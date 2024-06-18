* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Акция «тюремного джамаата» ИГИЛ* в Ростове-на-Дону показала правоту экспертов, прогнозировавших, что теракт в «Крокус Сити Холле» — это только начало. К заявлениям и планам «Исламского государства»* необходимо относиться крайне серьезно.

Иван Шилов ИА Регнум Запрещённая в РФ террористическая организация

Существует достаточное количество данных в открытых источниках, включая заявления российских официальных лиц и публичных экспертов, которые позволяют предположить, что филиал ИГ* в Афганистане, известный как «Вилаят Хорасан»*, уже этим летом осуществит масштабную террористическую атаку с целью захвата отдельного региона в Центральной Азии.

Акция может протекать как в формате территориального вторжения, так и сопровождаться террористической и политической активностью, призванной дестабилизировать весь регион. Вопрос только в том, где именно ждать удара.

Активизация «ИГИЛ-Хорасан»*

«Вилаят Хорасан»* существует с 2014 года. Первоначально в группировку вошли в основном афганцы, отколовшиеся от «Талибана»*, но позднее к ней начали присоединяться боевики из других стран, в том числе из бывших советских республик Центральной Азии.

В докладе Совбеза ООН от 2023 года говорилось, что в «Вилаят Хорасан»* входят граждане Пакистана, Ирана, Азербайджана, Турции, России, Таджикистана, Узбекистана.

«Объединенный фронт Афганистана» (AUF), возглавляемый Сами Садатом, бывшим командующим афганским спецназом, 5 июня опубликовал любопытный доклад с информацией о «Вилаяте Хорасан»*.

В отчете говорится, что «ИГИЛ-Хорасан»* в настоящее время имеет в Афганистане 9000 солдат и благодаря этому получает возможность совершать нападения «по всему региону». Причем численность этих сил быстро увеличивается и открывает возможность не только для проведения атак террористов-смертников, мятежей и убийств в городах, но также и для системных нападений на правительственные объекты или экономические центры.

«Вилаят Хорасан»* в настоящее время является крупнейшим и сильнейшим центром ИГ* в мире. Руководство филиала базируется в Белуджистане в Пакистане, а ее члены дислоцируются в Афганистане. Согласно отчету, к концу 2023 года многие активные лидеры ИГИЛ* из Сирии и Ирака отправились в регион Белуджистан в Пакистане и провинцию Кунар в Афганистане.

Данные доклада «Объединенного фронта Афганистана» в целом подтверждают свежие публикации (от 15 июня) российского эксперта Андрея Серенко. По информации его источников, «в целом ряде провинций страны ИГИЛ* усилило попытки вербовок бывших силовиков республиканского режима — военнослужащих Афганской национальной армии (АНА), бойцов спецназа (коммандос), сотрудников МВД и службы безопасности».

Джихадисты предлагают хорошую по афганским меркам заработную плату (400-450 долларов в месяц), а также защиту от продолжающихся репрессий «Талибана»*. Бывшие силовики, ставшие при нынешних властях изгоями, зачастую отвечают согласием на вербовку.

Значительное усиление вербовочной кампании может говорить о том, что ИГИЛ* готовится к масштабной военной акции в регионе. Серенко предполагает, что планы террористов могут быть связаны с Северным Афганистаном и Центральной Азией.

Фракции и диаспоры

«Вилаят Хорасан»* представляет собой этнически и географически неоднородную сеть. Известно, что филиал включает в себя четыре центра, — афганский, пакистанский, иранский и центральноазиатский.

Крупная атака в Подмосковье была осуществлена силами именно «ИГИЛ-Хорасан* Центральная Азия», опирающегося на крупную по численности таджикскую диаспору. Последняя в значительной степени сформирована из таджиков, которые были вытеснены из самой Республики Таджикистан режимом Эмомали Рахмона,жестко подавляющим любые проявления религиозного радикализма.

Апрельская новость о том, что сотрудники спецслужб движения «Талибан»* на территории Афганистана задержали двух таджиков, которые ехали из Владимирской области России в Пакистан, чтобы примкнуть к запрещённому в России «Исламскому государству»*, — очень характерная в этом смысле.

Но самой крупной и наиболее радикальной этнической фракцией в «ИГИЛ-Хорасан* Центральная Азия» являются узбеки. Их насчитывается около 1000 боевиков. Они же осуществляют общее руководство центром.

