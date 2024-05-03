На прошлой неделе состоялся второй Международный саммит Иран — Африка. Исламская Республика приняла у себя министров экономики из более чем 30 африканских государств.

Иван Шилов ИА Регнум

Тем не менее основным средством влияния Тегерана на Чёрном континенте остаются неэкономические методы.

Иранский интерес

В последние годы Иран наравне с Россией стал уделять значительное внимание Африке.

Так, президент Ирана Ибрахим Раиси совершил турне по Кении, Уганде и Зимбабве в июле 2023 года. Эта поездка на африканский континент стала первой в своем роде поездкой иранского президента в Африку с 2012 года.

Безусловно, у Ирана имелась и имеется африканская стратегия. Но её текущая активизация стала возможной лишь после примирения с Саудовской Аравией. Поскольку до недавнего времени иранское присутствие на Чёрном континенте в значительной степени представляло собой конкуренцию с саудитами.

Так, в марте 2005 года страна подписала «соглашение о помощи на 1,5 миллиона долларов в бюджет ганского государства». В 2017 году министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф открыл больницу в Кампале (Уганда), частично финансируемую Исламской Республикой. Страна также тратит значительные суммы на создание социальной инфраструктуры и инфраструктуры здравоохранения, в частности через Красный Полумесяц.

Иран, который на определенном этапа выиграл от высоких цен на нефть, также предоставлял финансовую и экономическую поддержку Судану, Сомали, Сенегалу, Эфиопии и ДР Конго.

Конечно же, Иран стремительно развивает и экономические отношения.

Среди направлений сотрудничества Ирана и африканских стран — заводы по сборке автомобилей, поставки нефти, добыча газа, электричество, потребительские товары. Иран постепенно увеличивает объем торговли с Африкой.

По словам Масуда Камали Ардакани, бывшего генерального директора иранского офиса Организации содействия торговле (TPO) в арабских и африканских странах, торговля между Ираном и Африкой достигла рекордных 1,2 миллиарда долларов США в 2017 и 2018 гг.

Но, несмотря на этот рост, торговля с Ираном в 2018 году составила только 0,12% от общего объема торговли Африки с миром.

Основной рынок Ирана в последние годы — это Восточная Азия, особенно Китай. Политика Ирана в отношении Африки — это второстепенный проект, связанный с более крупным проектом — конкуренцией с США (и до недавнего времени с Саудовской Аравией).

Саммит Иран — Африка

Президент Ирана Ибрахим Раиси, присутствовавший на саммите, выступил с обращением к африканским гостям.

«Необходимо разработать четкую программу как в отношении всего Африканского континента, так и в отношении каждой африканской страны с определенным графиком. Первым шагом между Исламской Республикой Иран и Африканским континентом является воля, к счастью, эта воля существует, и это совещание является символом воли африканских стран и Ирана к расширению экономических отношений», — заявил Раиси.

Программа саммита, включающая участие гостей в 4-дневной работе выставки экспортного потенциала Исламской Республики Иран «ЭКСПО 2024», была достаточно практичной.

По словам Мохаммада Нематзаде, министра промышленности, шахт и торговли Исламской Республики Иран, объем торговли между Ираном и Африкой потенциально может достигать 5 миллиардов долларов. На текущий момент профильными ведомствами годовой товарооборот между Ираном и африканскими странами оценивается в сумму 1,278 миллиарда долларов.

Представитель Комиссии по развитию торговли Хане Самат зафиксировал, что с 39 странами африканского континента налажен прямой экспорт иранских товаров.

Среди системных мер по интенсификации сотрудничества с африканскими странами заявлены отправка и работа 12 бизнес-консультантов, открытие иранских домов инноваций и технологий, а также открытие экспортных центров на африканском континенте.

Также Иран и африканские страны создали совместный комитет по сельскохозяйственному сотрудничеству.

Руководитель отдела внешней торговли Организации сельских кооперативов Ирана Сейед Рухолла Латифи во время саммита заявил: «Иран может успешно зарабатывать, учитывая потребность африканского континента в топливе и энергии, технологиях и механизации производства сельскохозяйственной продукции, инвестиции, проектирование и строительство инфраструктуры, такой как горнодобывающая промышленность, плотины, дорожное строительство и строительные проекты, капитальный ремонт нефтеперерабатывающих заводов, добыча газа и прочее».

Традиционная стратегия Ирана в Африке

Исламская революция 1979 г. стала не только поворотным моментом в истории Ирана, но и кардинальным образом отразилась на отношениях Тегерана с африканским континентом.

Новая иранская власть стремилась к экспорту исламской революции и отличалась ярым антиимпериализмом. Эти два фактора особым образом преломились в отношении со странами Африки.

