Африканское наступление России — именно так западные СМИ оценили состоявшееся турне главы российского МИД Сергея Лаврова и заместителя министра обороны Юнус-Бека Евкурова в Африку. В обзорах западных СМИ можно встретить следующие описания: «Россия использует свои ограниченные ресурсы, чтобы бросить вызов США и ЕС за влияние на Черном континенте, создавая угрозы южному флангу НАТО».

ИА Регнум

И действительно, африканское турне министра иностранных дел стало неожиданным, не только по содержанию и маршруту, но и по формату. Дело в том, что оно во многом дополнялось и пересекалось с проходящим в те же дни, но с несколько иной географией африканским турне замминистра обороны. Российская официальная дипломатия в Африке впервые в истории действовала в единой связке с военной дипломатией в лице МО РФ.

Машина времени

Сергей Лавров совершил тур по Африке с 3 по 5 июля, сделав остановки в Гвинее, Республике Конго, Буркина-Фасо и Чаде.

Это африканское турне — шестое для главы российского МИД. Дипломат, начавший свою карьеру в 1970-е годы, словно возвращается в ту эпоху, хорошо знакомую ему по молодости. Африка вновь становится континентом, за каждую из стран которого разворачивается борьба.

Игроки почти те же самые. Западный блок и антизападная ось (Пекин-Москва-Тегеран) упорно соблазняют неприсоединившиеся страны.

Те, в свою очередь, пытаются извлечь для себя максимальную выгоду из текущего кризиса, будучи, с одной стороны, с 90-х годов в значительной мере всеми подзабыты, а с другой, избалованы дешевыми китайскими кредитами.

Другая особенность заключается в том, что лишь сегодня Африка по-настоящему созрела для реального суверенитета.

Повестка та же — борьба с колониальным наследием, вернее с его новыми, менее явными, неоколониальными формами. Флэшбек если и не полный, то с очень характерными чертами.

Гвинея

Первая остановка — столица Гвинеи Конакри, где российского министра ранним утром 3 июня встретил его гвинейский коллега Мориссада Куяте. Главы внешнеполитических ведомств проводят разговор за закрытыми дверями, а следующая встреча происходит с президентом переходного периода Мамади Думбуей.

В официальных сообщениях гвинейской стороны подчеркивается, что обсуждаются в первую очередь экономические темы. Россия является давним экономическим партнером Гвинеи через «РУСАЛ» и компанию «Киндиа Боксит», сообщает премьер-министр Гвинеи Ба Ури в интервью изданию «Молодая Африка».

На сайте правительства Гвинеи в составе российской делегации, помимо собственно Лаврова и Марии Захаровой, можно увидеть российского бизнесмена, основателя «РУСАЛа» Олега Дерипаску.

«У нас нет предубеждений относительно той или иной страны. Мы хотим сотрудничать со всеми по принципу «вин-вин». Мы подтвердили нейтралитет Гвинеи в контексте напряженности между державами. Гвинея поддерживает любую динамику, которая может способствовать установлению мира, как в Африке, так и в остальном мире», — подчеркнул премьер-министр Гвинеи.

Согласно более ранним сообщениям гвинейских СМИ, можно также предположить, что темой для переговоров мог стать вопрос контроля российской стороны (через компанию «Киндиа Боксит») за единственной в стране железной дорогой, соединяющей месторождения бокситов и город Киндиа (третий по величине) с портом Конакри.

Россия и российские компании готовы взять на себя проект реставрации железной дороги, при условии дальнейшего ее эксклюзивного обслуживания.

Конго

Вторым пунктом африканского турне Сергея Лаврова стала столица Конго Браззавиль. В этот раз, в отличие от Гвинеи, где приоритет был за экономическими вопросами, прозвучали наиболее резкие заявления в адрес Запада, российский министр раскритиковал его цели на Украине и в Ливии.

Конго, очевидно, была одной из главных целей всего турне хотя бы потому, что конголезский лидер Дени Сассу-Нгессо возглавляет сегодня Африканский союз.

Лавров поддержал его инициативу по урегулированию в Ливии. «Мы полностью поддерживаем инициативу президента Сассу-Нгессо о подготовке подлинно общеливийской конференции и будем использовать свои контакты с различными ливийскими силами для того, чтобы сплотить их именно на этой платформе», — отметил глава российского МИД на пресс-конференции со своим африканским коллегой Жан-Клодом Гакоссо.