Узбекская фракция «ИГИЛ-Хорасан* Центральная Азия» возникла на основе «Исламского движения Узбекистана» (ИДУ)* летом 2015 года, когда заместитель лидера ИДУ* амир Усман Гази поднял мятеж против своего собственного амира Азиза Юлдаша, сына Тахира Юлдаша, основателя ИДУ*.

Гази и его последователи, насчитывавшие около 60 боевиков, присягнули на верность ИГИЛ* и потребовали, чтобы Азиз сделал то же самое. Азиз и около 40 его людей отказались. В ответ Усман Гази арестовал их всех, убив 40 боевиков и всю семью Азиза, включая его мать, жену и годовалого сына. По чистой случайности самому Юлдашу удалось спастись, однако он был убит позднее афганскими талибами*, в 2020 году.

В настоящее время именно узбекская фракция «Вилаят Хорасан»* наиболее мотивирована и склоняет филиал к активным действиям на территории Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. За последние два года они создали достаточно развитые сети в этих странах и привлекли значительное число молодых радикалов.

Узбеки, находившиеся в Сирии, вернулись в Афганистан два года назад, и они направили все свои усилия на вербовку сородичей, традиционно проживающих в Афганистане и Киргизии, а также собственно в Узбекистане. Используя социальные сети, их проповедники привлекли большое количество сторонников.

Россия под ударом

Пропаганда «Вилаята Хорасан»* обращает особое внимание своих адептов на то, что Россия поддерживает добрососедские отношения с движением «Талибан»*, захватившим власть в Афганистане в 2021 году.

В сентябре 2022 года «Исламское государство»* взяло на себя ответственность за теракт возле посольства России в Кабуле, в результате которого погибли два сотрудника российской дипмиссии — одной из немногих, не прекративших работу после прихода талибов* к власти.

Россия одной из первых стран наладила отношения с руководством «Талибана»*. Талибы* неоднократно принимали участие в статусных государственных мероприятиях в России (тот же ПМЭФ).

«ИГИЛ-Хорасан»* считает Россию главной опорой талибов*.

Глобальная же цель лидеров «Вилаята»* — возвращение Афганистана в 1990-е годы и превращение страны в новую центральную базу ИГИЛ*. С этим связана террористическая и вербовочная активность на территории России.

Но если в отношении российских территорий максимально, на что способна организация, — это диверсия, то в отношении союзников России в Центральной Азии ее возможности на порядок выше.

Кто может стать целью ИГИЛ*

В апреле 2024 г. тогдашний глава Минобороны России Сергей Шойгу встречался в Астане с коллегами из стран ШОС. Шойгу отметил, что ситуация в Афганистане сложная и является источником распространения терроризма и экстремизма.

«Вашингтон начал активно восстанавливать позиции в Центральной и Южной Азии после вывода войск из Афганистана. Полагаю, все присутствующие разделяют мнение о неприемлемости размещения в регионе военной инфраструктуры США и их союзников. Такие намерения надо расценивать как прямую угрозу стабильности на пространстве ШОС», — подчеркивал глава военного ведомства.

В июне уже в статусе секретаря Совбеза России Сергей Шойгу повторил эти тезисы. Во время заседания комитета секретарей Совбезов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Алма-Ате он обозначил угрозу для стран блока следующим образом:

«Фиксируем появление новых лагерей подготовки боевиков, продолжающуюся переброску в Афганистан террористов из Сирии и Ирака. Увеличивается вероятность распространения терроризма за пределы страны».

Проблема озвучена на самом высоком уровне. Осталось понять, где будет нанесен удар.

Боевики ждут разгара лета (июль–август), чтобы воспользоваться открывшимися тропами через перевалы на границе Афганистана с Таджикистаном и Таджикистана с Киргизией и сделать свое нападение неожиданным. Если целью исламистов будет избран Узбекистан, то удар в том числе придется на южные области Киргизии.

Если исходить из того, что подобное нападение может быть использовано в интересах Запада, то следует признать, что сам по себе Таджикистан в этой роли малоинтересен. Гораздо интереснее сорвать наметившийся логистический коридор между Москвой и Пекином (в том числе официально заявленное начало строительство железной дороги Китай — Киргизия — Узбекистан).

Под серьезной угрозой находится юг Киргизии и регионы, населенные этническими узбеками. И уже оттуда, если удастся закрепиться, экстремисты могли бы распространить свое влияние на другие области Ферганской долины (прежде всего Андижанскую и Наманганскую).

Напомню, что смертником, который устроил взрыв в метро в Петербурге в 2017 году, был 22-летний уроженец Ошской области Киргизии этнический узбек Акбаржон Джалилов.

