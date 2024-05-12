В Чаде объявлены результаты президентских выборов. Победитель определился в первом туре голосования, результат оказался предсказуемым.

Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

Представитель правящей партии «Движение патриотического спасения» (MPS) и лидер «клана Деби», генерал Махамат Деби разобрался с формальностями и вступил в период легитимного правления страной (президентский срок в Чаде — 5 лет).

Тройка лидеров выглядит так: Махамат Деби, действующий глава переходного периода, — 61,03%, действующий глава правительства и основной оппонент военным властям и клану Деби, Сюксе Масра, — 18,53%, экс-глава правительства и лидер системной оппозиции (представляющий интересы южных народностей Чада) Альбер Падаке — 16,91%.

Значение выборов

К прошедшим выборам было приковано значительное внимание западных СМИ — это редкость, обычно они практически игнорируют политическую жизнь африканских стран. Следили за происходящим, разумеется, и во всём регионе Западной и Центральной Африки.

Причин тому несколько.

Во-первых, решался вопрос власти отдельного семейства, которое удерживает её уже более 30 лет, что так или иначе сказалось бы на стабильности схожих семейно-этнократических режимов в регионе.

Во-вторых, Чад, будучи ключевым союзником Франции в регионе и обладая наиболее подготовленной армией в регионе, регулярно показывал примеры успешного противостояния джихадизму. Речь идёт о противостоянии группировке «Боко Харам» (признана террористической, её деятельность запрещена на территории РФ) в бассейне озера Чад, а также многочисленным группировкам, связанным как с традиционной оппозицией Деби и этносами нагорья Тибести (север страны), так и с новыми группировками, образовавшимися уже после вооруженного вторжения западной коалиции в Ливию и её фактического распада.

В-третьих, вокруг судьбы и будущего страны как минимум последние 3 года (со дня смерти маршала Идриса Деби) была заметна геополитическая напряженность, обусловленная конкуренцией крупных западных держав в борьбе за влияние.

В-четвёртых, особую остроту ситуации добавило активное включение в эту конкуренцию России. Речь не только о январском визите Махамата Деби и наметившемся развитии двусторонних отношений, но и о прямом участии российских гражданских специалистов в избирательном процессе страны. В частности, в Нджамене присутствовал российский социолог Максим Шугалей. Также сообщалось, что незадолго до дня президентских выборов, 6 мая, в страну прибыла группа российских военных специалистов — официальных подтверждений этому нет.

Клан Деби и система власти в Чаде

Даже по меркам африканских реалий 30-летний период нахождения у власти в ключевой для ряда макрорегионов стране «клана Деби» — не только показательная, но и во многом уникальная история. Поскольку именно в Чаде семейственный и неформальный (чаще всего с помощью брачных союзов) характер распределения власти приобрёл наиболее острые и законченные формы.

История политических движений и лидеров на Чёрном континенте — это не только история этносов, но и история семейств. При сколь-нибудь продолжительном удержании власти и, как следствие, доступе к ресурсам, любая семья мгновенно разрастается и превращается в клан (или союз семей), который охватывает своими интересами все зоны и сферы национальной экономики и политики.

В Чаде это иногда принимало абсурдные формы. Основная борьба за власть в стране происходит внутри одного большого клана, созданного за многолетний период правления и серию династических браков последним диктатором Чёрной Африки Идрисом Деби. Доходит до того, что вооруженная оппозиция «клану Деби» представлена также выходцами из «клана Деби». То есть с высокой долей вероятности, даже если руководство страны падёт, власть всё равно останется в руках «клана Деби».

При французской колониальной системе традиционно ставка делалась на южные этносы страны, преимущественно христианские — в частности, народы доба, сара. Как следствие, после обретения независимости влияние поначалу сохранялась у них.

После получения независимости выходцы из южных районов, в первую очередь представители этноса сара, к которому относился первый президент Чада Франсуа Томбалбай, пользовавшихся большим вниманием со стороны французских властей, удерживали верховную власть в своих руках.

