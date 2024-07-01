25 июня ведущие мировые СМИ облетели кадры протестующих кенийцев, штурмующих парламент, а уже сегодня протесты принимают сегментарный и вялый характер. Можно наблюдать затухание протестов столь же неожиданное, сколь и их яркое возникновение. Однако это только на первый взгляд.

ИА Регнум

Судьба финансового закона, вызвавшего столь ожесточенное сопротивление общества и особенно молодежи, еще не решена — парламент вернется к его рассмотрению после сезона отпусков, 23 июля.

Кроме того, у «стихийных» протестов в Найроби и других крупных городах Кении слишком много маркеров, которые позволяют говорить о тонкой технологической игре и наличии заинтересованной стороны.

Таким образом, пока что с уверенностью можно утверждать, что за властями лишь первый раунд противостояния. И при попытке вторичного рассмотрения закона о бюджете в июле либо при любых иных непопулярных решениях властей беспорядки вспыхнут с новой силой.

Всенародные протесты

Есть устоявшееся мнение, что Кения является наиболее экономически успешной и стабильной страной Африки. Во многом так и есть. Кения — одна из самых развитых стран Восточной Африки. Сельское хозяйство (включая выращивание кофе и чая), лесное хозяйство и рыболовство являются крупнейшим сектором экономики. Следом идет производство, составляющее около 11% ВВП.

Экономический рост также стабильно высокий — 4,85% в 2022 году и 5,8% в 2023-м. Экономика Кении входит в топ-10 экономик Африки и по своей структуре выгодно отличается от остальных, где по-прежнему преобладает добывающий сектор.

Утверждается, что общество в Кении одним из первых в Африке просто созрело до уровня достаточно высокой политической культуры, которая в том числе подразумевает требование и соответствующего уровня жизни, соблюдения прав человека и прочее. И в целом более высокие требования к властям.

Многие наблюдатели, в том числе из числа российских экспатов, отмечают, что впервые за многие годы на примере текущих протестов наблюдают единение общества вне зависимости от этнического происхождения.

Трайбализм (обособленность) в Кении был до недавнего времени одной из знаковых проблем, учитывая, что в стране проживает 40 этнических групп.

Любые изменения во власти, вызванные как избирательными процессами, так и перестановками в правительстве и других госорганах, давали значительную напряженность в обществе и публичные выступления, инициированные той или иной этнической группой. Текущие же протесты впервые в истории страны не имеют этнической подоплеки.

Молодёжь возмущена

Одна из особенностей текущих протестов — возраст участников. В большинстве своем это молодежь 2000-го и более поздних годов рождения. До самого недавнего времени считалось, что это по-настоящему «цифровое» поколение, выросшее на интенсивном потреблении контента из социальных сетей и во многом им же воспитанное, аполитичное.

Оказалось, что это совсем не так. Даже контент наиболее развлекательной социальной сети TikTok все больше наполняется серьезной политикой. Социальные сети служат площадками для координации уличных протестов, там же рождаются неформальные лидеры протестов и озвучиваются первые политические требования к властям.

Что любопытно, протесты наглядно показали: новое поколение помимо того, что вовлечено в политику и готово на улице бороться за свои права, также увлечено панафриканской идеологией.

Речь идет не только о требовании по реализации суверенного внешнеполитического курса, но и о более справедливом распределении благ внутри общества. А поскольку африканские общества обладают высокой фертильностью, и Кения, будучи глубоко религиозной христианской страной, в этом плане не исключение, власти вынуждены считаться с голосом молодежи.

При общей численности населения Кении в 55 млн человек молодое население (до 18 лет) составляет около 37%. По данным за 2022 год, коэффициент фертильности на женщину в Кении составляет 3,4.

На настроениях сказывается и другой факт. Последние президентские выборы завершились достаточно неочевидной и оспариваемой оппозицией победой Уильяма Руто, который набрал в августе 2022 года 50,49% голосов. Бывший премьер-министр Раила Одинга получил 48,85%.

Решающий перевес Руто дали именно голоса молодежи, которой в ходе достаточно популистской избирательной кампании кандидат в президенты обещал всяческую заботу. На деле же вышло несколько по-иному, что и вызвало возмущение молодых людей.

Президентский антирейтинг

Мало того, что в Африке пандемийные ограничения более всего ударили по Кении, зависящей от иностранных туристов, так ее экономику стали преследовать и другие бедствия — прежде всего госдолг и дефицит бюджета (справедливости ради, доставшиеся от прежних властей).