Не менее важным было заручиться поддержкой Конго и по украинскому вопросу. Президент Сассу-Нгессо «продемонстрировал понимание», особенно в отношении «наших действий», сказал Лавров: «Он ясно понимает, что Украина — это инструмент Запада, цель которого — нанести России стратегическое поражение».

По словам Сергея Лаврова, Дени Сассу-Нгессо, как и другие мировые лидеры, убежден, что мирная конференция по Украине, запланированная на середину июня в Швейцарии, не имеет смысла без участия России.

Согласно инсайдам французских СМИ, президент Конго также планирует поехать в Москву на встречу с Владимиром Путиным. Предполагается, что эта поездка, посвященная 60-летию установления двусторонних дипломатических отношений России и Конго, состоится в конце июля.

Косвенно эта информация подтверждается и официальных ресурсах МИД РФ, где в итогах визита обозначено следующее: «Особое внимание уделено проработке повестки дня очередного седьмого заседания Российско-Конголезской Смешанной Межправительственной Комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле, проведение которого запланировано во второй половине 2024 года в Москве».

Буркина-Фасо

5 июня Сергей Лавров уже беседует с капитаном Ибрагимом Траоре, президентом переходного периода и главным союзником России в Сахеле. Основной темой стало обсуждение проблем безопасности в Сахеле.

«Здесь работают российские [военные] инструкторы, и их число будет расти», — заявил Сергей Лавров на пресс-конференции. «Параллельно мы обучаем представителей вооруженных сил и правоохранительных органов Буркина-Фасо в России. Таким образом, этот тип партнерства очень конкретен и уже значительно продвинулся», — сказал он.

Эти слова свидетельствуют о том, что тема безопасности, несмотря на ее специфику, не является исключительно прерогативой Министерства обороны России.

В Буркина-Фасо Лавров также сделал яркое заявление: «Запад по-прежнему играет в игры с нулевой суммой и не способен к равноправному взаимодействию. Запад болен бациллой колониализма и неоколониализма, которая движет им в отношениях с мировым большинством».

На официальных ресурсах МИД России, посвященных итогам визита в Буркина-Фасо, эти же слова Лаврова приведены более емко:

«При рассмотрении ключевых проблем международной и региональной повестки дня подтверждено совпадение позиций двух стран относительно неприемлемости политики диктата «коллективного Запада», применения неоколониальных подходов во взаимоотношениях с суверенными государствами».

Чад

Последняя остановка Сергея Лаврова — Чад, 5 июня. За короткий период пребывания глава российского МИД встретился со своим коллегой Абдераманомм Куламаллы и с президентом Махаматом Идрисом Деби Итно, избранным в мае.

Чад по-прежнему остается бастионом французского влияния на континенте (в стране размещены около 1000 французских солдат) и одновременно является недостающей частью паззла в сахельской стратегии России.

В ходе визита Лавров предусмотрительно избегал резких заявлений антиколониального характера и сосредоточился на вопросах экономического сотрудничества с центральноафриканской республикой.

Чад и так уже значительно диверсифицировал военное сотрудничество как минимум в последние пять лет, ориентируясь как на Францию, так и на ОАЭ, Турцию и Венгрию. Россия может встать в этот ряд на равных без каких-либо особых условий.

В противостоянии с Западом Нджамена очевидно занимает нейтралитет. Трек от принятия новой Конституции и до президентских выборов 6 мая молодой Деби прошел крайне успешно. Провокации оппозиции, за которой стояли США, оказались безрезультатны, а проблемы «внутри клана» Махамат Деби предусмотрительно разрешил задолго до выборов. Легитимность в виде признания соседей и других стран и мировых институтов имеется, пришло время ставить стратегические цели по развитию страны.

Среди плюсов внешнеполитического взаимодействия Москвы и Нджамены — последовавшее сразу после визита Лаврова заявление главы МИД Чада о том, что Нджамена не видит смысла в мирной конференции по Украине без участия России.

Подводя итоги, можно увидеть общую неочевидную связь всех визитов и, возможно, единственную тему, которая объединила все переговоры в посещенных Лавровым африканских столицах — это украинский кризис.

В том или ином виде эта тема прозвучала во всех встречах и официальных заявлениях при достаточно разной наполненности и целях визитов в четыре разные африканские страны. Можно почти наверняка предполагать, что все они откажутся от участия в конференции по Украине в Швейцарии, которая запланирована на 15–16 июня, правда, без участия России, Китая, Бразилии и многих других важных игроков.

