Оценить в полной мере глобальные последствия смены власти в США миру ещё только предстоит. Но то, что американская внешняя политика претерпит серьёзные изменения, очевидно уже сейчас.

Zanem Nety Zaidi/XinHua

Не является исключением и такое стратегически важное направление, как Африка. Правда, никто не ожидал, что изменения начнутся так быстро и континент окажется на пороге новой большой войны.

Прибыль западных корпораций

Повстанческая группировка М23 («Движение 23 марта»), которая в последние годы установила контроль над значительной частью восточных регионов Демократической Республики Конго (ДРК), заявляет, что отбила у правительственных войск ключевой город Гома, административный центр провинции Северное Киву, где находятся крупные запасы редкоземельных металлов.

Кроме золота, меди, кобальта и алмазов, на территории Конго находятся большие запасы колтана — ценного минерала, который используют для производства смартфонов, планшетов и других устройств. Его добыча является причиной серьёзных вооружённых конфликтов, поэтому неслучайно колтан называют самым «кровавым» минералом. На Земле его немного, а крупнейшим производителям электроники с каждым годом нужно всё больше и больше сырья.

Основная часть колтана вывозится из Конго контрабандой через территорию соседней Руанды. На её же территории находятся крупнейшие обрабатывающие предприятия. И именно руандийские вооружённые силы и спецслужбы конголезская сторона обвиняет в поддержке сепаратистов и прямом участии в вооружённом конфликте.

В прошлом году Руанда подписала соглашение с англо-австралийским горнодобывающим гигантом Rio Tinto о разведке и разработке лития в стране, официальное сообщение об этом прозвучало 29 января 2024 года. Rio Tinto Group — австралийско-британский концерн, третья по величине в мире транснациональная горно-металлургическая компания и, к слову, основной конкурент российской компании RUSAL.

Соглашение об инвестициях предполагает создание совместного с руандийской компанией Aterian предприятия для разработки лития и сопутствующих продуктов (цезий, тантал и др.). Rio Tinto планирует инвестировать 7,5 млн долларов, что позволит ей стать владельцем 75% доли литиевого производства, находящегося на юго-западе страны (на границе с ДР Конго) на участке площадью 2750 га. В инвестиционном решении по Руанде просматривается глобальная стратегия Rio Tinto занять значимую долю на рынке металла, необходимого для аккумуляторов.

Специалистам давно известно, что производственные мощности Руанды по переработке редкоземельных металлов, расположенные на западе и юге страны, работают на сырье, добытом в соседней Демократической Республике Конго. И сейчас под различными предлогами Кигали осуществляет агрессию в отношении соседнего государства, дестабилизирует ситуацию в целом регионе, провоцирует гуманитарный кризис, и всё это — ради прибылей западных корпораций, таких как Rio Tinto.

С приходом Дональда Трампа к власти в Белом доме Руанда решилась развить и закрепить успех. Что, вполне вероятно, обернётся очередным большим кровопролитием в Африке.

Смена политики США на африканском направлении

Для национальных интересов Соединённых Штатов геополитическое и геоэкономическое значение Африки в последние годы значительно возросло.

И президент Трамп, который неоднократно демонстрировал готовность подвергать сомнению общепринятые взгляды, в том числе свои собственные прежние суждения, скорее всего, обратит значительное внимание на Чёрный континент. Несмотря на все свои прежние заявления о желании сосредоточиться на внутриамериканских проблемах и прохладное отношение к Африке в период своего первого президентского срока в 2017–2021 годах.

Важно уточнить, что здесь имеются в виду не место, которое Африка займёт среди внешнеполитических приоритетов новой администрации, и, соответственно, не объёмы выделяемых средств. Произойдёт смена подходов и переориентация внимания на африканские страны, отличные от тех, на которые делала ставку администрация Джо Байдена.

Например, всем известное Агентство США по международному развитию (USAID), которое часто считают ответственным за реализацию «мягкой силы» Штатов и «поддержку демократии», скорее всего, ждёт значительное сокращение бюджетов. За агентством тянется целый шлейф обвинений во вмешательстве в дела других стран.