Идеальная цель

В силу либеральной политики киргизских властей в сфере религии наиболее радикальные узбеки самого Узбекистана нашли пристанище в этой стране. Более того, именно этнические узбеки — выходцы из южных регионов Киргизии в наибольшей степени были замечены среди новых адептов ИГИЛ* в Сирии и Ираке, нежели узбеки из самого Узбекистана. То же во многом справедливо и для также достаточно многочисленной таджикской диаспоры в Киргизии.

Киргизия также является ближайшим союзником России по ОДКБ. Политическая близость двух стран и двусторонний рост экономического сотрудничества вышли на небывалый уровень. Дестабилизация юга страны может быть также использована с целью смещения дружественного Москве Садыра Жапарова.

Определить вероятное направление удара можно методом исключения.

Узбекистан, с его самой сильной армией в регионе и стабильным социально-экономическим положением, пока просто не по зубам «ИГИЛ-Хорасан»*. Таджикистан в силу и без того прозападной политической позиции его руководства и отсутствия в стране сколь-либо значимых геополитических интересов Москвы и Пекина, — также маловероятная цель.

Таким образом, остается единственная «идеальная» цель, — Киргизия, чьи южные регионы имеют значительное геополитическое значения для Пекина и Москвы.

Не исключен сценарий, согласно которому таджикские спецслужбы просто дадут «коридор» для террористов через свою территорию. В 1999 г. во время т. н. баткенских событий в течение двух месяцев на юге Киргизии длились боевые действия с участием в том числе вооруженных сил Узбекистана против двух сотен боевиков «Исламского движения Узбекистана»*. По слухам, власти Таджикистана тогда просто «пропустили» боевиков, рассчитывая таким образом «насолить» Исламу Каримову, с которым у Эмомали Рахмона в тот период были напряженные отношения.

На юге Киргизии (Баткенская, Ошская и Джалал-Абадская области) проживает около 1 млн этнических узбеков, которые в свое время были известны крайне оппозиционными настроениями по отношению к Исламу Каримову.

Являясь в регионе национальным меньшинством, узбеки испытывают сожаления о события 2010 года, когда в результате межэтнических столкновений в городе Ош они оказались проигравшей стороной. Американцы со своей стороны пытались даже разыграть карту геноцида. На этой же обиде, помимо всего прочего, может «сыграть» и «ИГИЛ-Хорасан»*.

Уязвимость Киргизии

Если касаться внутриполитической обстановки в самом Кыргызстане при внешне кажущемся спокойствии и высоких рейтингах действующего главы государства, на практике делается всё для лишения Жапарова политических и силовых рычагов влияния.

В стране не просто в значительной мере зачищена явная политическая оппозиция, но и, что удивительно, пропрезидентские политические партии в Жогорку Кенеш (парламенте страны) оказались в меньшинстве.

Парламент контролирует его председатель Нурланбек Шакиев, который инициирует принятие непопулярных и откровенно одиозных законов. Параллельно Шакиев развивает собственную внешнеполитическую активность.

К примеру, 8 марта председатель Жогорку Кенеш посещал Лондон во главе официальной делегации, где встретился со спикером палаты общин британского парламента лордом Харви Хойлом и заявил: «Укрепление всесторонних отношений с Великобританией является приоритетом во внешней политике Кыргызстана».

Такие непопулярные меры, как повышение тарифов, введение новых налогов, акцизов, отказ от работы с российской платежной системой «МИР» и пр. принимает и кабинет министров под руководством Акылбека Жапарова и Эдиля Байсалова (последний полностью подконтролен британцам).

Таким образом, действия парламента и правительства провоцируют социальное недовольство, адресатом которого является президент. Таким образом готовится почва для протестных выступлений.

Другое направление дискредитации Жапарова — вбросы компромата. Например, утверждалось, что тот получил на свою избирательную кампанию 3 миллиона долларов от коррумпированного чиновника.

Таких фактов и «чисто случайных», но неприятных политических совпадений за последние месяцы в Киргизской Республике скопилось великое множество. Всё это делает первое лицо государства весьма уязвимым и может сыграть против Киргизии в случае внешней террористической диверсии или полноценного вторжения боевиков на юге страны.

Полноценное территориальное вторжение «ИГИЛ-Хорасан»* из Афганистана, если оно состоится этим летом, с высокой долей вероятности будет сопровождаться террористическими актами во всех крупных городах Центральной Азии, подобных теракту в «Крокус сити» в Подмосковье. А в этой ситуации отсутствие стабильной центральной власти не позволит эффективно купировать террористическую угрозу.

*террористические организации, запрещенные в РФ