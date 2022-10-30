Севастополь, 30 октября, 2022, 16:09 — ИА Регнум. На экраны в рамках проекта «Без срока давности» вышли документальные фильмы «Севастопольские трагедии» и «Крым, кровью умытый», рассказывающие об оккупации Севастополя и Крыма в годы Великой Отечественной войны.

Немецко-фашистские захватчики в оккупированной Евпатории. 1942

Первыми зрителями ленты «Севастопольские трагедии» стали жители и гости города-героя Севастополя. Картину представили 28 октября 2022 года в севастопольском кинотеатре «Победа». На премьеру собрались историки, литераторы, члены экспертного сообщества, журналисты, учащиеся школ, а также простые зрители.

Ленту «Севастопольские трагедии» представил в городе-герое её сценарист — писатель, обозреватель ИА REGNUM Платон Беседин. Он отметил, что «два фильма об оккупации полуострова в годы Великой Отечественной войны рассказывают прежде всего о людях, которые смогли пережить зло и остаться при этом достойнейшими людьми, став примерами для следующих поколений». В частности, на презентации картины выступила её героиня — Ираида Гудкевич, узница концлагерей, жившая в Севастополе в период нацистской оккупации.

«Во время съёмок мы встречали людей, искренне преданных своему делу: историков, краеведов, поисковиков, — отметил Беседин. — Это была живая история, живая связь времён. Эти ленты не о прошлом — они и о настоящем, и о будущем тоже. И борьба за историческую правду будет лишь нарастать. Ведь у тех событий нет срока давности».

Съёмки ленты проходили летом 2022 года в Севастополе и Крыму: в мемориальном комплексе «Красный», Доме-музее севастопольского подполья, «Архиве города Севастополя», Аджимушкайских и Инкерманских каменоломнях, Васильковской балке и др. К работе над фильмами были привлечены ведущие эксперты (историки, поисковики, краеведы и др.) полуострова и остальной России. В фильме использованы уникальные архивные материалы, хранящиеся в государственных архивах и архивах УФСБ России. Часть из них была опубликована впервые. В июле 2022 года Верховный суд Крыма признал геноцидом преступления нацистов на полуострове в 1941–1944 годах.

Документальные картины «Севастопольские трагедии» и «Крым, кровью умытый» созданы в рамках проекта «Без срока давности» редакцией «Политической России» при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив. Продюсерами стали Руслан Осташко и Надежда Булычёва, режиссёрами выступили Александр Надсадный и Олег Урюмцев.