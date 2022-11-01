Виктор Аверин
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Последние публикации
Давить британских паразитов
«Как России отключить и уничтожить британского паразита» — риторический вопрос ребром беспощадным от Владимира Васильева. Автор отвечает для ИА REGNUM, уже в начале материала справедливо замечая, что англосаксы привыкли паразитировать на других странах. При этом в той же Европе это поддерживается...
1 ноября 2022
Атомная независимая Польша? Что-то новенькое!
Эксперт Станислав Стремидловский — на связи. В центре его внимания — Польша, а конкретнее — выбор ею подрядчиков для строительства своих двух АЭС. Такая краткая характеристика: «США и Южная Корея — в выигрыше, Франция — в пролете». А теперь — к подробностям. Варшава заявила о подписании контракта с...
1 ноября 2022
Армения, Азербайджан — на пути к миру?
В Сочи состоялись трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Пока что обозначены некоторые нюансы. Далее — читаем Станислава Тарасова и его материал «Саммит в Сочи. Путин — Алиеву и Пашиняну...
1 ноября 2022
Это война за справедливость?
Платон Беседин на страницах ИА REGNUM публикует очерк о некоторой раздвоенности общества. В частности, автор описывает, как наблюдает за госпиталем, где на лечении находятся российские воины, а в это же время толпа веселится по случаю Хэллоуина. «Что это?» — задаётся вопросом автор, говоря о...
31 октября 2022
Когда договорятся Киргизия и Узбекистан?
Рустам Бурнашев, эксперт по безопасности в Туркестане, на связи специально для ИА REGNUM. Бишкек и Ташкент пытаются договориться друг с другом о границах, но пока этому мешает непостоянство Киргизии, к которому, впрочем, её соседи привыкли. Бурнашев полагает, что вопрос границ с точки зрения...
31 октября 2022
Избегут ли США прямой конфронтации с Россией?
В ряде американских СМИ появились материалы о подготовке военнослужащих США для войны с Россией. К чему бы такие новости? Отвечает Владимир Васильев. Любопытно, что подобные материалы о «подготовке» названы и поданы в одной стилистике — словно по методичке. И тут ещё стоит вспомнить недавнее...
31 октября 2022
Большие перемены в Бразилии
Бразилия выбрала нового президента — им стал Лула да Силва. Он уже был на этом высоком посту, а ещё был в заключении. Александр Умрихин рассказывает, как теперь изменится ситуация в Бразилии и Южной Америке. Соперником Силвы был Жаир Болсонару. И эти два человека, по сути, олицетворяют два полюса в...
31 октября 2022
В России представили правду о нацистской оккупации Крымского полуострова
На экраны в рамках проекта «Без срока давности» вышли документальные фильмы «Севастопольские трагедии» и «Крым, кровью умытый», рассказывающие об оккупации Севастополя и Крыма в годы Великой Отечественной войны. Первыми зрителями ленты «Севастопольские трагедии» стали жители и гости города-героя...
30 октября 2022
Освободить территорию б. УССР вновь!
«28 октября 1944 года Красная армия освободила от фашистских захватчиков территорию УССР. В ходе кровопролитных боёв за свободу от нацистского гнёта пали около 3 млн советских бойцов. За 40 месяцев военных действий проведено 15 наступательных операций. Оказались разрушены около 700 городов и 28...
29 октября 2022
Китай сосредотачивается перед решающей схваткой
Александр Савельев подводит исторические итоги XX съезда Коммунистической партии Китая, чьи результаты будут анализироваться ещё долго и усердно по всему миру. Си Цзиньпину удалось не только впервые со времен основоположника КНР председателя Мао Цзэдуна в третий раз переизбраться на пост высшего...
29 октября 2022
Вспомнить Чуковского
28 октября — день памяти Корнея Ивановича Чуковского. Человека, вошедшего в историю как великий детский поэт. Но Чуковский не писал просто стихи — нет, через свои тексты он признавался в любви к русскому языку и русской литературе. Потому вошёл в историю и как поэт, и как лингвист, и как переводчик...
29 октября 2022
Армения и Азербайджан — накануне судьбоносных решений?
По инициативе Армении, которая в настоящее время председательствует в ОДКБ, в онлайн-режиме состоялась внеочередная сессия Совета этой организации. Она была целиком посвящена проблемам азербайджано-армянских отношений. А впереди, как известно, встреча лидеров России, Азербайджана и Армении в Сочи...
29 октября 2022
Что делать Шольцу в Китае?
Олаф Шольц собирается в Китай. Чего ждать? Отвечает Владимир Васильев. «Формальный повод — 50 лет со дня установления дипломатических отношений между КНР и ФРГ. Есть и нюанс. Германский канцлер будет первым лидером ЕС, посетившим Китай за более чем три года». И если с Китаем всё понятно, то что с...
28 октября 2022
Опять заборы в Москве?
Острый материал Николая Чеканова на страницах ИА REGNUM — он об инфраструктуре, созданной в 1937 году на 128 километрах канала Москва — Волга, и дальнейших пертурбациях, которые бьют по москвичам и гостям столицы. В 90-х годах тут были огорожены гидроузлы. После перекрыта плотина и другие...
28 октября 2022
Как страны Туркестана торгуются с Россией
Эксперт по делам СНГ Аслан Рубаев на связи для ИА REGNUM. Рассказывает, как обстоят дела в странах Туркестана. Тут важно напомнить, что в Киргизии государственный банк отказался работать с российской платежной системой «Мир». Рубаев полагает, что это элемент дипломатической торговли Бишкека с...
28 октября 2022
Армения повышает ставки?
На 31 октября назначена встреча президента РФ Владимира Путина с его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Возможно, знаковая встреча. Что с этим связано? Отвечает эксперт Станислав Тарасов. И вот уже Вашингтон недовольно реагирует. США намекают на...
28 октября 2022
Те же враги у России, что и век назад. Те же козни и планы
Евгений Цоц глаголом жжёт и напоминает в материале для ИА REGNUM от 25 октября о столетии окончания Гражданской войны в России. Последний этап окончания той войны — окончание Приморской военной операции. Да, это было 25 октября 1922 года. Только ли это история? Только ли прошлое? Нет, безусловно...
26 октября 2022
Понтифик и патриарх урегулируют конфликт на территории б. УССР?
Французский президент Макрон делает любопытный ход. Какой? Специально для ИА REGNUM рассказывает Станислав Стремидловский. Не столь давно Макрон заявил, что Кремль использует РПЦ для оправдания войны с киевским режимом. Этому, понятное дело, нужно противостоять, по словам французского лидера...
26 октября 2022
Милорад Додик — по заветам Милошевича?
На страницах ИА REGNUM — важный материал о происходящим на Балканском полуострове. Там Запад пытается оспорить победу в Республике Сербской Милорада Додика. Есть ли у Запада на то шансы и к чему готовиться — отвечает профессор факультета политологии Университета в Белграде Часлав Копривица...
26 октября 2022
Американцы хитро поджигают Кавказ?
Ереван и Вашингтон обсудили в телефонном разговоре возможное расширение сотрудничества Армении и США. При этом чуть ранее в столице Армении побывала спикер Конгресса Нэнси Пелоси, а в конце сентября с рабочим визитом в США оказался секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. О чём это всё...
26 октября 2022