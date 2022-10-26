Белград, 26 октября, 2022, 21:25 — ИА Регнум. На страницах ИА REGNUM — важный материал о происходящим на Балканском полуострове. Там Запад пытается оспорить победу в Республике Сербской Милорада Додика. Есть ли у Запада на то шансы и к чему готовиться — отвечает профессор факультета политологии Университета в Белграде Часлав Копривица.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

Очевидно, что у Додика есть серьёзная поддержка. В частности, на митинг в одной только Баня-Луке вышло 50 000 человек. И первый, и повторный подсчёты голосов подтвердили победу Милорада на выборах. Однако объявлять результаты не спешат. Додик невыгоден Западу.

Копривица считает, что Запад смотрел на последние выборы в Боснии и Герцеговине через призму конфликта на территории б. УССР: «Когда США выделяли деньги Елене Тривич на предвыборную кампанию, а речь идет о $10 млн, что она так и не смогла опровергнуть, они рассчитывали добиться чрезвычайно важной для них цели — сменить власть в Республике Сербской, чтобы «усмирить» все потенциально критические точки в Европе, т.е. все те места, где Россия имеет собственные рычаги влияния».

И тут речь о выживании. Именно так! Победа Додика — это идентичность Республики Сербской. В любом ином варианте она рискует раствориться в Боснии и Герцеговине. И другой кандидат на пост — Елена Тривич — к тому и будет стремиться, но свои выборы она проиграла. Однако, похоже, Запад хочет сыграть вариант, когда любые итоги — кроме тех, что удобны Вашингтону, — будут оспорены.

Копривица сравнил ситуацию вокруг выборов в Республике Сербской с ситуацией, которая в октябре 2000 года сложилась в Сербии. На 7 октября 2000 года был назначен второй тур выборов, который так и не состоялся, так как 5 октября произошел госпереворот.

Что ж, посмотрим, как сложатся обстоятельства в Республике Сербской.