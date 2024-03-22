Власти Нигера немедленно отменяют военное соглашение, которое разрешает военному и гражданскому персоналу Министерства обороны США находиться на территории страны, заявил 16 марта официальный представитель правящего «Национального совета по защите Отечества» (CNSP).

Иван Шилов ИА Регнум

Заявление прозвучало по итогам, очевидно, неудачного визита американской делегации в эту африканскую страну. Среди прочего, причинами такого решения стала оскорбительная манера, в которой американцы вели переговоры.

«Правительство Нигера решительно осуждает снисходительное отношение, сопровождающееся угрозой возмездия со стороны главы американской делегации в отношении правительства и народа Нигера», — сообщается в коммюнике.

Ну и совсем мелочи, однако показательные: «Делегация США не соблюдала дипломатический протокол, и Нигер не был проинформирован о составе делегации, дате ее прибытия или повестке дня».

И по форме, и по сути — это жесточайший провал американской дипломатии в Западной Африке.

Миссия провалена

Вектор движения военных властей Нигера был очевиден для всех как минимум в последние три месяца. В январе Министерство обороны России высоко оценило «рост двустороннего военного и военно-технического сотрудничества» и «растущие российско-нигерийские отношения в оборонном секторе».

Нигер также углубил свои отношения с Буркина-Фасо и Мали, двумя соседями, имеющими тесные связи с Москвой. Визиты на высоком уровне были совершены и в Тегеран.

Однако американцы до последнего рассчитывали на особые отношения с Нигером по ряду причин. Например, там находится второй по величине африканский военный контингент США после Джибути.

По состоянию на июнь 2023 года в Нигере оставалось около 1000 американских солдат, а американская база дронов стоимостью 110 миллионов долларов в Агадесе была ключевым форпостом наблюдения США за джихадистами в Северной Африке, в том числе в Ливии и Алжире.

Военно-техническое сотрудничество двух стран, и в особенности программы обучения высшего офицерского состава армии Нигера в военных вузах США, были значительным бонусом для нигерской стороны и позволяли американцам рассчитывать на лояльность военных. Однако подобные надежды в очередной раз не оправдались.

Пару слов о самой делегации, «завалившей» миссию.

Представители Госдепартамента США и Пентагона на прошлой неделе отправились в Ниамей для переговоров с правящими военными властями. Заявленная цель делегации состояла в том, чтобы «продолжить текущие дискуссии» о возобновлении американского сотрудничества в области безопасности с нигерскими военными и вернуть страну на путь демократического развития.

В составе американской делегации публично заявлены помощник госсекретаря по делам Африки Молли Фи и генерал Майкл Лэнгли, командующими Африканским силами США. Уровень достаточно высокий.

И как сообщают сами же американцы со страницы The Wall Street Journal: «Решение Нигера расторгнуть военные соглашения с США было принято после того, как высокопоставленные американские чиновники обвинили власти африканской страны в тайном изучении сделки по предоставлению Ирану доступа к своим месторождениям урана».

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх 18 марта заявила, что США «работают по дипломатическим каналам, чтобы добиться разъяснений».

«Надеюсь, это первый шаг в пересмотре отношений <…> что более спокойные головы с обеих сторон получат возможность переосмыслить то, что обе стороны потеряют в случае разрыва. В этом нет победителей», — заявил в среду Дж. Питер Фам, бывший специальный посланник США в Сахельском регионе, со страниц издания The Dispatch.

Эти и многие другие заявления и публикации, прозвучавшие в последние несколько дней по итогам субботней хлесткой пощечины Вашингтону, позволяют говорить о том, что Штаты максимально заинтересованы в сохранении хотя бы минимального влияния в Нигере. В противном случае ничто не мешало американцам уже анонсировать санкционный пакет (и, конечно же, болезненный для Ниамея) в отношении нигерских властей. Это как минимум.

А то ведь могут и начать подготовку к прямой вооруженной интервенции с целью «восстановления конституционного статус-кво» и «освобождения демократически избранного Мохаммеда Базума». У США есть для этого все силы и средства (материально-технические, сама армия и союзники в регионе).

