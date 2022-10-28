Москва, 28 октября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Острый материал Николая Чеканова на страницах ИА REGNUM — он об инфраструктуре, созданной в 1937 году на 128 километрах канала Москва — Волга, и дальнейших пертурбациях, которые бьют по москвичам и гостям столицы. В 90-х годах тут были огорожены гидроузлы. После перекрыта плотина и другие насаждения.

Николай Чеканов ИА REGNUM

К чему это? Да к тому, что совсем недавно «на заградительных воротах номер 116, находящихся в районе Щукино, начали установку забора, не оставляющего гражданам, за 85 лет привыкшим к обеспечению своего конституционного права доступа к водным ресурсам, никакой возможности его реализации». То есть ущемляются гражданские права и свободы.

ИА REGNUM берёт ситуацию под контроль и следит за дальнейшим развитием событий. Возможно, «компромиссным решением в случае обязательного сохранения забора могли бы стать калитки, содержащиеся открытыми всё время, когда не осуществляются технологические работы на объекте (работы происходят всего несколько раз в году)».