей, как ландшафта, так и менталитета.

А для этого необходимы значительные ресурсы, и что еще важнее, — опыт и компетенции. Есть ли он у России? Большой вопрос.

В любом случае, военные и гражданские перевороты под лозунгами «долой Францию!» продолжатся и в этом году. И возможно в гораздо более развитых африканских странах.

Скорее всего они не смогут рассчитывать на военную, политическую и экономическую поддержку России, но и них будет выбор, — на антиколониальном направлении сегодня, как никогда, присутствует конкуренция, — это и Турция, и Иран, и некоторые арабские страны.