Реакцией Руто стало введение новых налогов и увеличение подоходного налога сразу же после вступления в должность. Что отразилось на ценах на основные продукты питания, например, кукурузную муку.

Далее последовало повышение налогов на заработную плату с 30 до 35% и на топливо с 8 до 16%. Были введены новые налоги: 1,5% на недвижимость, 3% с продаж и 2,75% на фонд больничного страхования. Это спровоцировало первую волну протестов, прокатившуюся по стране еще весной 2023 года.

А нынешнюю волну недовольства спровоцировал майский проект бюджета, предусматривающий введение дополнительных налогов и сборов.

В числе предложенных нововведений значились, в частности, ежегодный транспортный налог в размере 2,5% от стоимости автомобиля, повышение НДС на хлеб и перевозку сахарного тростника сразу на 16%, введение налога такого же размера на игровые и лотерейные услуги, операции по кредитным и дебетовым картам с иностранной валютой.

До 25% предлагается повысить акцизы на табачные изделия, крепкий алкоголь, импортные кондитерские изделия и масло. Предусмотрено введение комиссий за мобильные переводы денег, регистрацию мотоциклов и ряд цифровых услуг, а также новый экологический сбор, который затронет большинство промышленных предприятий.

Подобные меры, как рассчитывали власти, могли бы пополнить казну на 347 млрд шиллингов (около $2,7 млрд).

В дополнение ко всем этим бедам в мае в Кении случился природный катаклизм. С началом сезона дождей в результате наводнений погибли 228 человек, 40 тысяч семей были вынуждены покинуть свои дома. В трущобах столицы жестяные дома, построенные по берегам рек, были полностью разрушены. В ответ государство не оказало сколь-либо достаточных мер поддержки.

Все это в совокупности превратило Уильяма Руто, вчерашнего популиста, в человека с наибольшим антирейтингом в стране. Один из основных лозунгов стихийных протестов сегодня — Ruto must go! («Руто должен уйти!»).

Реакция Запада

США, Канада и более десяти государств Европы выступили с совместным заявлением по поводу протестов и выразили обеспокоенность в связи с насилием в Кении, говорится в публикации посольства Великобритании в кенийской столице Найроби.

К заявлению помимо Великобритании присоединились США, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Ирландия, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Румыния и Бельгия. В документе западные государства призвали все стороны к сдержанности и поиску мирного решения через диалог, а также выразили озабоченность ситуацией с предполагаемыми похищениями протестующих неустановленными лицами.

Ситуация вдвойне удивительна, потому что буквально накануне протестов Руто совершил государственный визит в США, где добился значительных результатов: Кения была возведена в ранг «главного союзника» США вне блока НАТО.

Восемнадцать других стран уже пользуются этим особым статусом, который дают им привилегированные военные и дипломатические отношения с Соединенными Штатами. Кения стала первой страной в Африке к югу от Сахары, получившей его.

Версии

В социальных сетях активно разгоняется версия о «русском следе» в беспорядках. В частности, активно распространяется скриншот с российским флагом в руках у участников, якобы снятый местным телевидением.

На деле же эта история — фейк и, вероятно, медиапровокация, направленная на подрыв вполне рабочих отношений, установившихся между правительством Руто и Россией. Такая же выдумка, как и сопровождавшая его «версия» о том, что крупнейшие беспорядки в столице страны действующий лидер получил в отместку за участие в «саммите мира» в Швейцарии и за поддержку его итогового коммюнике.

Кения действительно стала одной из немногих крупных африканских стран, не только участвовавших на высшем уровне в конференции по Украине, но и подписавших тезисы «формулы Зеленского». Вероятно, африканский лидер ничего не слышал о «проклятье Зеленского», после рукопожатия с которым мировые лидеры в лучшем случае лишаются своих постов.

На полях мероприятия состоялась встреча Уильяма Руто и Владимира Зеленского, в ходе которой Кении было предложено возглавить один из трех постоянно действующих комитетов при «саммите мира», посвященных проблеме продовольственной безопасности. Также Киев и Найроби договорились о строительстве дополнительных портовых мощностей для доставки украинского зерна в Восточную Африку.

Однако более вероятной версией можно считать англосаксонский (американский и британский) след в текущих протестах. Начнем с диверсий, которые исторически прекрасно умеют организовывать британские спецслужбы, прямо-таки специализируясь на этом.

18 апреля в результате крушения вертолета в отдаленном регионе страны погибли глава армии Кении и девять других военных чиновников. Расследование катастрофы продолжается по настоящее время.