Такое положение вещей решили оспорить северяне в лице этнической группы тубу. В дальнейшем именно они оказались представлены во власти в лице президентов Гукуни Уэддея и Хиссена Хабре, которые привели к перекосу в сторону северян.

Погибший 20 апреля 2021 года президент Идрис Деби был представителем ещё более северной и крайне малочисленной, но воинственной этнической группы загава, субэтнос бидеят (это уже северо-восток страны, граница с Ливией). Несмотря на свою многочисленность в сравнении с остальными 200 этносами страны, «клан Деби» продолжает крепко держать власть в своих руках на протяжении 30 лет.

Практически весь офицерский состав самой боеспособной африканской армии, как считают многие авторитетные эксперты, состоит из народности загава. По сути, менее 1% населения держит в жёстком повиновении 18-миллионную страну.

По сути, политико-властный центр тяжести в Чаде с момента его независимости постоянно смещался по вертикали от преимущественно христианского и густонаселенного земледельческого Юга к малонаселенному мусульманскому скотоводческому Северу. Это основная ось, закономерность и, откровенно говоря, трагедия политической системы Чада.

В условиях ограниченности ресурсов, а Чад остаётся одной из беднейших стран Чёрного континента, такое положение вещей не может не вызывать недовольства — и оппоненты всегда находились. Но вызов бросают, как правило, снова представители северных и северо-восточных кочевых и более воинственных народов. Например, наиболее непримиримый противник правления Идриса Деби — повстанческий «Фронт перемен и согласия» (Front pour l’Alternance et la Concorde au Tchad, FACT) от рук которого и погиб 3 года назад Деби.

Тогда же повстанцы прервали последнюю президентскую кампанию, начав наступление в день голосования. Западные издания тогда связывали активность вооруженной оппозиции с интересами ливийского маршала Хафтара, а через него — и с российской ЧВК «Вагнер». Мол, русские таким образом решили поквитаться с Деби за его системную поддержку боевиков на севере Центральноафриканской республики.

Как бы то ни было, основной состав группировки FACT представляла народность горане, которую по матери в том числе представляет и Махамат Деби. С приходом к власти после смерти отца он смог наладить диалог с соплеменниками и, очевидно, заручиться их неформальной поддержкой. Факт того, что в этот раз выборы прошли мирно, красноречиво подтверждает эту версию.

В то же время состоявшиеся выборы по факту мало что меняли. Вопрос о власти был решён внутри «клана Деби» значительно раньше.

Политические традиции в Чаде

Зачастую политические споры и противоречия в Чаде, составляющие борьбу за власть, предпочитали решать вооруженным путем. А в последние десятилетия, как уже говорилось, это происходило внутри «клана Деби», между родственниками.

Вот наиболее яркие примеры.

Тимане Эрдими был одним из самых известных повстанцев в Чаде, лидером чадской группировки «Объединение демократических сил» (Rassemblement des Forces pour le Changement, RFC). Одновременно он выходец из этнической группы загава и племянник Идриса Деби.

Эрдими покинул Нджамену в 2005 году и пытался свергнуть дядю дважды — в 2008 и 2019 году. Больше 10 лет прожил в изгнании в Катаре. Оттуда же пытался командовать лояльными повстанческими силами, базировавшимися на юге Ливии. В августе 2022 года, после смерти дяди, в рамках объявленного Деби-младшим национального диалога лидер повстанцев Тиман Эрдими вернулся в Чад. И «клан» его принял!

Еще один племянник Идриса Деби — Яйя Дилло, знаковая фигура в текущей борьбе за власть. Ещё подростком он участвовал в наступлении, кульминацией которого стало свержение Идрисом Деби президента Хиссена Хабре после государственного переворота 1990 года.

