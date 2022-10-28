Бишкек, 28 октября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Эксперт по делам СНГ Аслан Рубаев на связи для ИА REGNUM. Рассказывает, как обстоят дела в странах Туркестана.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

Тут важно напомнить, что в Киргизии государственный банк отказался работать с российской платежной системой «Мир». Рубаев полагает, что это элемент дипломатической торговли Бишкека с Москвой. Первый разочарован, что со стороны Кремля не было поддержки в конфликте с Таджикистаном. Пусть Москва и не вставала на сторону Душанбе.

Вторая причина — СВО. Киргизия посылает сигналы на Запад. Бишкек лавирует между Западом и Россией. Вот только не стоит забывать, что «только по официальным данным, около миллиона граждан Киргизии находятся в трудовой миграции в России. Мигранты переводят свыше миллиарда рублей в год».

Всё это — элемент торгов. Похожей тактике следуют Турция, Казахстан, Узбекистан. В этих странах несколько частных банков временно приостановили работу с российской платежной системой.

Вот только для России это уж не такой и удар. И такая ситуация с банковской системой вряд ли изменит отношения двух стран. Тем более что у Кремля есть все рычаги давления на Бишкек.