Фактически армия страны обезглавлена, а в дни протеста наиболее яркой новостью, помимо самих беспорядков, стала отправка кенийских сил правопорядка на Гаити. Ровно в то время, когда в них более всего нуждался Найроби.

Кения направила на Гаити 400 полицейских в рамках миссии ООН для борьбы с вооруженными бандами. Всего по соглашению, подписанному 1 марта, в состав кенийского миротворческого контингента войдёт 1 тысяча полицейских. Решение было принято после неформальной просьбы со стороны США.

Второй признак — ставка на социальные сети как основную площадку для координации выступлений и на молодежь как основных их участников. Это тоже явные маркеры именно западных «майданных» технологий. Только по аналогии с киевским «Евромайданом» в Найроби случился «Афромайдан».

Яркая визуализация протестов, явный общий стиль всех лозунгов и хэштегов, сбор средств для поддержки жертв полицейского насилия во время демонстраций — такие же яркие признаки из репертуара англосаксов.

Непредсказуемый глава государства

Есть мнение, что частая и достаточно резкая панафриканская риторика Уильяма Руто не осталась незамеченной, особенно его заявления о необходимости дедолларизации экономик африканских стран.

Для западных союзников он фигура достаточно непредсказуемая и неуправляемая. А поскольку Вашингтон и Лондон действительно делают ключевую ставку на Кению — от инвестиций до военного и гуманитарного сотрудничества, — то неплохо было бы привести к власти более лояльного главу государства.

Кстати, последние достаточно сомнительные для его западных союзников заявления Руто прозвучали совсем недавно, 4–5 июля, во время саммита Корея — Африка в Сеуле. В интервью французскому изданию RFI он так прокомментировал стремление Найроби сотрудничать с Пекином и Вашингтоном одновременно:

«Кения и Африка являются глобальными игроками, как и другие страны. США и Китай являются членами G20. Нет абсолютно никакого противоречия между наличием друзей на Западе и наличием друзей на Востоке. Что является устойчивым для стран, так это их интересы. И поэтому я говорю: мы поворачиваемся не на запад и не на восток, а вперед».

Эффективное противодействие

«На моих руках нет крови», — уверяет президент Уильям Руто, обращаясь прежде всего к западной аудитории. Вечером 30 июня в течение двух часов он отвечал на вопросы трех журналистов крупнейших кенийских СМИ.

Таким образом власти пытаются сгладить в глазах общества и СМИ применение жестких мер против бунтовщиков.

По данным неправительственной организации Human Rights Watch, по меньшей мере 30 человек были убиты. Официальная Кенийская национальная комиссия по правам человека (KNHRC) говорит о трёхстах, получивших ранения.

На текущий момент властям удалось предпринять удачные контрмеры. Демонстранты залечивают раны, и намеченный на 27 июня «марш миллионов» против президента Руто не состоялся.

Немногочисленные бунтовщики, которые все-таки решились выйти на улицы, встретили ожесточенное сопротивление полиции, которая использовала слезоточивый газ и не стеснялась в очередной раз применять боевые патроны.

Также похоже, что власти выпустили на улицы Найроби «антимайдан». В столице Кении были замечены молодые люди с палками, распевающие военные песни и нападающие на протестующих. Оппозиция называет их бандитами.

И это действительно эффективный ход властей. Даже если на улицы выходит в десять раз меньше их сторонников, но они готовы драться, это мгновенно умеряет пыл у оппозиции. Одно дело записывать красивые селфи на фоне в общем-то неопасной полиции, и совсем другое — драться с мотивированными оппонентами.

Другой шаг властей заключается в том, что для патрулирования городов впервые были задействованы вооруженные силы. Да, протесты продолжаются по всей стране, но повторения хаоса, подобного случившемуся 25 июня, когда протестующие громили парламент, не случилось.

Тем не менее в целом протест состоялся. Самое главное, что он оказался внезапным для действующих властей и спецслужб. И это, в том числе, определенный «тревожный звоночек» для авторитарных (и не всегда удобных для Запада) соседних властей Руанды и Уганды. Не исключено, что это сыграет в пользу усиления влияния России в регионе.

Судьба же законопроекта о финансах, который спровоцировал протесты и был вчера отозван действующим главой государства, еще не решена. Глава парламента Мозес Ветангула заявил, что законодатели не будут собираться на дополнительную сессию ради того, чтобы рассматривать замечания и рекомендации Руто, а просто уйдут в отпуск. Следующая дата заседания парламента — 23 июля.