В 2005 году Дилло уходит к вооружённым повстанцам, формируя собственный альянс под названием «Платформа перемен, единства и демократии» (SCUD). Группа заявила о планах свергнуть правящего авторитарного правителя Деби. Но затем Дилло сложил оружие и даже стал министром горнодобывающей промышленности и энергетики в правительстве Деби — с сентября 2008 года по март 2009 года.

С 2018 по 2020 год он был послом Чада в «Экономическом сообществе стран Центральной Африки» (ЭКОЦАС, аналог ЭКОВАС). Был уволен после конфликта с первой леди Чада Хиндой Деби Итно.

В новых условиях, после смерти Деби и приходом к власти его сына, Дилло стал президентом «Социалистической партии без границ» (PSF), планируя на предстоящих президентских выборах побороться за власть. Его также поддерживает ряд влиятельных оппозиционеров. И именно его, а не Сюксе Масра, многие эксперты считали наиболее опасным конкурентом для Махамата Деби.

В ночь с 27 на 28 февраля 2024 года в Нджамене произошла стрельба, в результате которой погибли представители спецслужб. Власти обвинили в случившемся «Социалистическую партию без границ», возглавляемую Дилло. Армейская военная техника окружила штаб-квартиру партии, штурм привёл к гибели Дилло и десятка его сторонников. Всего за день до этого политик сообщал «Франс пресс», что его собираются «физически устранить».

В ответ на гибель Яйя Дилло часть оппозиции призвала к бойкоту выборов. Трое кандидатов сняли свои кандидатуры, включая экс-премьера Салеха Кебзабо из «Национального союза за демократию и обновление». 13 марта 2024 года власти запретили и распустили «Социалистическую партию без границ».

Тело Яйя Дилло передали одному из его родственников — Тиману Эрдими.

Стратегия оппозиции

Предыстория выше была необходима, чтобы понимать расклад на состоявшихся 6 мая выборах. Главными оппонентами выступили Махамат Деби в качестве лидера «клана Деби» и преемника курса, который реализовывал его отец, и Сюксе Масра, на которого давно сделали ставку США. Масра выражал интересы городской оппозиционно настроенной молодёжи столицы.

Шансы у оппозиции изначально были невелики. Масра — экономист, получивший образование в Гарварде и Оксфорде, был и остаётся лидером «Партии перемен» (Les Transformateurs). Также он был одним из руководителей оппозиционной коалиции «Вакит Тама», известной своими ожесточёнными протестами против правления «клана Деби».

Молодому оппозиционеру пришлось бежать из страны в США после того, как армия открыла огонь по сотням протестующих в Нджамене 20 октября 2022 года. Поводом для массовых протестов стало объявление Махаматом Деби намерения баллотироваться на выборах, а не передать власть гражданскому лидеру. В тот день погибли около 50 человек.

Тем не менее, Масра вернулся в Чад в декабре 2023 года после мирных переговоров с правительством Деби, организованных «Экономическим сообществом центральноафриканских государств». Затем, 1 января 2024 года, он был назначен премьер-министром, что вызвало полнейшее недоумение и критику со стороны многих оппозиционных групп.

В оппозиционной среде это посчитали «грязным договорняком». И действительно, наверняка между Деби и Сюксе были договрённости, но в какой-то момент Масра явно поверил, что может победить. Во время президентской кампании он в полную силу использовал основной свой ресурс — социальные сети и поддержку мировых западных медиа. Кампания была обширной и громкой, то есть и со спонсорами, очевидно, был порядок.

С политтехнологической точки зрения кампании Масра строилась на постоянных провокациях, потоке бесконечных, хоть и не всегда обоснованных обвинений против действующих властей. При этом Масра с первого дня кампании заявлял, что уверенно победит в первом туре, ссылался на «социологические данные». На деле же это совершенно не так.

Наверняка его целью было спровоцировать массовые протесты в день объявления результатов выборов и, как минимум, при поддержке западных стран добиться их непризнания. Задача максимум — потребовать второго тура выборов и уже там победить.