На протяжении длительного времени африканский вектор Тегерана оставался продолжением холодной войны с Саудовской Аравией. Иран, у которого в Африке 25 посольств, столкнулся с жестким противодействием со стороны королевства. Суннитское государство крайне негативно относится к присутствию шиитского Ирана в Африке.

Как следствие, такие страны, как Египет и Марокко, также оказались обеспокоены иранским прозелитизмом. Марокко дважды разрывало отношения с Ираном. Первый раз в 2009 году, осуждая религиозный «активизм» Тегерана; второй — в 2018 году, обвинив Иран в поддержке повстанческого движения ПОЛИСАРИО в Западной Сахаре через ливанскую Хезболлу.

Сенегал разорвал дипломатические отношения с Ираном после захвата партии оружия в Лагосе в 2010 году.

А после казни Саудовской Аравией шиитского шейха Нимра Бакр аль-Нимра в 2016 году Джибути и Сомали также заявили о разрыве дипломатических отношений с Ираном. Судан, давний союзник Тегерана, сделал то же самое.

Что же касается антиимпериализма, то Исламская Республика участвует в движении неприсоединения и выступает в качестве защитника угнетенных стран перед лицом господства Запада (прежде всего США). Иран пытается показать, что страна не изолирована на международной арене и что это не единственная страна, имеющая проблемы с США.

Определенно, найдутся и точки соприкосновения между панафриканизмом и образом Ирана как борца с гегемонией Запада. Можно прогнозировать, что у панафриканской публики в скором времени, наравне с российским триколором и образом Путина и Че Гевары, появятся флаги Ирана и портреты аятоллы Хомейни.

Именно эти два ключевых тренда подкрепляются гуманитарными и экономическими инициативами Ирана в Африке.

Среди интересных для Ирана направлений на континенте — сельское хозяйство, сфера безопасности и религия (в той же Нигерии, например, имеется шиитская община). Отчасти проводником интересов Ирана является повсеместно присутствующая в африканских странах ливанская община.

Точки сопряжения

На текущий момент имеется и третья характерная черта иранского присутствия на Чёрном континенте: совпадение с российскими интересами.

Наиболее активные действия иранцев практически совпадают с российской активностью в Африке. В частности, «Альянс государств Сахеля» поднял флаг сопротивления западной гегемонии и объективно оказался в одной лодке с Ираном.

Для Исламской республики появление новых военных властей в Африке открыло возможность расширить влияние на континенте и поддержать общий процесс возвращения на международную арену.

Учитывая угрозы джихадизма, актуальным также является экспорт вооружений, особенно на фоне сворачивания военных партнерств с США и Францией.

Последний общий для России и Ирана трек выпал на Нигер.

По мнению многих экспертов, именно решение Нигера сблизиться с Ираном привело к конфликтной ситуации с США и решению о скорейшем сворачивании военно-технического сотрудничества с Вашингтоном. Якобы по данным разведки, американская сторона узнала, что Тегеран ведет переговоры с Ниамеем о приобретении 300 тонн урана.

Издание «Africa Intelligence» в свежей публикации раскрывает конфиденциальные переговоры между нигерийской хунтой и иранским правительством о поставке 300 тонн урана.

Как известно, попытка США ограничить Ниамей в выборе партнеров закончилась требованием местных властей покинуть страну и одновременным приходом военных специалистов из «Африканского корпуса» МО РФ.

Разделение труда

На текущий момент координации между Тегераном и Москвой на африканском направлении не наблюдается. Но это могло бы стать логичным шагом.

Поскольку и российская, и иранская стратегии достаточно нишевые, но при этом не конфликтные между собой — где-то конкурирующие, а где-то и взаимодополняющие.

В узком круге союзников (включающем Белоруссию, Кубу, Иран, КНДР) Россия могла бы выстроить крайне эффективную и самостоятельную стратегию, вполне «рабочую» и интересную для всех африканских стран.

Отдалено это могло бы напоминать деятельность стран Организации Варшавского договора на Чёрном континенте.

Да, между странами существовала сильная конкуренция, не говоря уже о трениях с коммунистическим Китаем или Югославией. Но в целом это давало хороший спектр возможностей для африканских стран и эффективный инструментарий, позволяющий противостоять влиянию Франции и других западных государств.

Такая кооперация может дать синергетический эффект от использования сильных сторон каждой из дружественных России стран.

Например, Иран отлично умеет налаживать формирование и последующую эффективную работу с прокси-силами — речь о хуситах в Йемене и Хезболле в Ливане. В Африке эту нишу могут занять определенные группы панафриканских активистов.

И даже военно-техническая сторона присутствия Ирана может оказаться для нас знакомой по СВО. Необходимо также понимать, что рынок БПЛА в Африке займет если не Иран, то Турция. Первый партнер, конечно же, для нас более предпочтителен.