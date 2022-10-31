Бразилиа, 31 октября, 2022, 21:21 — ИА Регнум. Бразилия выбрала нового президента — им стал Лула да Силва. Он уже был на этом высоком посту, а ещё был в заключении. Александр Умрихин рассказывает, как теперь изменится ситуация в Бразилии и Южной Америке.

Иван Шилов ИА REGNUM Бразилия

Соперником Силвы был Жаир Болсонару. И эти два человека, по сути, олицетворяют два полюса в стране. Второй — консерватор, традиционалист, а первый — представитель левых сил. Вот и голоса это показали: фактически страна разделилась по электорату: «за Лулу голосовали преимущественно бедные регионы (север и северо-восток), тогда как сторонники Болсонару — в основном зажиточные штаты».

Говорят, что Силва имел более мощную поддержку извне. Теперь новоявленный лидер заявляет, что покончить необходимо прежде всего с голодом и неравенством в стране. Это внутри — а что вовне?

Бразилия — член БРИКС. Для России это важная страна-партнёр. И тут звучали заявления, будто Лула да Силва — «пророссийский». Это не совсем так, но выстраивать диалог с ним можно и нужно.

Однако прежде Бразилия должна преодолеть внутренние противоречия.