Будут сокращены многие гуманитарные программы не только в сфере защиты прав человека, но и направления практического характера — в сфере сельского хозяйства, здравоохранения и прочих. И это больно ударит по отдельным африканским странам и уязвимым слоям населения.

Без сомнения, целые слои африканских обществ, состоящие из активистов и гуманитарных работников, осваивающих соответствующие бюджеты, останутся не только без работы, но и буквально без еды.

Логика противостояния с Китаем

С другой стороны, наиболее крупный инфраструктурный проект, реализуемый Штатами в Африке, транспортный «коридор Лобито», будет поддержан и продолжен. Строительство железной дороги в рамках коридора планируется начать в 2026 году. 830 километров полотна должны соединить Лукано в Анголе с Чинголой в Замбии. Проект предусматривает продление железной дороги до предприятий «медного пояса» Замбии. Работы оцениваются в 2,3 млрд долларов.

«Коридор Лобито» отдельные эксперты называют «коридором Трампа», поскольку его идея появилась ещё в 2020 году при первом президентском сроке «самого сильного американского лидера», и в проекте в равной степени присутствуют как коммерческие интересы, так и геополитическая логика. То есть американская политика станет менее идеологизированной, более практичной и в то же время подчинённой этой логике.

Речь идёт о противостоянии с Китаем и определении именно Пекина в качестве геополитического «врага номер один», что стало определённым консенсусом американской элиты ещё в первый срок правления Трампа. И если рассуждать в логике противодействия Поднебесной, то именно Африка может стать ключевым пространством противостояния двух держав.

Как бы это странно ни звучало, но в стратегии Китая ключевым звеном является не Тайвань, не приграничная Центральная Азия или страны Юго-Восточной Азии, а именно Африка. Просто в силу наличия огромного количества полезных ископаемых, в том числе критически значимых для современных отраслей экономики, в добыче части из которых Китай уже монополист.

Также в силу объективных факторов — роста экономики и населения — в ряде африканских стран Китай в последние годы очень серьёзно нарастил свой импорт. Африка — это ещё и перспективный рынок, о чём забывают те же западные добывающие компании. Если посмотреть на самую знаменитую инициативу Китая «Один пояс, один путь», то выяснится, что наибольшее финансирование получили именно африканские страны.

Так, только в энергетическом секторе Китай профинансировал более 36 проектов (в основном гидроэлектростанции и солнечные электростанции) как минимум в 19 африканских странах. Кроме того, за период с 2021 по 2023 год Пекин заключил 66 проектных контрактов с правительствами африканских стран, из которых 57 — в государствах Африки южнее Сахары, и только два контракта были подписаны не в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

Как следствие, Африка останется в прицеле основного внимания американской внешней политики наравне с Ближним Востоком, где сильны интересы Израиля, и Юго-Восточной Азией — там внимание США приковано к Тайваню, но не только.

Санкции и интересы Израиля

В инструментарии республиканцев для борьбы с растущим влиянием Китая имеются не только позитивные кейсы (как тот же «коридор Лобито»), но и негативные. Речь идёт о санкциях, которые будут широко применяться в отношении африканских элит, позволивших себе выбрать «не того партнёра».

Помимо Китая, в отношении которого примерно всё понятно, многие забывают, что республиканцы практически полностью солидаризируются с внешней политикой Израиля. Последние события на Ближнем Востоке в этом смысле показательны. Но также это касается и африканского направления.

При Трампе под прицелом американских санкций и других форм давления Вашингтона окажутся ЮАР и ряд других африканских стран, позволивших себе слишком резкую критику израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в ходе последнего кризиса в секторе Газа. Одновременно особое внимание Штатов ощутят на себе страны, которые в последние годы попали под значительное влияние Израиля: Марокко, Эфиопия, Чад, Судан, Кения, Руанда, Уганда.