В старые добрые времена они бы так и поступили. В любом случае американцы не стали бы подобно Эммануэлю Макрону закатывать истерики и испускать пустые угрозы. Не тот уровень.

Африка важнее Украины

Нигер долгие годы оставался верным союзником США в регионе. Однако события, произошедшие в этой стране в июле прошлого года, заставили американцев глубоко призадуматься. Смена африканскими странами курса уже не впервые оказывается для Штатов неожиданной. Американцы ошибаются, да. Однако последующие выводы и решения они принимают очень быстро, особенно если сравнивать с европейской бюрократией.

Одним из принципиальных решений, хотя и неочевидным для непосвященных, стал окончательный отказ от системного сотрудничества с Францией. Американцы поняли, что это «себе дороже». И никакими особенными «компетенциями» в Африке французы уже давно не обладают. Более того, было принято решение «сливать» бывшего союзника даже там, где Париж сохранял преобладающее влияние.

Так случилось в Габоне в августе прошлого года. Там произошел дворцовый переворот, где в пределах одного правящего семейства политический курс был смещен с Парижа на Вашингтон. Франция промолчала, и новые власти де-факто уже легитимизированы странами-соседями и западным миром. Париж сохранил лицо, всё произошло в рамках приличий и (пока что) без потерь для французского бизнеса.

Далее произошли заминки, много, одна за одной, а потом и грандиозный провал, просто растянутый во времени, — попытки Франции задействовать объединение ЭКОВАС в восстановлении конституционного порядка в Нигере. Состоялась целая серия антифранцузских выступлений и демаршей — как на улицах, так и во дворцах — и много чего еще. Сегодня, например, разворачивается борьба уже за Сенегал.

Американцам оказалось проще смириться с определенным риском хаоса и присутствием российских триколоров на улицах, нежели молча наблюдать за тем, как Франция вызывает все больший гнев африканских обществ. Который в среднесрочной перспективе мог привести к тому, что целые макрорегионы (Западная и Восточная Африка) вместе с антифранцузскими и панафриканскими настроениями перейдут к публичным антизападным лозунгам и открытому союзу с антизападной осью. К ней США относят Россию, Китай и Иран.

Лучше пойти на малый риск и сделать сейчас крайним Париж, превратив его в козла отпущения, нежели обрести гораздо большие проблемы в будущем. Так цинично, и в общем-то верно, рассчитали в Белом доме.

Другим значимым показателем коррекции политики США Западной Африке, уже на публичном и концептуальном уровне, стала публикация в The Wall Street Journal, появившаяся в январе этого года.

«У нас нет другого выбора, кроме как отступить и действовать из прибрежных западноафриканских государств», — заявил со страниц издания представитель американской разведки. В виду имелась фактическая приостановка военно-технического сотрудничества с Нигером и снижение активности военной базы в Агадесе. «Нигер был стержнем этого подхода», — писало издание.

Теперь у Вашингтона новая стратегия — военное сотрудничество и размещение баз сразу в нескольких прибрежных странах Западной Африки.

Суперсовременная и стоившая Штатам огромных денег база в Агадесе по факту свернута, а помощь военным Нигера прекращена. Новые потенциальные союзники и, как следствие, военные базы в регионе — Бенин, Гана и Кот-д’Ивуар. Мнения французов в этот раз никто спрашивать не будет. Американцы фактически смирились с потерей ключевого влияния в Нигере и стали готовить альтернативные площадки. Но и эту стратегию, возможно, придется сегодня корректировать.

Похоже, нигерские власти в очередной раз, как и в отношениях с Парижем, и в конфликте с ЭКОВАС, проявят стойкость и принципиальность. Ниамей сегодня отказывается даже от номинального присутствия американских вооруженных сил в стране. Взят полный курс на суверенитет со всеми сопутствующими рисками.