Турне замминистра обороны

Африканское турне Юнус-Бека Евкурова оказалось несколько более длительным (с 2 по 7 июля) по сравнению с поездкой Лаврова и включало визиты в Ливию, Нигер, Мали, Буркина-Фасо и Экваториальную Гвинею.

Пока Лавров находился в Гвинее и Конго, заместитель министра обороны находился с рабочим визитом в Ливии и Нигере. И практически одновременным с Лавровым генерал, ответственный за африканское направление, оказался в Буркина-Фасо.

По понятным причинам информации о визитах российской военной делегации и обсуждаемых вопросах значительно меньше. Но, что интересно, официальные встречи не ограничивались обсуждением вопросов обороны и безопасности, но также включали и вопросы экономического развития.

Обращает на себя внимание присутствие гражданских лиц, представителей бизнеса и инвесторов в составе военной делегации при визите замглавы минобороны в Нигер.

Планировалось, что бизнес-взаимодействие и крупные гражданские инфраструктурные проекты будет курировать печально известный генерал Тимур Иванов (он, кстати, сопровождал Евкурова в его африканском вояже в декабре прошлого года). Теперь, как известно, он находится в «Лефортово» и можно уверенно предположить, что ему не до Африки.

В то же время, судя по кадрам национального телевидения Нигера, бизнес-делегация из России была достаточно представительной. И, помимо обмена подарками во время встречи с премьер-министром Али Ламином Зейна, стоит ожидать, что были достигнуты практические договоренности.

Формальным результатом визита в эту страну стало подписание Евкуровым меморандума о многоотраслевом сотрудничестве в области безопасности, обороны и экономического развития. Власти Нигера также заявили о планах по созданию дополнительного военного контингента, призванного защищать стратегически важные объекты — урановые рудники и нефтяные скважины.

Кроме того, напомним, что два российских самолета недавно приземлились в аэропорту Ниамей с вооружением ПВО и инструкторами Африканского корпуса — подразделения минобороны России, которым поручено обучить армию Нигера их использованию.

Перед прибытием в Ниамей Евкуров также остановился в ливийском Бенгази, на военной базе Ар-Раджма его принял главнокомандующий Ливийской национальной армией (НОА) Халифа Хафтар

Из любопытного: генерал Евкуров после Ливии, Нигера и Буркина-Фасо неожиданно для всех посетил «вотчину» Александра Лукашенко — Экваториальную Гвинею.

Дело в том, что Нгему-старший и его невероятные по размерам активы находятся под чуткой охраной экс-бойцов группы «Вагнер», которые трудятся в составе ЧОП «ГардСервис» белорусского предпринимателя Виктора Шеймана.

Теодоро Нгема Обианг Манге, сын президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого, и по совместительству вице-президент страны выложил в своих соцсетях момент встречи с российской делегацией.

На кадрах видно, что настрой рабочий, однако каких-либо официальных сообщений о деталях пока нет.

Итоги

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что совмещение и одномоментное сочетание гражданской и военной дипломатии стало неожиданностью для западных экспертов и возможным ноу-хау российской внешней политики.

Объясняется это во многом не только приоритетным интересом африканской стороны именно к военно-техническому сотрудничеству с Россией или наличием острых проблем с безопасностью (особенно в зоне Сахеля), но и самим фактом присутствия военных во власти ряда стран.

Собственно, и само усиление России на Черном континенте началось с ряда военных переворотов в зоне Сахеля (Мали, 2021 год; Буркина-Фасо, 2022 год; Нигер, 2023 год).

Все это делает логичным участие министерства обороны России наравне с Министерством иностранных дел и другими профильными министерствами в выстраивании российско-африканских отношений.

Этот факт вызывает максимальную настороженность западных политиков и экспертов. Поскольку стратегия России в регионе, уже оформившаяся в виде создания «Альянса государства Сахеля» видится западным элитам в качестве опасности, которая сознательно создается Москвой на южных рубежах блока НАТО.

В перечне угроз, которые может спровоцировать российское присутствие в регионе, помимо собственно военного фактора, называются миграционный кризис, рост криминала, нелегальные поставки вооружения, наркотиков, золота и других полезных ископаемых в ЕС.