7 ноября в Бишкеке состоялся 11-й саммит Совета лидеров Организации тюркских государств (ОТГ). В нём приняли участие президенты Киргизии, Казахстана, Турции, Узбекистана, Азербайджана, Туркменистана, Северного Кипра и премьер-министр Венгрии. По итогам саммита председательство в ОТГ перешло от Казахстана к Киргизии.

ИА Регнум

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл на саммит после беспрецедентного по своему значению и последствиям государственного визита во Францию. А на самой встрече одной из центральных фигур стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (имеющей статус наблюдателя в ОТГ). Он был награжден «Высшим орденом Тюркского мира».

Два «Трампа»

Орбан отметился резким политическим заявлением накануне американских выборов. Во время встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым венгерский лидер напомнил о необходимости проведения Европой самостоятельной внешней политики.

«В последние годы отношения между Евросоюзом и США были неравноправными. Во всех крупных стратегических вопросах у Европы не было самостоятельной внешней политики, она всегда соответствовала позиции Соединенных Штатов. Поэтому мы сейчас погрязли в войне на Украине, испытываем энергетический кризис и снижение конкурентоспособности. Европа не сумела отстоять свои интересы», — заявил Орбан.

Показательно, что ведущие медиа стран Центральной Азии никоим образом не обратили внимание на столь политически значимое заявление, равно как и на выражение Орбаном прямой поддержки Дональду Трампу.

Объективно, Виктор Орбан является самым харизматичным политиком в Европе, а в ближайшее время станет еще и самым влиятельным. Он — один из немногих, кто поставил на победу Трампа. При этом Орбан продолжает развивать дружественные торгово-экономические отношения с Россией после начала СВО, выступая против военной поддержки Украины и эскалации со стороны западных стран.

Венгерский премьер — не просто правый популист, а национал-прагматик, который делает то, что выгодно венгерскому народу. Орбан не стреляет себе в ногу из-за пожеланий либеральных глобалистов, засевших во Франции, Германии и Англии, которым поддержка Украины и санкционная война с Россией навредили больше, чем Москве.

Очевидно, что теперь Трамп и новая администрация Белого дома во взаимоотношениях с Европой сделают ставку на Орбана. И в этом контексте стратегическая дружба Садыра Жапарова с Венгрией выглядит более перспективной, нежели выбор лидера Казахстана Токаева в пользу либеральной Западной Европы, прежде всего Франции и Великобритании.

Жапарова и Орбана связывает не только ставка на национальный суверенитет, принципиальное отстаивание своих позиций и жесткость в переговорах с «западными партнёрами», но и некоторое внешнее сходство. Кыпчак по происхождению, премьер-министр Венгрии — главный сторонник теории тюркского происхождения венгерской нации. Их обоих даже называют одинаково — «европейским» и «киргизским» Трампом.

Венгрия станет окном на Запад для России и тюркского мира, а также для Китая. Пекин рассматривает Венгрию в качестве основного логистического входа в Европу и союзника для реализации крупных проектов в ЕС. Вполне реально, что для решения вопросов в Европе через несколько лет политики вместо Брюсселя будут ездить на поклон в Будапешт.

Во взаимоотношениях Венгрии и стран Центральной Азии есть еще один знаковый штрих — совместная борьба с политикой санкций. 11-й пакет санкций ЕС против России был заблокирован именно Венгрией, и в том числе из-за предполагаемых в нём ограничений и мер наказания в отношении Узбекистана, Казахстана и Киргизии. То есть тех стран, которые, по мнению европейских чиновников, помогают Москве преодолевать запреты.

Принятие венгерским премьером во внимание интересов центральноазиатских стран вполне можно считать проявлениями «туранской солидарности». Причем речь идет даже не об этнической общности с тюрками, а именно о туранской идентичности, основанной на культуре и едином «географическом» происхождении не только тюркских, но и финно-угорских народов, к которым относятся венгры.

Виктор Орбан не раз подчеркивал, что Киргизия — «прародина венгров». В том числе и поэтому самое результативное сотрудничество в Центральной Азии у Будапешта сложилось именно с Бишкеком. Официальный визит Орбана в Бишкек, состоявшийся накануне саммита ОТГ, закрепил особый характер взаимоотношений двух стран. «Это очень хорошие чувства, когда у тебя за тысячу километров есть братский народ, который готов сотрудничать с народом, оставшимся на западе», — отметил премьер-министр Венгрии.

По итогам визита подписан ряд двусторонних документов —декларация о расширенном стратегическом партнерстве, соглашение о воздушном сообщении, меморандум о взаимопонимании между министерствами и другие.

