Тюркский миф лежит в пространстве этничности. Это значит, что он обращается к ценностям Крови и Почвы, наделенным мощным эмоциональным зарядом. Вопрос в том, на что этот заряд будет ориентирован и кто эту ориентацию будет определять. Сегодня его негативный заряд направлен против России, а генератором тюркского мифа является Турция.

Иван Шилов ИА Регнум

Но прежде чем приступить к деконструкции тюркского мифа, следует сказать о том, в каком значении здесь употребляется сам термин «миф».

Как работает миф

Миф — это прежде всего идеалистическое представление о себе, зачастую мало связанное с реальными фактами исторического опыта. Но сила мифа такова, что в сознании его носителей через призму представлений и установок она всегда определенным образом преломляет мир фактов.

Миф всегда мотивирует на те или иные реальные действия. И носителям того или иного мифа нельзя указать на их неправоту, оперируя лишь рациональными фактами. С мифом может эффективно конкурировать лишь другой миф.

В истории всегда есть место мифу. И это не только вопрос личного выбора и мотивации. В определенные эпохи нематериальные факторы (идеи и образы) преобладают над материальными.

Как правило, это происходит в эпохи кризисов и войн. Тогда и вступают в свою полную силу мифы. А современные технологии позволяют как актуализировать, так и сконструировать многие мифы, а затем их многократно усилить.

Конечно, большинство современных людей практичны, приземлённы и вообще мало обращают внимание на то, что происходит в сферах высоких материй.

Но, как показал пример Украины, даже относительно аморфное общество с помощью современных технологий можно сделать крайне идеологизированным. Вчерашние политические маргиналы при соответствующей финансовой и технической поддержке могут быстро стать мейнстримом.

Не будучи представленными в пространстве образов и идей, сложно держать паритет с оппонентами, даже имея превосходство в реальных секторах (экономика, военно-техническая сфера и пр.)

В этом смысле не менее, чем пример Украины, наглядны и взаимоотношения с Арменией. Полностью завися от Москвы, в политическом плане Ереван ориентируется отнюдь не на Россию.

На очереди страны Центральной Азии.

Кооперация или нашествие

Имея все необходимые позиции на руках — многочисленные диаспоры, общую историю, военно-техническое сотрудничество, экономическую кооперацию, высокий уровень инвестиций и пр. — Россия проигрывает на уровне образов.

Наиболее талантливая и образованная молодежь стран региона ориентируется на страны Запада и Турцию. Россию в качестве жизненного и ценностного ориентира выбирает лишь сельская молодёжь, не находя применения своим трудовым навыкам у себя на родине.

Нам не отгородиться от Центральной Азии по ряду причин.

Во-первых, это наши страны-соседи. Вопрос даже не с самой протяженной границей с Казахстаном, которую физически невозможно оборудовать даже в среднесрочной перспективе. Россия должна быть окружена поясом дружественных стран. Это основа национальной безопасности любой страны.

Во-вторых, страны региона, Казахстан и Кыргызстан, входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Пространство, в котором нет таможенных и визовых ограничений. Свою эффективность ЕАЭС показал в условиях санкционных ограничений со стороны Запада, во многом смягчив их. А Астана, Алма-Ата и Бишкек стали удобными хабами для наших граждан и компаний, которые во многом связаны со странами Запада, но не желают рвать с Россией.

В-третьих, тюркские страны региона и в целом постсоветского пространства обладают наибольшей динамикой роста населения. В этих же странах продолжают сохраняться довольно многочисленные русские диаспоры и знание русского языка. Всё это делает миграцию из этих стран предпочтительней в сравнении с другими регионами мира.

Москва в той же степени подвержена общемировым процессам, что и Лондон, и Париж. И важно, чтобы эти процессы протекали в формате дружественной кооперации, а не враждебного нашествия.

Отрезвление облучённых

Опыт истории России и самого государственного строительства показывает, что в условиях глобального шторма нашим близким союзником могут быть тюркские народы.

И, пожалуй, главным аргументом в деле деконструкции враждебного России тюркского мифа служат поволжские татары — сама история этого этноса, его взаимоотношения с русскими и сегодняшние впечатляющие успехи в составе России.

У России есть все козыри в борьбе с Турцией за право считаться духовным, культурным, историческим, экономическим и каким угодно центром тюркского мира. Родиной тюркских народов являются Енисей и Алтай. При наличии такой яркой витрины, как Татарстан, этот нарратив легко продвигать.

Образовательные, культурные, спортивные, экономические и любые другие активности на такой площадке, как Казань, будут иметь успех у участников из тюркских стран. Уверяю, что уровень, который способна показать Казань, ничуть не ниже аналогичных активностей в Анкаре.

