Париж, 26 октября, 2022, 21:36 — ИА Регнум. Французский президент Макрон делает любопытный ход. Какой? Специально для ИА REGNUM рассказывает Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Не столь давно Макрон заявил, что Кремль использует РПЦ для оправдания войны с киевским режимом. Этому, понятное дело, нужно противостоять, по словам французского лидера. Кстати, любопытно, что никакой официальной реакции со стороны РПЦ не последовало.

А вот дальше получилось симпатичнее. Макрон на встрече с папой Римским предложил тому выступить миротворцем, позвонив в Кремль, в РПЦ и президенту США Байдену. Такой ход по-своему поддержала Москва. Да и Джон Керри со стороны Америки, в общем-то, косвенно поддержал идею мирных переговоров.

Вообще, папа Римский давно уже предлагал быть миротворцем в конфликте на территории б. УССР. Однако раньше подобная инициатива не находила поддержки у Кремля. Теперь же, когда из списка тех, кто может вести переговоры, исключён главарь киевского режима Зеленский, ситуация может развернуться иначе. А участие патриарха Кирилла добавит веса. И любопытно: сможет ли данная переговорная площадка стать ещё чем-то большим? Например, для ситуации в Закавказье?

В ближайшее время узнаем. Но в любом случае начинать необходимо с урегулирования конфликта на территории б. УССР.