Но была в компании Масра и очевидная удача: попытка штаба «Партии Перемен» привлечь… Илона Маска. Масра у себя в X, бывшем «Твиттере», за неделю до дня голосования обратился к Маску с просьбой помочь в проведении справедливых выборов. Он попросил компанию Starlink, которая представлена в Центральной Африке, предоставить в день голосования доступ к интернету через спутник.

Дело в том, что прежний лидер Чада Идрис Деби неоднократно ограничивал работу Интернета и социальных сетей в стране в случае малейшей угрозы собственной власти. Причем угроза могла исходить как от гражданской оппозиции, так и от повстанцев или джихадистов. Если бы Маск дал добро, подобный манёвр для действующих властей стал бы недоступен. Но миллиардер навстречу не пошёл.

Результаты и последствия

Выборы прошли мирно, это отметили все наблюдатели и эксперты. Для достижения высоких результатов власти использовали не только традиционные инструменты — работу спецслужб и административного аппарата, но и креативили.

Деби не стал дожидаться определённой законом даты объявления результатов выборов, 21 мая, и уже вечером 9 мая местная избирательная комиссия в лице «Национального агентства по управлению выборами» (Agence Nationale de Gestion des elections) провела церемонию объявления предварительных итогов президентских выборов. Предварительно в столицу были введены армейские части, которые были развёрнуты на основных перекрёстках Нджамены.

Это оказалось полной неожиданностью для оппозиции.

«У меня есть тысячи доказательств нашей победы. Они есть и у вас, поскольку вы сами задокументировали правду по урнам для голосования, потому что вы узнаете правду, и правда сделает вас свободными», — обратился Сюксе Масра к своим сторонникам за час до объявления предварительных результатов.

Далее Масра заявил, что Деби, которого армия три года назад провозгласила главой переходного периода, вскоре объявит о своей победе и «украдёт победу у народа». Масра призвал чадцев «мирно мобилизоваться, чтобы доказать нашу победу».

Но выглядело всё это мягко говоря неубедительно. Значительных протестов в Чаде ждать не стоит. Сам же Масра как минимум теряет пост премьера, а вскоре может стать фигурантом уголовного дела.

Комментируя итоги выборов в Чаде, чиновники Евросоюза выразили сожаление по поводу исключения 3000 наблюдателей от неправительственного сектора, что, по их мнению, «наносит ущерб прозрачности» выборов. А назначенная Деби избирательная комиссия «заблокировала свой вклад в прозрачность избирательного процесса, финансируемого из европейских фондов в размере 3,8 миллиона евро», говорится в сообщении ЕС.

Чад со своей стороны заявил, что для наблюдения за выборами аккредитовано более 2500 национальных и международных наблюдателей из 120 групп. Заявки еще 60 групп, среди которых финансируемые Западом НПО, были отклонены из-за несоблюдения законов страны.

Россия победила, США проиграли

Да, можно сказать, что прошедшие выборы стали формальностью с точки зрения внутриполитической ситуации и в стране, и в регионе в целом. Но выборы были важны для внешних игроков, а «клан Деби» рисковал, если учитывать противодействие со стороны США. Однако риски клан преодолел. В том числе благодаря тому, что заручился поддержкой Москвы, что автоматически означает и полную поддержку в регионе — со стороны ЦАР и «Альянса государств Сахеля».

Единственное проблемное направление в регионе — это Судан.

По итогам текущих выборов Москва может рассчитывать на расширение своего присутствия в Чаде. Американская же ставка не сыграла.

Другие дополнительные плюсы — безопасность северных границ Центральноафриканской республики, дополнительный коридор на случай блокады «Альянса государств Сахеля», выстраивание пророссийского пояса в Сахеле. В случае с Чадом это вполне сочетается с сохраняющимся французским присутствием в регионе.