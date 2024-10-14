В последние месяцы поток новостей из африканского региона Сахель, напрямую касающийся России и российского присутствия на континенте, продолжает нарастать. И часто они несут для нас лишь негатив.

ИА Регнум

Отправной точкой нынешнего всплеска внимания к региону стали события 27-го июля в Мали, когда в ходе боев за Тинзаутен попали в засаду и были убиты десятки солдат малийской армии FAMA и бойцов «группы Вагнер». Это стало тяжелой военной и репутационной потерей. За этим последовало заявление Главного управления разведки (ГУР) Украины о помощи туарегам в этой атаке. Реакция ряда африканских стран была жесткой, вплоть до разрыва дипломатических отношений с Украиной.

Среди последних острых заявлений стоит отметить выступление министра иностранных дел Мали Абдулая Диопа на «Саммите будущего» в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В своём заявлении министр подчеркнул, что Совет безопасности ООН должен «взять на себя ответственность» и отреагировать на «сознательный выбор» Киева.

«Конфедерация государств Сахеля, возглавляемая Мали, решительно осуждает открытую поддержку правительством Украины международного терроризма, особенно в Сахеле», — заявил он.

При этом ведущие медиа Франции не стесняются оказывать поддержку и симпатии сепаратистам, а также напрямую свидетельствуют о связях туарегских сепаратистов с Украиной.

Страны разные, проблемы — общие

Прежде чем попытаться проанализировать текущий поток событий и дать прогноз по перспективам их развития, необходимо сделать несколько оговорок.

Во-первых, если обсуждать текущие процессы даже сугубо в контексте проблем с безопасностью, придется выйти далеко за рамки государств региона Сахель. К нему принято относить Буркина-Фасо, Мавританию, Мали, Нигер и Чад. Но де-факто это — уже межрегиональная история.

Согласно географическому, геоэкономическому и даже, если угодно, геополитическому разделению эти страны относятся к разным субрегионам Африки — Западной, Центральной и Северной. Однако общие проблемы трансграничного характера, связанные, прежде всего, с сепаратизмом и исламским радикализмом, объединяют эти страны в один регион.

И обусловлены эти проблемы, в том числе, различием ландшафтов и различием в образе жизни этносов, населяющих страны.

По периметру всего этого региона при абсолютно разных политических, географических и исторических исходных данных практически все страны-соседи вынуждены в той или иной мере соприкасаться с теми же проблемами. От Марокко, Алжира, Ливии до Судана, Южного Судана, ДР Конго, ЦАР, Нигерии, Камеруна, Того, Бенина, Ганы, Гвинеи и прочих. Может быть, за исключением Сенегала и Кот-д’Ивуара.

Во-вторых, следует признать и зафиксировать глобальный характер противостояния с Украиной. Этот инструмент, если он сохранится в руках западных оппонентов, всегда будет использоваться против России.

Сегодня киевский режим полностью солидаризировался с туарегами из непризнанного образования «Азавад». Завтра это может стать сепаратистское «Движение 23-го марта» на востоке республики Конго. Вчера и позавчера это выражалось в поддержке ичкерийских сепаратистов-террористов, потерпевших полное поражение в России в 2000-х годах.

Противостояние в современном мире приобрело глобальный характер, и Киев, поскольку ставки повышаются, получил средства на реализацию самых разнообразных «хотелок» в Африке, лишь бы в пику России. Тут и поставки вооружения по криминальным и серым схемам африканских акторам, и открытие целой сети новых посольств в африканских странах, и обучение туарегских сепаратистов военным технологиям с применением БПЛА.

В-третьих, нельзя не признать, что за всеми текущими глобальными событиями стоит вполне публичное и вполне точное планирование деструктивных процессов со стороны главного игрока в регионе Западной Африки — США.

Новая стратегия США

Все проблемы недавно образованной «Конфедерации государств Сахеля» так или иначе спрогнозированы, а где-то и искусственно сконструированы Штатами. Неважно, руками ли Украины, или таких террористических организаций как «Группа поддержки ислама и мусульман (JNIM)», и прочих.

Еще а январе в издании The Wall Street Journal вышла крайне примечательная публикация, признающая проблемы и тактическое поражение США в Сахеле, и одновременно обрисовывающая контуры новой стратегии в Западной Африке.