Даже сугубо туристический визит в Казань для людей, облученных тюркским мифом, способен оказать отрезвляющее влияние.

Татарстан по факту уже становится краеугольным камнем российской внешней политики на тюркском направлении. Это связано с универсальностью татар как этноса. С одной стороны, они уже почти неотличимы от русских, и в тех же тюркских странах татарская диаспора ближе всего коммуницирует с русскими. При этом татары находят «общий язык» (во всех смыслах) со всеми тюрками.

Казань, помимо экономических и культурных связей, имеет также, что важно, долгосрочные контакты на уровне элит со всеми лидерами тюркских государств. А руководство Татарстана обладает неоспоримым влиянием и авторитетом.

Набор инструментов деконструкции

Другое направление, в котором Россия добивается успехов, — это спорт.

Показательны всемирные игры кочевников, в которых проходят соревнования по традиционным спортивным дисциплинам, а участие принимают десятки стран. Состязания включают в себя как хорошо известные борьбу или стрельбу из лука, так и достаточно экзотические, но крайне популярные в регионе соревнования на лошадях кок-бору (козлодрание) или соколиную охоту

В последние годы российское участие в соревнованиях стало представительным, а наши спортсмены занимают призовые места. Недалёк тот час, когда соревнования пройдут в России и, например, та же Казань станет организатором очередных игр.

Но сферой традиционной культуры инструментарий деконструкции тюркского мифа не ограничивается. Его адепты упирают на архаику, рядясь в волчьи шкуры, но реальная история, культура и даже язык тюркских народов были бережно собраны, исследованы и изучены представителями российской науки.

Среди классиков тюркологии — сплошь русские фамилии. В позднесоветские годы эти знания были популяризированы и после развала СССР стали основой новых независимых государств. Сегодня эти знания и целые научные школы сохранились в Алтайском, Поволжском и ряде других российских университетов.

Пришла пора показать, что реальные, а не выдуманные знания о тюрках находятся в России.

Реальное значение и эффективность имеют символические коммуникации, и здесь у нас наконец появились истории успеха.

Первый пример достаточно очевиден. Музыкальный трек «Хомай» в исполнении молодой группы из Башкортостана «Айола». Песня уже длительное время занимает первые строчки музыкальных чартов тюркских стран. Группа становится хедлайнером музыкальных фестивалей в странах Центральной Азии и пр.

Второй успех — менее очевидный, наверное, даже неожиданный: сериал «Слово пацана». У зрителей стран Центральной Азии он получил невероятно горячие отзывы и эмоции. Помимо удачного сценария, подбора актёров, реалистичности сыграло роль и то, что действия фильма разворачиваются в Казани. Трагическая история любви девушки Айгуль, несколько фраз на татарском языке, и сериал буквально взломал культурный код стран постсоветского пространства. Вряд ли режиссер и создатели этого сериала ставили перед собой такую задачу.

Правильная упаковка

Ежегодный экономический рост от 7 до 11% мы наблюдаем от Белоруссии до Кыргызстана. Он стал возможен лишь в силу санкционного и контрсанкционного противостояния России и Запада.

Природа этого явления наглядно видна на контрасте: постсоветская Молдавия в силу географических и политических причин отгородилась от экономического взаимодействия с Россией и оказалась в стагнации. Вне охватившего постсоветское пространство экономического роста.

Самое удивительное, что наши соседи, в том числе члены ЕАЭС, не осознают и не признают, каким обстоятельствам они обязаны своим феноменальным экономическим успехам последних лет.

Значительные российские инвестиции, гуманитарная помощь, энергоносители по ценам ниже мировых, доступные технологии, огромный рынок для сбыта сельхозпродукции и трудовых ресурсов-излишков. Этот список можно продолжать бесконечно. Всё это принимается как данность и записывается на собственный счет местными элитами.

А всё потому, что благословенный поток товаров, финансов и услуг из России не подкрепляется информационно.

В то же время периодически звучащее в некоторых российских СМИ возмущение тем, что «мы их кормим, а они неблагодарны», вызывает лишь отторжение. Прежде чем сетовать и возмущаться, необходимо приложить усилия в сфере образов и смыслов.

Никто никому не любит быть обязанным. Если гуманитарная помощь из России — будь то продукты питания или автобусы для школ — будет сопровождаться лишь подобными сетованиями, то воспринимать ее будут не с благодарностью, а с обидой. Если не уметь правильно подобрать упаковку, то лучше вообще не делать подарков. Это лишь усилит взаимное отчуждения, последствия которого могут быть самими печальными.