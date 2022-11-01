Москва, 1 ноября, 2022, 21:18 — ИА Регнум. «Как России отключить и уничтожить британского паразита» — риторический вопрос ребром беспощадным от Владимира Васильева. Автор отвечает для ИА REGNUM, уже в начале материала справедливо замечая, что англосаксы привыкли паразитировать на других странах. При этом в той же Европе это поддерживается 100 тысячным контингентом из Америки.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Как его нейтрализовать, не вступая в прямой конфликт? Начинать необходимо с Британии. Методика тут простая — нет для России такой страны, как Британия.

«Значит, нет там нашего посольства, а их посольства нет у нас, граждан России предупреждаем о выезде, а всех британских граждан высылаем из России. Приоритетная задача органам контрразведки — Британия и её влияние на нашей территории. Всех чиновников, имевших отношения к любым британским программам, убираем из аппарата без лишних разговоров», — пишет Васильев. Ну и далее, что нет их бизнеса у нас, нет вообще никаких с ними контактов.

И далее — ещё радикальнее: «Переходим к воздействию на саму Британию с целью её полной деградации. Кибератаки, обрезание коммуникаций — подводные кабели, газопроводы и т.п. Ослепляем все их военные и гражданские спутники. Просто загоняем эту страну в каменный век. Подрыв «Северных потоков» полностью развязал нам руки. Если им это можно, то почему нам нельзя?»

В качестве совсем жёсткой меры — возможен и ядерный удар. Радикальные методы, говорите? Так и времена сегодня не самые благоприятствующие для мягких решений.