На первый взгляд неожиданный, но при этом последовательный разворот Венгрии от Европы в сторону туранской идентичности произошел во многом благодаря личным усилиям Орбана. В истории Венгрии туранская повестка лишь единожды была на взлете — во времена правления Ференца Салаши в 1944–1945 гг. Сейчас же страна хочет идти дальше, обозначая свое желание стать одним из лидеров проекта «Великого Турана». И это вполне может получиться, особенно если по каким-то причинам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган уронит это знамя.

Казахстан приходит на помощь

Пока Орбан перед саммитом ОТГ встречался с главой Киргизии, президент Казахстана, оставившего председательский пост Организации, нанес визит в Париж. Астана, как и Бишкек, стремится развивать отношения с европейскими партнерами. Однако Казахстан реализует политику многовекторности и в ее рамках стремится выдерживать дистанцию от объединений, как экономических, так и военно-политических, в которых значимую роль играют Россия и Китай, — ЕАЭС, ШОС, ОДКБ, БРИКС.

При этом до самого недавнего времени, казалось, что Астана сохраняет курс на интеграционные процессы в рамках проекта «Большого Турана», инициированного Турцией. Но существенное сближение с Францией, которая находится в явной конфронтации с Турцией и Азербайджаном, ставит паузу и на этом направлении.

Получается, что Казахстан на фоне своих соседей по региону значительно выбивается из общего ряда, делая выбор в пользу либеральной Европы в условиях продолжающейся конфронтации между Западом и Глобальным Югом.

«Мы рады быть одним из основных торгово-экономических и инвестиционных партнеров Франции в Центральной Азии. На долю Казахстана сегодня приходится более 80% торговли Франции с регионом. В этом году объем двусторонней торговли увеличился на 45%», — сказал президент Касым-Жомарт Токаев во своей поездки.

Смысловая часть визита Токаева во Францию выходит за рамки двусторонних отношений и даже за рамки отношений ЕС с Центральной Азией. Его следует рассматривать в контексте как саммита ОТГ, так и президентских выборов в США.

Государства Центральной Азии так или иначе, добровольно или вынужденно, делают выбор даже не между Западом и Востоком, а между либеральным и консервативным направлением внешней политики. Но если Бишкек всё чаще склоняется к дружбе с Россией, Турцией и той же Венгрией, то Астана делает выбор в пользу Лондона и Парижа.

Сближение Казахстана с Францией определенно стало тревожным звоночком как для союзников Казахстана по ОТГ (прежде всего, для Азербайджана), так и для союзников по ОДКБ. Китай, как представляется, уже сделал собственные выводы и на текущий момент уже переориентировал крупные логистические и экономические проекты на Киргизию и Узбекистан.

Речь идет, в частности, о проекте строительства железной дороги «Китай — Киргизия — Узбекистан», изначальный маршрут которой ранее пролегал через Казахстан. Реализация этого и других проектов уже в среднесрочной перспективе приведет к переориентации значительной доли товарного потока из Китая в Европу. Приверженность Астаны соблюдению антироссийских санкций ЕС и США также приводит к снижению товарного потока через территорию Казахстана.

Визит Токаева во Францию стоит рассматривать также в тесной связи с состоявшимся в Казахстане референдумом о строительстве АЭС. «Учитывая, что наша страна является крупнейшим производителем урана в мире, а Франции обладает обширным опытом в атомной промышленности, мы могли бы сотрудничать в гражданской атомной энергетике», — отметил глава Казахстана.

Глобальными успешными игроками на рынке мирного атома являются российский «Росатом» и французская компания EDF. Именно они обладают всеми необходимыми компетенциями для строительства современных АЭС, и между ними разворачивается основная конкуренция. И если Турция, Узбекистан и Киргизия уже сделали свой выбор в пользу «Росатома», то Казахстан, похоже, склоняется к выбору французского подрядчика.

Что показательно, Токаев во время визита в Париж провел встречу с генеральным директором французского оператора АЭС Électricité de France (EDF) Люком Ремоном. «Французская компания входит в шорт-лист потенциальных поставщиков ядерных технологий для строительства АЭС», — сообщает сайт президента Казахстана.

Сказал Токаев и о другом стратегическом направлении сотрудничества, поставке ископаемых: «Казахстан может стать надежным поставщиком для французской и европейской промышленности. В настоящее время мы добываем 19 из 34 важнейших видов сырья, жизненно значимых для экономики ЕС, включая титан, медь, магний и скандий».

Вчерашние африканские колонии Франции разрывают дипломатические отношения с бывшей метрополией. В частности, Париж лишился возможностей добычи дешевого урана в Нигерии. И тут на помощь Макрону приходит Токаев, буквально обещая «поддерживать энергетический суверенитет Франции». Такие заявления выходят далеко за рамки привычной «многовекторности» постсоветских государств.