Нигер уже выслал около 1500 французских солдат, отменил закон 2015 года, направленный на сдерживание миграции в Европу, прекратил сотрудничество в области внутренней безопасности с Европейским союзом и отменил запланированную миссию ЕС по военному сотрудничеству в борьбе с терроризмом. Осталась американская военная база и 1000 солдат — последний оплот западного влияния.

Вашингтон закрывал глаза на все политические решения Ниамея, включая даже отношение властей Нигера к миграции — самый болезненный для ЕС вопрос. Вероятно, американцы попытаются и сейчас сделать все, чтобы сгладить дипломатический провал последней миссии. Лишь бы сохранить хоть какое-то присутствие в регионе.

Нигер для Штатов важен по целому ряду причин.

Во-первых, американцам нельзя допустить доминирования стран антизападной оси в Сахеле. Второй фактор, но вместе с тем наиболее значимый, — это Иран. Его нельзя допустить к огромным месторождениям нигерского урана.

Поэтому, в отличие от 60 миллиардов долларов, которые Байден запросил выделить Украине, для 320 миллионов, запрошенных Госдепом для противостояния Китаю и России в Африке, никаких препятствий не будет. Средства буду выделены в полном объеме.

Приоритеты очевидны: Африка, как и ряд других направлений, для администрации Джо Байдена значительно важнее восточноевропейского направления. Пусть огонь украинского конфликта теперь поддерживают Франция и ее лимитрофы — Румыния, Армения, а сами США переориентируются на куда более важные дела.

Нигер в новом многополярном мире

Ранее Нигер уже подозревали в тайных поставках урана Ирану. Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад посещал эту страну в апреле прошлого года, да и в целом иранская дипломатия уделяет значительное внимание сахельскому региону. Например, у Ирана, в отличие от России, есть посольство в Ниамее.

Тегерану нужен уран для собственной ядерной программы. А никакая иная страна в мире, кроме африканского Нигера, не пойдет на нарушения ограничений МАГАТЭ в сфере его продажи. Пусть это и будет делаться тайно, но Тегеран вполне справедливо рассчитывает на запасы нигерского урана.

В обмен он может предложить африканцам широкую линейку военных технологий и вооружения, прежде всего беспилотников. Не менее велики его возможности в сфере гражданских технологий — от сельского хозяйства до добычи полезных ископаемых и машиностроения.

И тут возникает благодатное поле для геополитической игры и интриг со стороны России.

В контексте новой концепции ядерного сдерживания, которую продолжает развивать ряд экспертов и публицистов (в частности, Сергей Караганов), иранский фактор может заиграть новыми яркими красками.

Согласно новой концепции, полицентричный и устойчивый миропорядок будущего не наступит без ядерной многосторонности. Это означает, к примеру, что и арабский мир нуждается в ядерном оружии, и Латинская Америка, и ряд других территорий. И, конечно же, Иран. Соответственно, ничто не мешает России отказаться от поддержки «международных ограничений» (по сути, тех же санкций Запада) на правила продажи урана. Косвенной поддержкой этой стратегии уже можно назвать сам факт создания Альянса государств Сахеля, который не обошелся без участия России.

Учитывая вероятность того, что Россия начнет играть в такую игру и объединит усилия на этом направлении с Ираном, стратегия США может быть вновь скорректирована. Американцы могут задействовать радикальные сценарии — от прямой вооруженной интервенции, что всё же маловероятно, до полной блокады всего региона Сахель, что сложно, но реализуемо.

Вероятны также сценарии активизации различных прокси-сил в регионе, что уже происходит. Просыпаются трансграничные сепаратистские движения и террористические организации. Туарегский вопрос, «джихад фулани», Западная Сахара и Азавад, новая гражданская война в Чаде, ЦАР и Судане, активизация ИГИЛ*, Аль-Каиды* и многое другое — все может запылать с новой силой. Нельзя исключать и появления новых опасных эпидемий, и техногенных катастроф.

Американцы не могут уйти из Нигера совсем. А если уйдут, то с высокой долей вероятности мы увидим повторение событий, схожих с сирийскими и афганскими, только в гораздо больших масштабах.

* Организация признана террористической.