Если верить публикации издания, известного своими инсайдами от западных разведок, первая армия мира, чья технологическая мощь позволяла буквально стереть в порошок не одну сильнейшую региональную державу, отступает перед угрозой африканских джихадистов в тапочках.

Да, рост исламистских настроений в Африке — реальный факт, и он подпитывается объективными проблемами — взрывным ростом рождаемости, неразвитостью инфраструктуры, сырьевым характером экономики и прочими. Но, чтобы Штаты так просто взяли и признали свое бессилие перед несколькими тысячами плохо обученных аборигенов — звучит смешно.

В реальности уход Штатов из Сахеля, конечно же, обусловлен просчетами американских аналитиков, сделавших ставку на армейский спецназ Нигера, и не заметивших растущую роль и популярность России в регионе, а также панафриканских идей в целом.

В июле прошлого года в Ниамее случился переворот, а французские и американские военные были выдворены из страны. Внешнеполитический курс нового военного правительства генерала Абдурахмана Чиани твердо ориентирован на Россию. Это стало тяжелейшим разочарованием американцев в собственных способностях в Африке.

«Нигер был стержнем этого подхода. США построили базу стоимостью 110 миллионов долларов в Агадесе и разместили в стране около 1100 военнослужащих», — пишет The Wall Street Journal.

Суперсовременная база в Агадесе по факту свернута, а помощь военным Нигера прекращена. Среди новых потенциальных союзников (и военных баз как следствие), — Бенин, Гана и Кот-д’Ивуар. В Бенине и Кот-д’Ивуаре американские авиабазы для БПЛА уже запущены, инструкторы присутствуют. В Гане подобная база функционирует уже давно.

Новая стратегия — военное сотрудничество и размещение баз сразу в нескольких прибрежных странах Западной Африки. Таким образом США блокирует рост влияния России и других конкурентов в регионе. Нет выхода к морю — нет логистики, нет логистики — нет и влияния.

Те самые джихадисты, перед которыми вдруг отступили американские военные, за последние полгода действительно обрели большую силу. В том числе за счет освоения современных методов вооруженного противостояния с использованием БПЛА, которым они обучились с помощью украинских военных специалистов.

Сахель остается один на один со своими проблемами и с Россией. Конфедерация государств Сахеля, на которую сегодня обращены взоры всех африканских стран, и в особенности соседнего Чада — прежде всего пророссийский геополитический проект в Африке.

И любая военная неудача или поражение стран Конфедерации автоматически проецируются на Россию и на все российские проекты на континенте.

Война с туарегами

Главная роль в раскачивании ситуации в отместку России и союзной Москве Конфедерации отведена туарегам. Основной удар направлен на Мали, поскольку она является своеобразным ключом ко всему региону. За образованием Конфедерации государств Сахеля, да и за самой возможностью ее появления, стоит Бамако. Как и за проявлением панафриканских и пророссийских политических сил и их приходом к власти. Лидер Мали полковники Ассими Гойта является президентом Конфедерации Сахеля и задает тон в объединительных процессах трех государств.

Главной же проблемой государства Мали с момента обретения независимости является сепаратизм народов, населяющих северо-восток страны — до 40% ее территории. Прежде всего, речь идет о туарегах. Они сегодня достаточно организованны и в идеологическом, и в военном, и в политическом смысле для того, чтобы быть полноценной альтернативой действующим властям.

Само по себе их непризнанное государственное образование Азавад стало возможным благодаря прямой политической и военной поддержке Парижа и Алжира с 2014 года. Поэтому ничего неожиданного в появлении лидеров туарегов в ведущих медиа Франции нет.

К примеру, совсем недавно, Аттайе Аг Мохамед, отвечающий за внешние связи ключевой сепаратистской организации туарегов «Стратегический состав для защиты народа Азавада (CSP-DPA)», в эфире «France24» подтвердил наличие связей с Украиной.

«Связь установлена недавно и продолжается <…> Мы общаемся с самыми разными ведомствами Украины и обсуждаем не только вопросы обмена данными», — сказал он. От вопроса о том, обучает ли Киев представителей «Азавада» обращению с беспилотниками, туарег уклонился, заявив, что «не может рассказать подробностей отношений с Украиной».

