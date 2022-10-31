Вашингтон, 31 октября, 2022, 21:25 — ИА Регнум. В ряде американских СМИ появились материалы о подготовке военнослужащих США для войны с Россией. К чему бы такие новости? Отвечает Владимир Васильев.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

Любопытно, что подобные материалы о «подготовке» названы и поданы в одной стилистике — словно по методичке. И тут ещё стоит вспомнить недавнее заявление Дэвида Петреуса, ранее занимавшего посты командующего Вооружёнными силами США и НАТО в Афганистане и директора ЦРУ: «США и другие страны могут отреагировать тем или иным образом, но как многонациональная сила под руководством США, а не как сила НАТО».

Так что, возможна прямая конфронтация? Как тогда её предотвращать?

Один из методов — давить на уязвимость территорий бывш. УССР в вопросах «безопасности маршрутов снабжения от её западных границ до пунктов сбора во внутренних районах страны». Так можно лишить киевский режим боеприпасов, а заодно и частично нейтрализовать военные потуги Польши.

Очевидно, что предстоит очень большая военная игра. И тут уместно вспомнить слова Владимира Путина: «Все должны знать, что мы-то по большому счёту всерьёз пока ещё ничего и не начинали». Судя по последним событиям, всё уже началось всерьёз.