Не стоит забывать о том, что изначально такой инструмент, как санкции, в международной политике стали эффективно использовать именно республиканцы — это факт.

Информационный ресурс Just Security, действующий при юридической школе Нью-Йоркского университета и считающийся источником, близким к администрации Белого дома, прогнозирует широкое использование санкций администрацией Трампа в отношении Африки. Автор статьи, старший советник Управления по координации санкций Госдепартамента США Брэд Брукс-Рубин,сообщает, что администрация Трампа, в отличие от Байдена, сможет более успешно использовать эту систему давления:

«Это может открыть новые возможности для продвижения более широкой политики, национальной безопасности и даже экономических целей, таких как конкуренция с Китаем, безопасность цепочки поставок важнейших полезных ископаемых и других природных ресурсов и даже иммиграция».

В качестве успешных кейсов автор приводит в пример санкционные меры администрации Трампа с 2017 по 2020 год в отношении Демократической Республики Конго (которые не позволили удержать власть Джозефу Кабиле) и в отношении Южного Судана (которые позволили прекратить гражданскую войну).

Однако в целом догадки о том, что администрация Трампа сможет более эффективно справляться с последствиями огромного массива санкций, которые наплодили демократы в отношении России и Китая, очень сомнительны.

Возможности для России

К стратегии противостояния с Китаем и отстаиванию интересов Израиля можно добавить также нелюбовь республиканцев к традиционным западным партнёрам. Вплоть до того, что по ряду направлений администрация Трампа может предпочесть в качестве партнёра в Африке Россию, а не Францию (речь идёт, конечно же, о Сахеле).

Например, республиканцы терпеть не могут президента Франции Эммануэля Макрона. Феноменально, но факт: последние поражения Франции в Африке, в том числе вынужденный и унизительный уход французских военных из Чада, вызвали у республиканцев сдержанное удовлетворение.

С другой стороны, санкционные ограничения в отношении ряда африканских стран («метод кнута») со стороны Белого дома вновь толкнут эти страны к России. Не стоит забывать, что у России и африканских стран есть схожий опыт противостояния западным санкциям. Отдельные государства Африки находятся под санкционным давлением очень продолжительное время: Судан с 1993 года, Зимбабве с 2003-го. И это ещё одно обстоятельство, которое нас сближает.

Подобный опыт также даёт возможность для реализации системы контрсанкционных мер. Начиная с взаимодействия и согласования общей позиции на уровне МИД и международных площадок и заканчивая реализацией конкретных экономических шагов. Первым действием могло бы стать изучение механизмов реализации западных санкций и практик их применения против африканских стран, а также сравнение с актуальным российским опытом.

Африка — в буквальном смысле кладовая коллективного Запада. Без доступа к африканским недрам весь научно-технический прогресс западного мира лишается своей базы, а китайцы оказываются в выигрыше. И в этом смысле позиция африканских стран, в основном отказавшихся идти в русле западной пропаганды, очень показательна.

Напомним, что 26 африканских стран не поддержали резолюцию, призывающую прекратить российскую СВО на Украине. Эритрея проголосовала против резолюции и выразила явную поддержку Москве, 16 других африканских стран воздержались, а девять стран не приняли участия в голосовании.

России нет никакой необходимости солидаризироваться с интересами Китая или США на африканском континенте. Цель в другом — закрепить и расширить собственное влияние в условиях противостояния эти двух держав, в частности в полной мере поквитаться с давним оппонентом — Францией.

Возвращаясь к ситуации в Демократический Республике Конго, можно отметить, что на низовом уровне в конголезском обществе звучат многочисленные призывы о необходимости пригласить Россию и российских инструкторов для обеспечения безопасности в восточных провинциях страны. Эти призывы показательны с точки зрения возможного роста не только взаимоотношений наших стран, но и популярности России на Чёрном континенте в целом.

Мы в равной степени можем выступать как в роли независимых арбитров, так и в роли защитников всех несправедливо обиженных и обездоленных на континенте.