Газета «Le Monde» оказалась еще более откровенной, ссылаясь на собственные источники в туарегской среде. С этого лета бойцы сепаратистов из группировки CSP-DPA в Мали активно используют БПЛА для атак на регулярную армию и находящийся в стране российский вооруженный контингент.

Беспилотники террористам поставляет Киев, а ряд членов CSP-DPA прошли обучение на Украине. Этот факт, который до последнего времени старались держать в тайне, теперь стал предметом их хвастовства.

Кадры атак на военные базы на севере Мали с использованием беспилотников широко тиражируются в соцсетях и сопровождаются одобрительными комментариями сторонников CSP-DPA. Мол, наконец-то у повстанцев есть возможности для нанесения авиаударов, способные изменить расклад сил.

Первое широкое применение дронов CSP-DPA зафиксировано как раз во время июльских боев за Тинзаутен, населенный пункт на севере Мали, у границы с Алжиром. В этом же районе сепаратисты совместно с джихадистами из JNIM (экс Al Qaeda in West Africa*) устроили жестокую засаду на колонну малийских вооруженных сил (FAMA), которую сопровождали бойцы «Вагнера».

По данным Le Monde, сотрудничество украинских спецслужб с группами террористов завязалось в начале 2024 года. Источники издания подтверждают, что в начале года несколько членов CSP отправились на Украину через Мавританию и Молдавию, чтобы пройти обучение по изготовлению и управлению беспилотниками.

А в марте уже украинские инструкторы отправились в Мали, чтобы продолжить подготовку боевиков на местах, и до сих пор находятся там.

Хорошие, плохие, украинцы

Тщательно выстроенная стратегия французов по разделению радикалов на «хороших» сепаратистов и «плохих» джихадистов дает сбои: одних от других отличить довольно сложно. Вчерашние враги сегодня действуют заодно. Координация между сепаратистскими и джихадистскими группировками никем не скрывается. Более того, некоторые вчерашние лидеры туарегов сегодня становятся джихадистами.

Многочисленные атаки джихадистов по всему периметру границ Конфедерации государств Сахеля дополняют проблему сепаратизма на северо-востоке Мали. Отдельно можно отметить августовское нападение на аэропорт и школу жандармов в Бамако. Оно произошло в годовщину образования «Альянса государств Сахеля», десятки курсантов погибли.

Лидеры туарегов сегодня с оружием в руках воюют против законных властей и не отрицают союзнических связей с самой одиозной джихадистской организацией в регионе, JNIM. И в этих условиях их поддержка ведущими медиа Франции фактически является саморазоблачением. Дополняет картину привлечение киевского режима к поддержке «хороших» туарегов.

Остался даже не шаг, а всего полшажка до признания французами своей поддержки терроризма в Африке. А значит, и вся их стратегия в регионе начиная с 2014 года — тотальная ложь для оправдания собственного военного и политического присутствия.

Франции с ее крайне негативной репутацией в Сахеле уже ничего «не светит». Это многие понимают даже в самой «метрополии» — от ультралевых, до ультраправых. За исключением Эммануэля Макрона.

Очевидно, что цель Франции сегодня — как минимум «насолить» лидерам Конфедерации государств Сахеля, посмевшим выйти из-под опеки Парижа. Ни о какой позитивной повестке или перспективах уже речи не идет. А за фасадом грязной и эмоциональной игры Парижа настоящий профит получает Вашингтон, реализующий новую стратегию.

Франция с ее политическими и военными провокациями рано или поздно покинет регион, но проблемы для Конфедерации никуда не денутся: глобальные интересы Штатов на Черном континенте никто не отменял.

Основной же вопрос заключается в том, сможет ли Москва не только обеспечить безопасность в регионе, но и дать проект позитивного экономического и политического развития для стран Конфедерации.

Если да, то Россия остается в пуле таких ведущих государств как США, Китай, Индия, Великобритания и Франция. Если нет, то нам как минимум придется забыть о многих своих амбициях в Черной Африке, а значит и отказаться от долгосрочной стратегии асимметричных ответов нашим западным оппонентам.

*Аль-Каида — организация, признанная в РФ террористической.